Baden-Baden / Rügen (ots) -Wer auf der Ostseeinsel Rügen etwas unternehmen will, hat die Qualder Wahl, denn Sehenswürdigkeiten, Freizeitangebote und Naturwundergibt es reichlich. Ab Montag, 16. Juli 2018, berichtet das"ARD-Buffet" eine Woche lang täglich von Deutschlands größter Inselin der Ostsee. "ARD-Buffet"-Reporterin Susanne Gebhardt stelltjeweils ein anderes Highlight der Insel vor - ab 16. Juli, täglich12.15 Uhr in der Ratgebersendung des SWR im Ersten.Montag, 16. Juli 2018: Der Rasende Roland - die RügenscheBäderbahn Er ist ein Highlight für Eisenbahnfans und schon von weitemzu hören: der Rasende Roland. Er fährt mit Dampflokomotiven undWagen, die fast hundert Jahre alt sind. Eine Fahrt mit dem RasendenRoland gehört zu einem Rügen-Urlaub wie der Besuch der Kreidefelsenoder der Seebrücke von Sellin.Dienstag, 17. Juli 2018: Jagdschloss Granitz Mit 250.000 Besuchernpro Jahr ist das Jagdschloss Granitz das meistbesuchte SchlossMecklenburg-Vorpommerns. Es liegt auf einem Hügel in der Nähe vonBinz und vom Turm aus hat man einen weiten Blick über die Insel unddas Meer. Die Granitz ist ein großes Waldgebiet, das auchBiosphärenreservat ist.Mittwoch, 18. Juli 2018: Das Traditionsschiff Ernestine Rund umRügen gibt es mehrere Möglichkeiten für Urlauber, Touren mitTraditionsschiffen zu unternehmen. Die "Ernestine" ist eines dergrößten und ältesten Schiffe der Insel. Für die Besitzer Nele Hybsierund Tilmann Holsten ist das Schiff ihr Leben, und sie haben spannendeGeschichten zu erzählen.Donnerstag, 19. Juli 2018: Die Störtebeker-Festspiele 150Mitwirkende, Pferde, Schiffe und viele Stunts: DieStörtebeker-Festspiele sind ein Highlight auf der Insel Rügen undfinden auf einer der größten Freilichtbühnen Europas statt.Reporterin Susanne Gebhardt darf hinter die Kulissen schauen undunter anderem den Falkner treffen, der die Greifvögel für die Showtrainiert.Freitag, 20. Juli 2018: Cap ArkonaWahrzeichen von Cap Arkona ist der Leuchtturm, der noch aktiv istund von dem man einen tollen Blick über die Landschaft hat. Ganz inder Nähe liegt der Rügenhof, auf dem verschiedene Kunsthandwerkeransässig sind. Dazu gehört auch die Sanddornplantage von ErnstHeinemann.Die Moderation hat Florian Weber.SendungenDas "ARD-Buffet" im Ersten: montags bis freitags, 12:15 UhrWeitere Informationen im Internet unter www.ard-buffet.dePressekontakt: Kathrin Brunner-Schwer, Telefon 0174-347 3337, Mailkatharinabs@gmx.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell