Baden-Baden (ots) -Radio-Dokus, Comedys und Hörspiele des SWR auf dem Smartphonehören / Kostenloser Download in den App-Stores / Offizieller Startbei den ARD Hörspieltagen (8.11.2017)Karlsruhe. Ob "SWR1 Leute", das "SWR2 Kulturgespräch", die SWR3Comedy "Tuten Gag", der "Gartentipp" von SWR4 oder das "Interview derWoche XXL" von SWR Aktuell - ab sofort sind die besten Radio-Inhaltedes Südwestrundfunks (SWR) immer auf dem Smartphone dabei. Die neueApp ARD Audiothek versammelt Gespräche, Reportagen, Dokus, Comedysund Hörspiele. Neben den hochwertigen Wortinhalten des SWR macht sieauch die ARD-Radiowelt sowie Sendungen des Deutschlandradiosjederzeit und einfach auf dem Smartphone zugänglich. SWR IntendantPeter Boudgoust stellt heute (8. November 2017) bei den ARDHörspieltagen die neue App der Öffentlichkeit vor. Die ARD Audiothekfür Android und iOS ist kostenlos in den Stores erhältlich.Mit eigener Playlist und weiteren Features durch die ARD-RadioweltDie ARD Audiothek funktioniert wie ein klassischer Streaming-Dienst.Hörer können eigene Playlists erstellen, Sendungen vormerken,Sendungen abonnieren oder herunterladen, um sie später anzuhören. DieARD Audiothek lädt ganz bewusst auch zum Entdecken ein: Jeden Tagpräsentiert die Redaktion von ARD.de ausgewählte Beiträge und lenktden Blick auf Neues und Unbekanntes in der ARD-Radiowelt. Die Inhalteder SWR-Radioprogramme können Nutzer jedoch auch direkt abrufen. DieApp wird stetig weiterentwickelt und neue Funktionen beinhalten. Mitdem nächsten Update steht der sogenannte Autopilot zur Verfügung.Dieser merkt sich die Hörvorlieben des Nutzers und startet auf Wunscheinen ganz individuellen Stream.Technische und redaktionelle Betreuung durch SWR Redaktion vonARD.de Die mobile Nutzung über das Smartphone stand beim Konzept derARD Audiothek im Mittelpunkt. Der SWR hat die Entwicklung der Appentscheidend geprägt. Die technische Betreuung der ARD Audiothek wirdin Zukunft durch die SWR Redaktion von ARD.de in Mainz geleistet;ebenso werden von ARD.de die täglich neuen Beiträge redaktionellzusammengestellt. Die App für Android und iOS hat der BR entwickelt,die Projektleitung wechselt mit dem heutigen Start von Radio Bremenzum SWR.Weitere Informationen auf www.ardaudiothek.de Logo und Pressefotoszum Herunterladen: www.ARD-Foto.de