"ARD-Buffet" fragt "Was passiert eigentlich mit ...?" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Was passiert eigentlich mit den Dingen, von denen man sich trennt?Was passiert mit diesen Dingen dort, wo man normalerweise wenig oderkeinen Einblick bekommt? Zum Beispiel mit leeren Druckerpatronen undBatterien, mit Grünschnitt und Laub im Herbst, mit Zügen am Endeihrer Fahrten, mit Blutspenden? In der neuen Reihe "Was passierteigentlich mit ...?" schickt das "ARD-Buffet" einen Reporter undseinen Kameramann auf die Suche nach Antworten. Dabei blicken siehinter die Kulissen von Recyclingfirmen und Verwertern, von Betriebenund Behörden und räumen auf mit falschen Mythen und Halbwissen. Startder Reihe ist am Mittwoch, 10. Oktober 2018, mit der Frage "Waspassiert eigentlich mit ... alten Büchern?" anlässlich der Eröffnungder Frankfurter Buchmesse. "Was passiert eigentlich mit ...?" - inloser Reihenfolge in der täglichen Ratgebersendung des SWR im Ersten,12:15 Uhr.Weitere ThemenIn der ersten Staffel der Reihe "Was passiert eigentlich mit ...?"geht es außerdem um leere Druckerpatronen, alte Handys, Altglas, Laubim Herbst und Züge nach Fahrtende. Ergänzt werden die Themen von "Waspassiert eigentlich mit ...?" mit einem Expertengespräch im Studio,das an das jeweilige Thema anknüpft.Die Moderation hat Evelin König.Das "ARD-Buffet" im Ersten: montags bis freitags, 12:15 UhrWeitere Informationen im Internet unter www.ard-buffet.de