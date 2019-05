ARD Degeto treibt kreative Vernetzung mit Autoren voran / Erste Dialogveranstaltung zwischen Degeto-Redaktion und VDD-Mitgliedern (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Drehbuchautoren ist eines derwichtigsten Anliegen der ARD Degeto. Denn: "Ohne gute Bücher kann eskeine guten Filme geben" - davon ist Degeto-GeschäftsführerinChristine Strobl überzeugt. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg istdas intensive Gespräch miteinander. Daher lud die ARD Degetogemeinsam mit dem Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD) zum erstenMal zu der Veranstaltung "Degeto im Dialog mit Autorinnen undAutoren" nach Oberursel bei Frankfurt am Main ein. Im Mittelpunkt deszweitägigen Workshops stand der Austausch der Redakteurinnen undRedakteure der ARD Degeto mit Autorinnen und Autoren des VDD übermögliche Filmstoffe für die Sendeplätze, für die die ARD Degeto imErsten verantwortlich zeichnet. Durch einen zukünftig noch engerenSchulterschluss und eine verbesserte Zusammenarbeit soll diegemeinsame Entwicklung von hochwertigen, gesellschaftlich relevantenund unterhaltsamen Drehbüchern vorangetrieben werden.Christine Strobl: "Die ARD Degeto will Heimat für die bestenKreativen sein. Das gilt auch und insbesondere für die bestenAutorinnen und Autoren. Es ist die kreative Kraft der Autoren, diebegeisternde Geschichten erschafft und spannende Figuren zum Lebenerweckt. Wir wollen daher in einen noch intensiveren Dialogeintreten, um zusammen die besten Ideen zu verwirklichen undgleichzeitig die Rahmenbedingungen für Autorinnen und Autoren imgemeinsamen Interesse weiterzuentwickeln.""Für uns Drehbuchautorinnen und -autoren ist diese Initiative einweiterer, wichtiger Schritt um die direkte Kommunikation zwischenSenderverantwortlichen und Autoren auszubauen. Beste Bücher sind derwichtigste Ausgangspunkt, um in Zukunft mit internationalen Projektenmithalten zu können. Wir freuen uns sehr, dass Frau Christine Stroblund Herr Sascha Schwingel für die Degeto diese Basis stärken und"nebenbei" auch das brachliegende Potential von Autorinnen undAutoren heben wollen. Unsere Unterstützung ist Ihnen sicher!", soChristian Lex, VDD-Vorstand.Sascha Schwingel, Redaktionsleiter der ARD Degeto: "Wir freuen unsüber das enge und konstruktive Miteinander mit den Autorinnen undAutoren des VDDs. Wir sind uns einig: Wenn wir unsere Köpfezusammenstecken, können wir die Herzen der Zuschauer noch bessererreichen. Davon werden hoffentlich alle profitieren - die Kreativenund die ARD Degeto, vor allem aber das Publikum des Ersten." Die ARDDegeto plant weitere Veranstaltungen dieser Art, um die Gespräche mitAutorinnen und Autoren zu intensivieren.Pressekontakt:ARD DegetoCarina HoffmeisterE-Mail: carina.hoffmeister@degeto.deTel.: 069 / 1509-331Original-Content von: Degeto Film GmbH, übermittelt durch news aktuell