Frankfurt am Main / Venedig (ots) - Am 29. August 2018 starten inVenedig die 75. Internationalen Filmfestspiele und damit das Rennenum den Goldenen Löwen, einen der weltweit renommiertesten Filmpreise.Im Wettbewerb vertreten ist dieses Jahr auch die ARDDegeto-Koproduktion "Werk ohne Auto" (ARD Degeto / BR) desOscar-prämierten Regisseurs Florian Henckel von Donnersmarck ("DasLeben der Anderen")."Wir freuen uns sehr darüber, dass ein künstlerisch so wertvollerFilm wie 'Werk ohne Autor' auch international die Filmschaffendenbegeistert. Dass 'Werk ohne Autor' am Wettbewerb um den GoldenenLöwen teilnimmt, bestätigt uns darin, uns auch zukünftig anKinoproduktionen zu beteiligen und die kreativen Köpfe derFilmwirtschaft zu fördern", so ARD Degeto ProgrammgeschäftsführerinChristine Strobl.Beruhend auf einer wahren Begebenheit, erzählt "Werk ohne Autor"vom dramatischen Leben des Künstlers Kurt (gespielt von TomSchilling) und seiner leidenschaftlichen Liebe zu Elisabeth (PaulaBeer) und dem folgenschweren Verhältnis zu seinem undurchsichtigenSchwiegervater Professor Seeband (Sebastian Koch), dessen wahreSchuld an den verhängnisvollen Ereignissen in Kurts Leben letztlichin seiner Kunst und seinen Bildern ans Licht kommt.Regie führte Florian Henckel von Donnersmarck, der auch dasDrehbuch schrieb. Neben Tom Schilling, Paula Beer und Sebastian Kochspielen u.a.: Saskia Rosendahl, Oliver Masucci, Hanno Koffler, InaWeisse, Jeanette Hain, Jörg Schüttauf, Ulrike C. Tscharre, EvgeniySidikhin, Hans-Uwe Bauer, Bastian Trost, Rainer Bock, Mark Zak, DavidSchütter, Franz Pätzold, Hinnerk Schönemann, Johanna Gastdorf,Florian Bartholomäi, Jonas Dassler, Cai Cohrs u.a. - als Gäste: BenBecker und Lars Eidinger.Für die Redaktion zeichnen Carolin Haasis (ARD Degeto), ChristineStrobl (ARD Degeto), Bettina Ricklefs (BR) und Carlos Gerstenhauer(BR)verantwortlich.Produziert wurde "Werk ohne Autor" von Pergamon Film und Wiedemann& Berg Film in Koproduktion mit ARD Degeto, BR, Beta Cinema sowie inZusammenarbeit mit Sky Deutschland; gefördert von MedienboardBerlin-Brandenburg, FilmFernsehFonds Bayern, Film- und MedienstiftungNordrhein-Westfalen, Mitteldeutsche Medienförderung,Filmförderungsanstalt, Deutscher Filmförderfonds, TschechischerStaatlicher Kinematografie Fonds. Als Produzenten fungierten JanMojto, Quirin Berg, Florian Henckel von Donnersmarck, Max Wiedemann,Christiane Henckel von Donnersmarck."Werk ohne Autor" startet am 3. Oktober 2018 in den deutschenKinos.Pressekontakt:ARD DegetoMyriam Thieser,Tel.: 069/1509-420,E-Mail: myriam.thieser@degeto.deOriginal-Content von: Degeto Film GmbH, übermittelt durch news aktuell