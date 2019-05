ARAG SE stellt Weichen für Neuordnung des Vorstandes im kommenden Jahr / ARAG Konzern zeigt sich auch im Geschäftsjahr 2018 wachstums- und ertragsstark

Düsseldorf (ots) - Der Vorstandsvorsitzende der ARAG SE, Dr. Dr.h. c. Paul-Otto Faßbender, hat den Aufsichtsrat des Unternehmensdarüber informiert, dass er seinen zum 3. Juli 2020 auslaufendenVertrag nicht verlängern möchte. Der Aufsichtsrat ist diesem Wunschnachgekommen und hat zugleich die Weichen für eine personelleNeuordnung des Vorstandsgremiums gestellt. Das Kontrollgremium hatbeschlossen, dass es keine Nachfolge im Vorstandsvorsitz der ARAG SEgeben wird. Künftig wird ein Sprecher des Vorstandes die Arbeit desVorstandsteams moderieren. Der Aufsichtsrat hat Dr. Renko Dirksen(42) mit dieser Aufgabe mit Wirkung zum 4. Juli 2020 betraut."Nach genau 20 Jahren an der Spitze der ARAG wird es Zeit, sichaus der operativen Führung des Unternehmens zurückzuziehen",erläuterte Dr. Paul-Otto Faßbender seine Entscheidung bei derBilanzvorlage des ARAG Konzerns. Sein Entschluss werde ihm durch diesehr positive Entwicklung des Konzerns in den vergangenen Jahrenerheblich erleichtert, betonte der 74-jährige Unternehmer. "Ich weißdie operative Führung beim künftigen Vorstand in guten Händen."Nun gehe es darum, die erfolgreiche Arbeit des sehr guteingespielten Vorstandsteams mit großer Kontinuität fortzuentwickeln.Nach der Einschätzung des Aufsichtsrates ist der Vorstand der ARAG SEmit starken Persönlichkeiten in den Ressortleitungen sehr gutbesetzt. Er ist daher der Überzeugung, dass ein Vorstandssprecher diebesten Voraussetzungen bietet, die jeweiligen Stärken derVorstandsmitglieder zur Entfaltung zu bringen. Der Aufsichtsrat hatdaher Dr. Renko Dirksen zum Vorstandssprecher der ARAG SE berufen. Erwird diese Aufgabe mit dem Ausscheiden aus dem Vorstandsgremium vonDr. Paul-Otto Faßbender im kommenden Jahr übernehmen.Dr. Renko Dirksen arbeitet seit 2005 im Unternehmen. Seit 2015gehört er dem Vorstand der ARAG SE an und leitet das RessortKapitalanlagen/Konzernentwicklung/Betriebsorganisation."Ich freue mich sehr, dass Dr. Renko Dirksen diese neue Aufgabeübernehmen wird. Er und der gesamte Vorstand der ARAG SE genießenmein vollstes Vertrauen. Als Vorstandsvorsitzender der ARAG HoldingSE und natürlich vor allem als Mehrheitsaktionär der ARAG bleibe ichdem Unternehmen weiterhin erhalten", stellte Dr. Paul-Otto Faßbenderfest. Einen Wechsel in den Aufsichtsrat der ARAG SE schloss er nichtaus.Die Personalveränderungen finden vor dem Hintergrund einesweiterhin äußerst positiven Geschäftsverlaufs beim ARAG Konzernstatt. Dies hat die Bilanzvorlage durch den Konzernvorstand am 29.Mai2019 im Düsseldorfer ARAG Tower klar unterstrichen.ARAG Konzern überzeugt auch in 2018 mit deutlichem Wachstum undguten ErträgenDer ARAG Konzern hat in 2018 seine gebuchten Bruttobeiträge umweitere 4,3 Prozent auf 1,65 Milliarden EUR ausgebaut. DieKonzern-Gesamtleistung - inklusive der Umsätze derDienstleistungsgesellschaften - belief sich damit auf 1,68 MilliardenEUR. Das Rechtsschutzgeschäft, die größte Einzelsparte und stärksterWachstumsmotor des Konzerns, passierte in 2018 einen bedeutendenMeilenstein: Die Beiträge wuchsen mit 7 Prozent auf über eineMilliarde EUR (1.004,3 Millionen EUR; Vorjahr: 938,8 Millionen EUR).Das versicherungstechnische Ergebnis legte um mehr als ein Drittel zuund stieg auf 97,4 Millionen EUR - ein neuer Spitzenwert imZehnjahresvergleich. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit lagmit 70,2 Millionen EUR weiterhin auf gutem Niveau.Das deutsche Versicherungsgeschäft des ARAG Konzerns wuchs um 4,1Prozent auf 981 Millionen EUR. Es liegt damit erneut klar über demMarktdurchschnitt (2,6 Prozent). Der Kundenbestand in Deutschland istdabei um weitere 3 Prozent ausgebaut worden. Im deutschenRechtsschutzgeschäft stiegen die Beitragseinnahmen im selbstabgeschlossenen Geschäft noch einmal stärker als im Vorjahr. Sielegten um gut 7 Prozent von 349,2 Millionen EUR auf 379,5 MillionenEUR zu. Das Kompositsegment konnte im Berichtsjahr seine guteWachstumsentwicklung nicht fortsetzen. Ursache hierfür war dieunternehmerische Entscheidung, Großverträge aus demSchutzbriefgeschäft der spanischen Niederlassung nicht fortzuführen.Entsprechend verringerten sich die gesamten Bruttobeitragseinnahmendes Segments von 281,0 Millionen EUR um 1,9 Prozent auf 275,7Millionen EUR. Auf dem anspruchsvollen deutschen Markt legte dasKompositversicherungsgeschäft mit 1,3 Prozent zu und erzielteBruttobeitragseinnahmen von 209,6 Millionen EUR (Vorjahr: 206,8Millionen EUR). Auch das Krankenversicherungssegment der ARAG bleibtauf Erfolgsspur und baute die Beitragseinnahmen um weitere 2,4Prozent auf 373,7 Millionen EUR aus (Vorjahr: 365,1 Millionen EUR).Im strategisch besonders wichtigen internationalenVersicherungsgeschäft steigerte die ARAG ihre Beitragseinnahmen um4,7 Prozent auf 672,6 Millionen EUR (Vorjahr: 642,2 Millionen EUR).Die Combined Ratio des Konzerns blieb weiterhin rückläufig undverbesserte sich leicht von 89,9 Prozent auf 88,6 Prozent. An dieKunden wurden in 2018 insgesamt Leistungen von 870,0 Millionen EURausbezahlt (Vorjahr: 854,0 Millionen EUR). Die Konzern-Schadenquotesank auf 53,1 Prozent (Vorjahr: 54,4 Prozent), die Kostenquote lagmit 35,5 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres (35,6 Prozent). DerKonzernjahresüberschuss verbesserte sich aufgrund geringererSteueraufwände um 25 Prozent von 27,8 Millionen auf 34,7 MillionenEUR. Das Konzerneigenkapital ist von 461,4 Millionen EUR auf 488,4Millionen EUR angestiegen.Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2019Auch in 2019 schreibt sich die erfolgreiche Entwicklung des ARAGKonzerns fort. Im ersten Quartal hat der ARAG Konzern im Vergleichzum Vorjahreszeitraum seine Beitragseinnahmen um 5,8 Prozent auf 502Millionen EUR gesteigert (Vorjahreszeitraum: 474 Millionen EUR). Aufdem deutschen Markt legten die Beiträge um 5,5 Prozent zu. Dasheimische Rechtsschutzgeschäft hatte einen ebenfalls sehr gutenAuftakt und verbuchte Mehreinnahmen von 7 Prozent. Auch dasinternationale Geschäft läuft weiter sehr gut. Auf denRechtsschutzmärkten außerhalb Deutschlands lag das Beitragswachstumim ersten Quartal bei 8 Prozent. Ein wirklich sehr gutesAuftaktquartal mit Werten klar über Plan gab es in Italien,Skandinavien und den USA. "Unsere Erwartungen für 2019 sind gut. Wirerwarten, dass der Konzern seinen spürbaren Wachstumskurs fortsetzenund auch ertragsstark bleiben wird", betonte der VorstandsvorsitzendeDr. Paul-Otto Faßbender. "Wir beherrschen unser Geschäft und habeneine sehr genaue Vorstellung davon, wie wir diese Erfolgsstoryweiterschreiben werden. Dazu gehören die weitereInternationalisierung des Unternehmens und die digitaleTransformation - um zwei aus meiner Sicht elementare Zukunftsthemenzu nennen."Mit dem ARAG Smart Insurer Programm hat der Konzern in 2018 eineneue Entwicklungsstufe in Angriff genommen. Mit dieser Initiativeführt die ARAG die große Fülle an digitalen Einzellösungen, die imKonzern bereits erarbeitet wurden in einem gesamthaftenHandlungskonzept zusammen. Dabei haben alle ARAG Teams in einem klarstrukturierten Prozess 85 konkrete Maßnahmen zur Umsetzung des ARAGSmart Insurer Programms gemeldet. Zum Jahreswechsel 2018/2019 hat derKonzernvorstand in zwei Workshops die Maßnahmenplanungen aller Teams- national wie international - gesichtet, bewertet und priorisiert.Er hat dabei diese Maßnahmen auf sieben zentrale Handlungsfelderverdichtet und einen operativen Bebauungsplan entworfen, mit dem dasUnternehmen deutlich kundenzentrierter ausgerichtet werden soll.Entlastung, Bequemlichkeit und Schnelligkeit bei größtmöglicherTransparenz für den Kunden sind die Schlüsselbegriffe, die dasProgramm und die gesamte Entwicklungsarbeit prägen. Dafür investiertdie ARAG 80 Millionen EUR in den kommenden drei Jahren.Druckfähige Fotos von Dr. Paul-Otto Faßbender und Dr. RenkoDirksen erhalten Sie hier:https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00506Pressekontakt:Klaus HeiermannVorstandsmitglied ARAG Holding SETelefon: 0211 963-2219Fax: 0211 963-2220E-Mail: klaus.heiermann@arag.dewww.arag.comOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuell