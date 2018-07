ARAG zum dritten Jahr in Folge als innovativste Marke ausgezeichnet

Düsseldorf (ots) - Düsseldorfer Versicherungskonzern überzeugterneut beim Plus X AwardZum dritten Mal hintereinander ist der ARAG Konzern bei den Plus XAwards zur innovativsten Marke im Bereich Versicherungen gekürtworden. "Wir sind sehr stolz, dass wir erneut die Juroren diesesrenommierten Markenpreises von unserer Innovationskraft überzeugenkonnten. Das zeigt uns, dass wir zukunftsorientiert an den richtigenThemen arbeiten - immer mit Blick auf eine optimale Absicherung vonKunden und Verbrauchern", unterstreicht Dr. Matthias Maslaton ARAGKonzernvorstand Vertrieb, Produkt und Innovation. Beim diesjährigenWettbewerb hatte die ARAG den neuartigen Miet-Rechtsschutz Sofort undden ARAG Miet-Rechtsschutz Sofort Extra eingereicht.Die Jury besonders überzeugt haben der ARAG Miet-RechtsschutzSofort sowie der ARAG Miet-Rechtsschutz Sofort Extra in denTeilkategorien Innovation, Transparenz und Leistungsumfang. Dieneuartigen Sofort-Produkte sichern den Kunden als Mieter rückwirkendbis zu zwölf Monate für einen Schaden in insgesamt fünfMietrechtskonstellationen ab - auch wenn dieser noch gar keineRechtsschutzpolice für Mietstreitigkeiten abgeschlossen hatte. Überdie Sofort-Leistungen hinaus ist auch zusätzlich die rechtlicheUnterstützung bei späteren Streitigkeiten im Rahmen des ARAGImmobilien Rechtsschutzes Komfort rund um das Mietobjekt abgesichert- ebenfalls ohne Wartezeit. "Somit helfen wir auch in den Fällen, woes eigentlich schon zu spät ist", sagt Zouhair Haddou, ARAGHauptabteilungsleiter Vertrieb Innendienst/ProduktmanagementNational. "Denn es ist uns wichtig, Kunden und Interessentenzielführend zur Seite zu stehen". In 2017 war der ARAG Konzern beiden Plus X Awards als "Most innovative Brand" für ARAGVerkehrs-Rechtsschutz Sofort, ARAG Alltagshelfer/ARAG AlltagshelferPlus, ARAG Cyber-Schutz/ARAG Cyber-Schutz Plus sowie ARAG BusinessAssistance ausgezeichnet worden. 2016 punkteten die Premiumvariantendes ARAG Aktiv-Rechtsschutzes, des ARAG Privat-Haftpflicht-Schutzesund des ARAG Unfall-Schutzes.Der Plus X Award, Innovationspreis für Technologie, Sport undLifestyle, zeichnet Marken für den Qualitäts- undInnovationsvorsprung ihrer Produkte aus. In 2018 wurde er zum 15. Malvergeben.Pressekontakt:Christian DannerPressesprecher ARAG SETelefon: 0211 963-2217Fax: 0211 963-2220E-Mail: christian.danner@arag.dewww.arag.comOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuell