ARAG Trend 2017: Zehn Jahre Rauchverbot - Das sagen die Deutschen heute (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Wie sich Gaststätten und Gäste mit dem Nichtraucherschutzgesetzarrangiert haben- 86,5 Prozent sind vom Nutzen des Nichtraucherschutzgesetzesüberzeugt- 14,1 Prozent der Erwachsenen gehen seit dem Rauchverbot häufiger inKneipen als früher- 33,1 Prozent der Raucher würden gerne weniger rauchen oder aufhörenVor zehn Jahren wurde ein neues Nichtraucherschutzgesetzverabschiedet. Je nach Bundesland wurde es unterschiedlich striktgehandhabt. Inzwischen wird das Rauchverbot in Gaststätten überallweitestgehend umgesetzt. Im Rahmen ihrer allgemeinen Markt- undGesellschaftsforschung wollte die ARAG gemeinsam mit demMeinungsforschungsinstitut TNS Infratest von über 1.000 Deutschenwissen, ob sie sich über die frische Luft in ihrer Stammkneipe oderder Pizzeria um die Ecke freuen oder sich in ihrem Recht auf blauenDunst beschnitten fühlen.Große Akzeptanz in der BevölkerungUrsprünglich sollte die Änderung des Nichtraucherschutzgesetzeshauptsächlich dem Personal im Hotel- und Gaststättengewerbe gesündereBedingungen an ihrem Arbeitsplatz bescheren. Zehn Jahre nach derEinführung des Rauchverbotes sind 86,5 Prozent aller Befragtenüberzeugt, dass es einen Nutzen hat. Nur 10,5 Prozent der Befragtenwollen sich mit dem Rauchverbot gar nicht anfreunden und sind derAnsicht, es nütze niemandem und schränke die Bürger nur in ihrerFreiheit ein.Kneipensterben durch Rauchverbot?Schon vor der Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes wurde dasgrundsätzliche Rauchverbot in Gaststätten lautstark diskutiert. DieTabakindustrie sah den paffenden Staatsbürger entmündigt, derdeutsche Hotel- und Gaststättenverband befürchtete eine Pleitewellein der Gastronomie-Branche und der Gast konnte sich sein Bierchenohne Kippe kaum vorstellen. Zehn Jahre später haben sich die Gemüterlängst beruhigt. Das befürchtete Kneipensterben ist ausgeblieben.Raucher wie Nichtraucher haben sich an die frische Luft in denGasträumen von Kneipen und Restaurants nicht nur gewöhnt, siegenießen sie sogar. So sind 14,1 Prozent der befragten Erwachsenenjetzt häufiger in Gaststätten anzutreffen als noch zur Zeit desungehemmten Tabakkonsums. 67,2 Prozent gehen heute genauso oft inKneipen und Restaurants wie vor dem Rauchverbot. Nur 5,1 Prozent,also gerade einmal jeder Zwanzigste, hat ohne Zigarette seltener Lustauf einen Kneipen- oder Restaurantbesuch.Was sagen Raucher zum Rauchverbot?45,6 Prozent aller Raucher sind der Ansicht, dass das Rauchverbotallen Beteiligten nützt: Die Wirte machen mehr Umsatz, das Personalarbeitet rauchfrei und die Gäste genießen ihr Essen ohneunerwünschten Beigeschmack. Und vielleicht erleichtert es ja sogardenjenigen den Weg in die Kneipe, die 2017 das Rauchen aufgeben oderwenigstens einschränken wollten - laut ARAG Trend immerhin 33,1Prozent. Obwohl das Nichtraucherschutzgesetz offensichtlich beiRauchern, Nichtrauchern sowie Noch-Rauchern angekommen ist undweitestgehend akzeptiert wird, wollen CDU und FDP inNordrhein-Westfalen es in seiner jetzigen Form kippen. Ob dieseWiederbelebung einer längst beigelegten Diskussion denOppositionsparteien zum Erfolg verhilft, wird die Landtagswahl am 14.Mai 2017 zeigen.