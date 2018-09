ARD Degeto präsentiert sieben Filme auf dem Filmfest Hamburg 2018

Frankfurt am Main (ots) - Die ARD Degeto ist auf dem 26. FilmfestHamburg mit fünf TV-Produktionen und zwei Kinokoproduktionenvertreten. Insgesamt werden vom 27.9. bis 6.10.2018 rund 120nationale und internationale Spiel- und Dokumentarfilme gezeigt."Wir freuen uns sehr, dass wir mit sieben Filmen in Hamburg aufdem Filmfest vertreten sind. Die Auswahl spiegelt dabei die Qualitätund die Vielfalt der Degeto-Filme: Neben fünf besonderenFernsehfilmen werden mit "Der Trafikant" und "Trautmann" auch zweiunserer aktuellen Kinokoproduktionen aufgeführt", so ChristineStrobl, Geschäftsführerin der ARD Degeto.Die Filme im Überblick:"Echte Bauern singen besser" (ARD Degeto): Komödie um einenSchlagerstar und sein Double. Mit Sebastian Bezzel, Susanne Bormann,Christian Näthe, Irene Rindje, Karl Kranzkowski, Pegah Ferydoni,Roman Knizka u.a."Fischer sucht Frau" (ARD Degeto): Einfach ist sie nicht, dieLiebe im kleinen Hafen. Da braucht's schon einige Ideen. Doch werweiß, wie's am Ende ausgeht? Liebesreigen mit Sebastian Fräsdorf, UweRohde, Cornelia Gröschel, David Simon und Stefan Lampadius u.a."Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester" (ARD Degeto):Geschwisterzwist um Liebe, Schein und Sein mit Dagmar Manzel, AxelPrahl, Anne-Kathrin Gummich, Nadine Wrietz, Matthias Freihof, AndréM. Hennicke u.a."Scheidung für Anfänger" (ARD Degeto): Ein sehr gediegenesEheleben, eine scheinbar sehr vernünftige Entscheidung, eineüberraschende Wendung, ein unerwarteter Neuanfang. Ehekomödie mitAndrea Sawatzki, Christian Berkel, Doris Schretzmayer, Pierre Besson,Amelie Plaas-Link u.a."Der Trafikant" (epo-film|Glory Film|ARD Degeto|TOBIS Film):Sigmund Freud, die Liebe und ein junger Mann voller Aufbruch undHoffnungen, den die Ereignisse seiner Zeit einholen. Mit Simon Morzé,Bruno Ganz, Johannes Krisch, Emma Drogunova, Regina Fritsch, MichaelFitz u.a."Trautmann" (Lieblingsfilm|Zephyr Films|British Film Company|ARDDegeto): Vom Hitlerjungen und Kriegsgefangenen zum englischenFußballstar - die unglaubliche Geschichte des deutschen TorwartsBernd Trautmann. Mit David Kross, Freya Mavor, John Henshaw, DerivaKirwan u.a."Unschuldig", TV-Zweiteiler (ARD Degeto): Nach der Haftentlassungkämpft ein Mann um seine Rehabilitation und seine Kinder. Mit BrittaHammelstein, Felix Klare, Sascha Alexander Gersak, Yuri Völsch, RubyM. Lichtenberg, Anna Loos, Godehard Giese u.a.Pressekontakt:ARD Degeto, Ariane PfistererTel: 069/1509-331E-Mail: ariane.pfisterer@degeto.deOriginal-Content von: Degeto Film GmbH, übermittelt durch news aktuell