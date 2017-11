ARD Audiothek: mehr als 243.000 Downloads in den ersten drei Wochen / Karola Wille: Die ARD-Audiothek ist ein großer Erfolg bei den Nutzerinnen und Nutzern

Leipzig (ots) - Die ARD Audiothek ist erfolgreich seit dem 8.November offiziell am Start. 243.517 Downloads in den ersten dreiWochen übertreffen alle Erwartungen, die die ARD mit dieser Appverbunden hat. Das Drei-Monatsziel von 50.000 Downloads wurde bereitsam ersten Tag erreicht und ist innerhalb von drei Wochen bereits umfast das Fünffache übertroffen worden.ARD-Vorsitzende und MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille: "DieARD hat ein exzellentes öffentlich-rechtliches Produkt für dieNutzerinnen und Nutzer erstellt und wird mit überwältigender Resonanzbelohnt. Ich danke den Macherinnen und Macher von BR, Radio Bremenund SWR (ARD.de), die im Zusammenspiel und mit ihrenunterschiedlichen Kompetenzen bezüglich Technik und Inhalt einARD-Produkt auf die Beine gestellt haben, das auf Anhieb sensationellangenommen wurde."Nathalie Wappler Hagen, Vorsitzende der ARD-Hörfunkkommission undMDR-Programmdirektorin: "Das Ergebnis ist überwältigend undübersteigt unsere Erwartungen um ein Vielfaches. Wir hatten uns zumZiel gesetzt, in den ersten drei Monaten 50.000 Downloads zuerreichen, jetzt sind es nach drei Wochen bereits mehr als 243.000.Diese Vielfalt der Wortinhalte kann nur die ARD bieten und dieRückmeldungen und Zahlen zeigen uns: Das Angebot wird sehr geschätztund genutzt. Abgerufen werden vor allen Dingen die langen Formate.Durchschnittlich 16 Minuten pro Besuch ist richtig viel."Die App verzeichnet mittlerweile 243.517 Downloads. Seit dem Startder ARD Audiothek wurden die verfügbaren Audios 1,9 Millionen Malaufgerufen. Besonders erfreulich: Die Nutzungsdauer pro Besuch liegtdurchschnittlich bei 16 Minuten. Wie erwartet wird die App vor allemauf dem Smartphone genutzt, jeder Zehnte setzt die ARD Audiothek aberauch auf einem Tablet ein. Die Inhalte werden jeden Tag neuausgewählt und zusammengestellt. Vor allem die ThemenbereicheHörspiel, Comedy und Wissen sind zurzeit besonders beliebt.Das erfolgreichste Hörspiel ist momentan "Jules Verne. In 80 Tagenum die Welt" (MDR Kultur) mit Axel Milberg. Nummer Eins bei denComedy-Podcasts ist derzeit "Dunkel, düster, graue Plage: DerNovember" (WDR2), der beliebteste Wissensbeitrag ist "Möge die Machtmit dir sein!" (Bayern 2), der die "Star Wars"-Saga ausphilosophischer Sicht betrachtet.Die ARD Audiothek - Doku, Hörspiel, Comedy - jederzeit das Bestehören:Die ARD Audiothek bietet das Beste aus den Radioprogrammen der ARDund des Deutschlandradios: Dokumentationen, Hörspiele, Interviews,Comedy, ARD Radio Tatort und ARD Radiofeature sowie Produktionen, dienoch vor der Ausstrahlung in einem ARD-Radioprogramm online firstangeboten werden. Aktuell sind 570 ARD-Sendereihen in der Appenthalten. Die Anzahl variiert und die Zusammensetzung wird stetsdynamisch bleiben. Die Audiothek basiert auf einem sehr gutaufbereitetem Audiowortschatz, der ständig aktualisiert undredaktionell kuratiert wird.Zusammenspiel im ARD-VerbundRadio Bremen hat bei der ARD Audiothek die Projektleitungübernommen. Der BR hat seine Entwicklungskompetenz für digitaleProdukte eingebracht und war mit einem Team für Design undProgrammierung zuständig. Der SWR, der mit ARD.de redaktionell fürdie Audiothek verantwortlich ist, hat seine inhaltliche undtechnische Expertise aufgrund seiner Erfahrungen bei der ARDMediathek eingebracht.Pressekontakt:Birthe GogartenARD-PresseteamTel.: 0341 300 6342E-Mail: Birthe.Gogarten@mdr.deOriginal-Content von: ARD Radio & TV, übermittelt durch news aktuell