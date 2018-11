ARD-Bericht Telemedien und Leitlinien veröffentlicht

Frankfurt (ots) - Die Qualität des digitalen Portfolios der ARDhat sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich verbessert,insbesondere durch den Start der ARD Audiothek und den frischenAuftritt der neuen ARD Mediathek. Das geht aus dem aktuellenARD-Bericht Telemedien 2017/2018 und Leitlinien 2019/2020 hervor. DerRundfunkstaatsvertrag verpflichtet die ARD, alle zwei Jahre einenBericht über die Erfüllung ihres Auftrags sowie die zukünftiggeplanten Schwerpunkte zu veröffentlichen.Im Mittelpunkt dieses Berichts stehen die gemeinschaftlichenAngebote der ARD, wie beispielsweise tagesschau.de, DasErste.de,ARD.de oder sportschau.de. Neu ist das Kapitel "Innovationen". Hierwerden neue Ideen und Projekte der Landesrundfunkanstalten undGemeinschaftseinrichtungen vorgestellt, um der Innovationskraft derARD Rechnung zu tragen. Ein Beispiel dafür ist derWDR-Kandidatencheck, bei dem jeder einzelne Kandidat zurNRW-Landtagswahl (2017) vorgestellt wurde - in einem einfachen undklaren Format. Auch interessante Datenprojekte mit aktuellenSchwerpunktethemen, wie Abgasalarm oder Gerechtigkeit fallen in dieKategorie, ebenso das Thema Sprachassistenten.Der Online-Intendant der ARD, Peter Boudgoust, sieht denöffentlich-rechtlichen Rundfunk in einer für die Demokratie wichtigenFunktion: "Online ist eine riesige Menge an Informationen verfügbar -es braucht den gemeinsamen und freien Rundfunk, um eine unabhängigeund verlässliche Nachrichtenquelle zu haben. Die ARD ist da, wo dieMenschen es von uns erwarten. Wir merken das besonders deutlich beigroßen Ereignissen: Viele Menschen nutzen unsere Inhalte,beispielsweise zur Bundestagswahl oder bei der Fußball-WM. Nicht,weil es an Auswahl fehlt, sondern weil sie unserer Berichterstattungin hohem Maße vertrauen."Ein weiteres Ergebnis des Telemedienberichts: Der Trend zurmobilen Nutzung steigt im Berichtszeitraum rasant. Zudem werdenPlattformen wie Facebook und YouTube immer wichtiger. Im Gegenzugnimmt die Desktopnutzung weiter ab. Die Nutzung von Connected TV hatim Berichtszeitraum zugenommen. Für diesen Ausspielweg hat die ARD zubesonderen Ereignissen HbbTV-Specials angeboten, beispielsweise zuARD Themenwochen.Mit ihrem vielfältigen barrierefreien Angebot sorgt die ARD füreinen einfachen Zugang zu ihren Onlineprodukten. So haben dieLandesrundfunkanstalten die Angebote für Menschen mit Seh- undHörbehinderung weiter nachhaltig ausgebaut. Beispielsweise bieten dieMediatheken die Sendungen auch in den barrierefreien Fassungen zumzeitsouveränen Abruf an.Darüber hinaus bieten die Sender unterschiedlicheInformationsformate an, um Menschen verschiedenster Nationalitätenbei der Integration zu helfen - etwa in Leichter Sprache, alsmehrsprachige Version oder als Erklärformat.Schwerpunkte für die kommenden zwei Jahre werden in den Leitlinienerläutert. Dazu gehört unter anderem der Trend zur mobilen Nutzungund die damit einhergehende Weiterentwicklung von herausragenden Appsund die Verbesserung der Barrierefreiheit. Ein personalisierterZugang zur ARD Mediathek und ARD Audiothek soll ebenfalls im Zeitraumder Leitlinien 2019/2020 umgesetzt werden. Dabei wird auch das ThemaDatenschutz eine große Rolle spielen.Die Intendantinnen und Intendanten und die Vorsitzenden der ARDRundfunkräte haben in ihrer Sitzung am 26./ 27. November 2018 diesemBericht zugestimmt. Bericht und Leitlinien zu den Telemedien werdenam 10. Dezember 2018 auf daserste.de/leitlinien und ard.de/die-ardveröffentlicht.Pressekontakt:Wolfgang UtzUnternehmenssprecher SWRSüdwestrundfunkNeckarstraße 23070190 StuttgartTelefon 0711 929 11030wolfgang.utz@SWR.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell