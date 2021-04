ARAG belegt vier Mal Spitzenposition beim Deutschen Versicherungs-Award / Sieger im Rechtsschutz und 3 Krankenversicherungskategorien

Düsseldorf (ots) - Vier Mal Platz 1 für den ARAG Konzern beim Deutschen Versicherungs-Award, einem der größten Versicherungstests im deutschen Markt. "Unser Anspruch bei der ARAG ist klar definiert: Wir wollen der beste Rechtsschutzanbieter weltweit werden und in unseren anderen Segmenten mindestens zu den besten im Markt gehören. Die vier Awards in den Kategorien Rechtschutz und Gesundheit unterstreichen eindrucksvoll: Wir sind hier auf einem guten Weg", betont Dr. Renko Dirksen, Vorstandssprecher der ARAG SE. Durchgeführt wurde der Test von der Ratingagentur Franke und Bornberg, dem Nachrichtensender n-tv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ).Testsieger im RechtsschutzDie ARAG positioniert sich beim Deutschen Versicherungs-Award als Sieger in ihrem Kerngeschäftsfeld Rechtsschutz - ein wichtiges Signal für den Konzern. "Der Preis macht uns stolz. Er unterstreicht unsere Position als innovativer Qualitätsversicherer und zeigt, dass wir bereits heute mit die besten Rechtsschutzversicherungen in Deutschland anbieten. Diese Rolle haben wir Ende Februar 2021 mit unserer neuen Rechtsschutz-Produktgeneration sogar noch ausgebaut", erläutert Dr. Matthias Maslaton, Konzernvorstand Vertrieb, Produkt und Innovation bei der ARAG SE. Die neuen Rechtsschutzprodukte wurden um neue wegweisende Leistungen ergänzt - wie den Rechtsschutz nach einer Musterfeststellungsklage sowie die einmalige vorsorgliche Beratung durch einen Anwalt. Zudem ermöglicht die Einführung smarter Tarifierungsmerkmale ein risikogerechtes Pricing für die Kunden.3 Mal Platz 1 in der privaten KrankenversicherungAuch die ARAG Krankenversicherungs-AG positioniert sich beim Deutschen Versicherungs-Award hervorragend. Sie ist gleich drei Mal Testsieger in ihrer Kategorie Gesundheit: in der Vollkostenversicherung sowohl beim Standardschutz als auch beim Topschutz und bei der Krankenzusatzversicherung bei den Stationärtarifen. Darüber hinaus platziert sich die Gesellschaft im Bereich Zahnzusatzversicherung unter den drei besten Anbietern. "Der umfassende Herz-und-Nieren-Test des Deutschen Versicherungs-Awards belegt ganz klar: Die ARAG Krankenversicherungs-AG ist einer der Top-Anbieter in der privaten Krankenversicherung - und zwar gleichermaßen hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Stabilität, der Leistungsstärke ihrer Produkte, ihrem sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und auch ihrem Kundenservice", betonen Dr. Roland Schäfer und Dr. Matthias Effinger, Vorstandsmitglieder der ARAG Krankenversicherungs-AG.Der TestDurchgeführt wird der Test zum Deutschen Versicherungsaward von der Ratingagentur Franke und Bornberg, dem Nachrichtensender n-tv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ). In den vorangegangenen drei Jahren lief dieser unter dem Namen "Deutschlands Beste Versicherung". In Form und Umfang ist er einer der größten Versicherungstests im deutschen Markt. Basis der Beurteilungen sind umfassende Leistungsbewertungen, die um Preis- und Service-Bewertungen ergänzt werden. Die nach der Leistungs- und Preisanalyse besten Anbieter der einzelnen Produktkategorien werden im Anschluss einem Servicetest unterzogen.Pressekontakt:Christian DannerPressesprecher ARAG SETelefon: 0211 963-2217 Fax: 0211 963-2220E-Mail: Christian.Danner@ARAG.de www.ARAG.comOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuell