ARD im Abgeordnetenhaus Berlin nicht erwünscht

Berlin/Bremen (ots) - Präsident des Abgeordnetenhauses RalfWieland (SPD) verweigert Drehgenehmigung für ein Interview mitPatrick Schiffer, Bundesvorsitzender der Piratenpartei DeutschlandGerne hätte Radio Bremen im Auftrag der ARD heute ein Interviewmit Patrick Schiffer, dem Bundesvorsitzenden der PiratenparteiDeutschland, im Berliner Abgeordnetenhaus geführt. Geplant war einBeitrag im Rahmen einer Dokumentation über die an der Bundestagswahl2017 teilnehmenden Parteien. Ralf Wieland, Präsident desAbgeordnetenhauses und Mitglied der SPD-Fraktion, habe dieDrehgenehmigung ohne Begründung verweigert, so die Journalisten. ImAbgeordnetenhaus begann am 18. September 2011 die parlamentarischeReise der PIRATEN mit dem ersten Einzug der Partei in ein deutschesLandesparlament.Patrick Schiffer, Bundesvorsitzender der Piratenpartei Deutschlandzeigt sich irritiert: "Wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk hierbewusst in die Schranken gewiesen? Was ist mit demöffentlich-rechtlichen Auftrag, mit der Meinungs- und Pressefreiheit,in einem - wohlgemerkt - öffentlichen Gebäude? Hätte Herr Wieland inder Angelegenheit genauso entschieden, wenn die ARD einen Beitragüber Klaus Wowereit, einst Regierender Bürgermeister von Berlin,hätte drehen wollen? Oder zu Lebzeiten über Hans-Dietrich Genscher,als die FDP nicht mehr im Abgeordnetenhaus saß? Hätte Genosse Wielandseinen Parteifreund Wowereit oder FDP-Mann Genscher ebenfalls vor dieTür gesetzt? Fakt ist: das muss ein Nachspiel haben. Die vierteGewalt darf nicht daran gehindert werden, ihren Auftrag inöffentlichen Gebäuden wahrzunehmen, ungeachtet jedweder Parteiräson."Die Journalisten der ARD beabsichtigen gegen die Entscheidungvorzugehen - und wollen mithilfe des Deutschen Journalisten-Verbands(DJV) Klage beim Verwaltungsgericht Berlin einreichen. "Richtig so,sagen wir PIRATEN! Denn egal, ob es uns, andere Parteien oderPolitiker betrifft: Pressefreiheit einschränken geht gar nicht, HerrPräsident Wieland!", so Schiffer.Gedreht wurde am Ende dennoch, trotz der Einflussnahme desParlamentspräsidenten - auf dem Fußweg vor dem Abgeordnetenhaus undim Tiergarten. Dort hat Herr Wieland glücklicherweise nichts zusagen.Bildmaterial:Bildmaterial vom Dreh gibt es unter: http://ots.de/51T05Bildunterschrift: Im Auftrag der ARD wollte Radio Bremen einInterview mit Patrick Schiffer, Bundesvorsitzender der PiratenparteiDeutschland, führen. Ralf Wieland, Präsident des Abgeordnetenhausesund Mitglied der SPD-Fraktion, hat die Drehgenehmigung verweigert.Nun entscheiden die Gerichte. Foto: Pascal Hesse