ARAMEA: Abenteuerlich – EZB-Zinserwartungen

04.11.2021 –

Wir schreiben den 1. Januar 2021: Das Jahr 2020 ist Geschichte, Donald Trump zwar abgewählt, aber offiziell noch im Amt und Deutschland befindet sich inmitten des zweiten Lockdowns. Die Wirtschaft liegt am Boden, die Inflation in der Eurozone notiert bei -0,3 Prozent und niemand, wirklich niemand rechnet damit, dass die EZB in den nächsten Jahren auch nur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung