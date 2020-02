ARAG bringt neue Reiseversicherung auf den Markt - Rechtsschutz inklusive / ARAG ReiseProtect ist erhältlich als innovative Kurzzeitpolice und als Jahrespolice

Düsseldorf (ots) -- ARAG ReiseProtect auch als innovative Kurzzeitpolice für eineeinzelne Reise bis 90 Tage- Besonderheit im Markt: Reisevertrags-Rechtsschutz rundetAngebot ab- Preis unabhängig vom Alter und Familienbegriff unabhängig vomgemeinsamen Wohnsitz- Modular nach individuellem Bedarf wählbar - bis hin zumKomplett-PaketOptimal geschützt auf Reisen: Mit ARAG ReiseProtect bietet der ARAG Konzern absofort ein neuartiges passgenaues Versicherungs-Konzept an. Es ist alsJahrespolice und als innovative Kurzzeitpolice abschließbar. Die Kurzzeitpolicein vier Varianten ermöglicht es, sich situativ und flexibel individuellabzusichern. Die Jahrespolice bietet ganzjährig einen starken Rundumschutz beiReisen. Neu im Markt ist der integrierte Reisevertrags-Rechtsschutz. Er greiftetwa bei Reisemängeln, Flugverspätungen oder Reiseveranstalter-Insolvenz. "MitARAG ReiseProtect bieten wir eine einzigartige, modulare Absicherungsmöglichkeitrund ums Reisen. Dazu haben wir Leistungen aus unseren dreiVersicherungssegmenten schlüssig miteinander verbunden", unterstreicht Dr.Matthias Maslaton, Konzernvorstand Vertrieb, Produkt und Innovation bei der ARAGSE.Herkömmliche Reiseversicherungen sind meist über Reisebüros und -veranstaltererhältlich. Sie decken oft nur einzelne Bereiche ab oder umfassenStandard-Bündel von Versicherungsleistungen. ARAG ReiseProtect bietet Urlaubernhingegen eine bedarfsgerechte modulare Absicherung. Das Komplettpaket umfasstReiserücktritt, Reisegepäck, Auslandskrankenschutz, Fahrzeugausfall- undNotfallschutz sowie sogar Verkehrs- und Reisevertrags-Rechtsschutz. BeimAuslandskrankenschutz sind bei der Kurzzeitpolice bis zu 90 Reisetage und beider Jahrespolice bis zu 60 Tagen pro Reise abgesichert. Dies liegt klar über demMarktschnitt. Das Alter der Kunden hat keinen Einfluss auf den Preis aller ARAGReiseProtect-Policen. Darüber hinaus ist die Absicherung einer Familie sehr weitgefasst: Der oft maßgebliche gemeinsame Wohnsitz spielt keine Rolle. Als Familiesind 2 Erwachsene und bis zu 5 Kinder versichert - darunter fällt einePatchworkfamilie ebenso wie Großeltern, die mit ihren Enkeln auf Reisen gehen.Die Kurzzeitpolice ARAG ReiseProtect bietet Schutz für einzelne Reisen zwischen1 und 90 Tagen in den Produktvarianten Basic, All Inclusive (ohneReiserücktritt), All Inclusive Premium (mit Reiserücktritt) und Backpacker. Sieist ausschließlich rein digital abschließbar über www.ARAG.de sowie einzelneMakler und endet automatisch nach der Reise. Die Jahrespolice ARAG ReiseProtect365 umfasst alle Reisen innerhalb eines Jahres in den Varianten Single, Paar undFamilie. Sie ist über die ARAG Vertriebspartner, über Makler sowie online aufwww.ARAG.de abschließbar.Preisbeispiele: Eine Kurzzeitpolice der Variante All Inclusive für ein Paar beieinem Kurztrip von 1 - 4 Tagen in Europa kostet ab 53 Euro. DieKurzzeit-Variante für einen Backpacker mit weltweiter Deckung und einerReisedauer von 60 Tagen kostet ab 165 Euro. Die Jahrespolice ARAG ReiseProtect365 für eine Familie (2 Erwachsene mit bis zu 5 Kindern) gibt es für 249 Euro.Die wichtigsten Leistungsbestandteile von ARAG ReiseProtect und ReiseProtect 365im Überblick sowie weitere Informationen:https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00531/Pressekontakt:Christian DannerPressesprecher ARAG SETelefon: 0211 963-2217Fax: 0211 963-2220E-Mail: christian.danner@arag.dewww.arag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29811/4513079OTS: ARAGOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuell