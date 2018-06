ARD-DeutschlandTrend: Bürger sehen Nordkorea-Einigung skeptisch

Köln (ots) -Sperrfrist: 14.06.2018 22:15Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.15 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.Bei ihrem Treffen in Singapur haben US-Präsident Trump und NordkoreasMachthaber Kim eine Vereinbarung unterschrieben, die einevollständige nukleare Abrüstung der koreanischen Halbinsel zum Zielhat. Im Gegenzug verspricht Trump Sicherheitsgarantien für Nordkorea.23 Prozent der Befragten im ARD-Deutschland halten es für sehr bzw.eher wahrscheinlich, dass diese Vereinbarung in den nächsten Jahrenumgesetzt wird. 72 Prozent halten dies für eher oder sehrunwahrscheinlich. Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends vonDienstag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.84 Prozent der Befragten geben an, dass sie es gut finden, dassDonald Trump sich mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Ungetroffen hat. Dennoch stehen die Bürger Trumps Außenpolitik auchkritisch gegenüber. 87 Prozent der Befragten sagen, dass sie Sorgehaben, dass durch die Politik Trumps internationale Konflikteverschärft werden. 74 Prozent stimmen der Aussage zu, dass DonaldTrump Frieden und Sicherheit in der Welt gefährde (+10 Punkte imVergleich zu November 2016). 49 Prozent geben an, dass sieVerständnis dafür haben, dass Trump Amerikas Interessen in denVordergrund stellt.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 993 Befragte;- Erhebungszeitraum: 12.06.2018 bis 13.06.2018- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Bei ihrem Treffen in Singapur haben US-Präsident Trump und NordkoreasMachthaber Kim eine Vereinbarung unterschrieben, die einevollständige nukleare Abrüstung der koreanischen Halbinsel zum Zielhat. Im Gegenzug verspricht Trump Sicherheitsgarantien an Nordkorea.Halten Sie es für sehr wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eherunwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich, dass diese Vereinbarungin den nächsten Jahren umgesetzt wird?sehr wahrscheinlicheher wahrscheinlicheher unwahrscheinlichsehr unwahrscheinlich**weiß nicht**keine AngabeIch nenne Ihnen nun einige Aussagen zu US-Präsident Donald Trump.Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie den Aussagen eher zustimmen odereher nicht zustimmen.a. Ich finde gut, dass Donald Trump sich mit dem nordkoreanischenMachthaber Kim Jong Un getroffen hat.b. Ich habe Verständnis dafür, dass Trump Amerikas Interessen in denVordergrund stellt.c. Ich habe Sorge, dass durch die Politik Trumps internationaleKonflikte verschärft werden.d. Donald Trump gefährdet Frieden und Sicherheit in der Welt.Pressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell