Die ARD-Degeto-Koproduktion "Werk ohneAutor" (ARD Degeto / BR) von Oscar-Preisträger Florian Henckel vonDonnersmarck ("Das Leben der Anderen") geht in das Rennen um dieGolden Globe Awards 2019. Das wurde heute bekanntgegeben."Wir freuen uns sehr darüber, dass dieses beeindruckende undbildgewaltige Epos nun auch im Wettbewerb um die Golden Globe Awardssteht. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten vor und hinter derKamera. Die Nominierung ist eine große Anerkennung und eineBestätigung dafür, uns weiter im Kino zu engagieren.", so ChristineStrobl, Geschäftsführerin der ARD Degeto.Dr. Reinhard Scolik, Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks:"Ich freue mich außerordentlich, dass 'Werk ohne Autor' für einenGolden Globe nominiert ist. Das Leitmotiv dieses Filmes ist, nichtwegzusehen, weder vom Schönen noch vom Schrecklichen. Diese Botschaftwird mit der Nominierung gewürdigt und als Bayerischer Rundfunk sindwir stolz, an diesem Film beteiligt zu sein. Meinen herzlichenGlückwunsch an Florian Henckel von Donnersmarck und allen Beteiligtenam fabelhaften 'Werk ohne Autor'!"Beruhend auf einer wahren Begebenheit, erzählt "Werk ohne Autor"vom dramatischen Leben des Künstlers Kurt (Tom Schilling) und seinerleidenschaftlichen Liebe zu Elisabeth (Paula Beer) sowie demfolgenschweren Verhältnis zu seinem undurchsichtigen SchwiegervaterProfessor Seeband (Sebastian Koch). Dessen wahre Schuld an denverhängnisvollen Ereignissen in Kurts Leben kommt letztlich in seinerKunst und seinen Bildern ans Licht.Florian Henckel von Donnersmarck führte nicht nur Regie, sondernschrieb auch das Drehbuch. Neben Tom Schilling, Paula Beer undSebastian Koch spielen u.a. Saskia Rosendahl, Oliver Masucci, HannoKoffler, Ina Weisse, Jeanette Hain, Jörg Schüttauf, Ulrike C.Tscharre, Evgeniy Sidikhin, Hans-Uwe Bauer, Bastian Trost, RainerBock, Mark Zak, David Schütter, Franz Pätzold, Hinnerk Schönemann,Johanna Gastdorf, Florian Bartholomäi, Jonas Dassler, Cai Cohrs u.a..In Gastrollen sind Ben Becker und Lars Eidinger zu sehen. Für dieRedaktion zeichnen Carolin Haasis (ARD Degeto), Christine Strobl (ARDDegeto), Bettina Ricklefs (BR) und Carlos Gerstenhauer (BR)verantwortlich."Werk ohne Autor" ist eine Produktion von Pergamon Film undWiedemann & Berg Film in Koproduktion mit ARD Degeto, BR, Beta Cinemasowie in Zusammenarbeit mit Sky Deutschland; gefördert vonMedienboard Berlin-Brandenburg, FilmFernsehFonds Bayern, Film- undMedienstiftung Nordrhein-Westfalen, Mitteldeutsche Medienförderung,Filmförderungsanstalt, Deutscher Filmförderfonds und TschechischerStaatlicher Kinematografie Fonds.Als Produzenten fungierten Jan Mojto, Quirin Berg, Florian Henckelvon Donnersmarck, Max Wiedemann, Christiane Henckel von Donnersmarck.