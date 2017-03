ARAG Krankenversicherung ermöglicht ärztliche Videoberatung für ihre Kunden

Düsseldorf (ots) - Neue Kooperation im Bereich Telemedizin mit demStart-Up TeleClinicMedizinische Fragen abends oder aus dem Ausland abklären lassen?Schnell und einfach die Zweitmeinung eines kompetenten Arzteseinholen? Facharztüberweisung ohne den Weg zum Hausarzt besorgen? DieARAG Krankenversicherung bietet ihren privatenVollversicherungskunden seit März über den KooperationspartnerTeleClinic einen neuartigen Zugang zum telemedizinischen Fortschritt:Allgemeinmediziner und Fachärzte beraten ergänzend rund um denArztbesuch vor Ort. Das Arztgespräch erfolgt telefonisch oder viaVideotelefonie über Smartphone, Tablet oder PC. Dieser neue Serviceist für die ARAG Vollversicherungskunden kostenfrei."Durch die Kooperation mit der TeleClinic stellen wir unserenKunden einen modernen und sehr nützlichen Service zur Verfügung",erläutert Dr. Roland Schäfer, Vorstandsmitglied der ARAGKrankenversicherung, das neue Angebot. "Dabei haben uns vor allem diehohe zeitliche und ortsunabhängige Verfügbarkeit dertelemedizinischen Leistungen für unsere Kunden sowie die medizinischeBreite überzeugt." ARAG Vollversicherungskunden können nun von jedemOrt der Welt aus über die TeleClinic telefonisch oder per Video-Chatmit einem Arzt sprechen. Der Service steht von 6 bis 23 Uhr - auch amWochenende und an Feiertagen - zur Verfügung. Für die Nutzung derTeleClinic-Plattform ist nur die Registrierung auf www.teleclinic.comoder das Herunterladen der entsprechenden App notwendig. Die Beratungerfolgt dann über Telefon oder per Video-Chat über die Websitebeziehungsweise die Smartphone-App. Auf Wunsch können die Nutzer aufder Plattform auch medizinische Daten und Dokumente digital sicherablegen und verwalten.Besonderes Novum in der Kooperation mit der TeleClinic: ARAGVollversicherungskunden in Tarifen mit Primärarztprinzip haben nun imBedarfsfall auch die Möglichkeit, über die ärztliche Videoberatungeine Überweisung zu einem Facharzt zu erhalten. Der Arzt erstellt dieFacharzt-Überweisung und übermittelt diese schnell und direktelektronisch dem ARAG Kunden über die TeleClinic-Plattform. Damitkann der Kunde gegebenenfalls auf einen zusätzlichen Besuch beimHausarzt verzichten.Pressekontakt:Christian DannerPressesprecher ARAG SETelefon: 0211 963-2217Fax: 0211 963-2220E-Mail: christian.danner@arag.dewww.arag.comOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuell