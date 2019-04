ARD-Chefredakteur Rainald Becker und Kai Gniffke, Chefredakteur ARD-aktuell, zur gestrigen Berichterstattung vom Brand der Kathedrale Notre Dame in Paris

München (ots) - Rainald Becker: "Nur 55 Minuten nach der erstenEilmeldung gab es in der 20:00-Uhr-Ausgabe der 'Tagesschau' bereitseinen Korrespondentenbericht aus dem ARD-Studio Paris. Der Beitragwurde aufgrund der Zeitknappheit vom Korrespondenten live vertont.Parallel war ein Korrespondent auf dem Weg zur Kathedrale Notre Dame,um die Live-Berichterstattung zu gewährleisten, die dann beiTagesschau24 und auf tagesschau.de erfolgte. Ein 'Brennpunkt' imErsten wäre wünschenswert gewesen, war aber zu diesem Zeitpunktlogistisch nicht darstellbar, da unser ARD-Reporter in diesem Momentunterwegs zum Ort des Geschehens war, um als erster deutscherKorrespondent direkt vor Ort zu berichten. Heute um 21:45 Uhr ist imErsten ein 'Weltspiegel extra' mit einer ersten Bilanz nach dem Brandgeplant."Kai Gniffke: "Das Erste blendete über den Abend drei Crawls mitaktuellen Informationen zu den Ereignissen in Paris ein. Die'Tagesthemen'-Ausgabe um 22:15 Uhr wurde verlängert und um 23:35 Uhrgab es ein 'Tagesthemen extra'. Das lineare Informationsangebot wurdemit einem Live-Stream auf tagesschau.de ergänzt und verzeichnete 5,0Millionen Visits. Allein auf den Live-Stream wurde 222.000 Malzugegriffen. Insgesamt haben wir über alle unsere Kanäle in densozialen Medien 9,25 Millionen Menschen erreicht."Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell