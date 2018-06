ARAG Konzern in neuer Aufstellung weiter erfolgreich auf Kurs

Düsseldorf (ots) - KennzahlenARAG Holding SE (in Millionen EUR) 2017 +/- 2016*Gebuchte Bruttobeiträge 1.585,0 - 8,4 % 1.729,7Aufwendungen für Versicherungsfällef.e.R. 854,0 - 15,9 % 1.014,9Schadenquote 54,4 % - 5,1 %-Pkt. 59,5 %Aufwendungen für den Versicherungsbetriebf.e.R. 558,4 2,2 % 546,5Kostenquote 35,6 % 3,6 %-Pkt. 32,0 %Versicherungstechnisches Ergebnis f.e.R. 73,5 10,2 % 66,7Kapitalanlageergebnis 136,1 - 43,3 % 240,0Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 81,2 - 6,6 % 87,0Jahresüberschuss des Konzerns 27,8 - 35,5 % 43,1* Vorjahreszahlen inklusive des in 2017 veräußertenLebensversicherungsgeschäfts mit Prämieneinnahmen von 213,7 MillionenEUR- Alle Konzernsparten weiterhin auf klarem Wachstumskurs- Mit 3,3 Prozent überdurchschnittliches Beitragsplus in Deutschland- Internationales Geschäft entwickelt sich dynamisch- Combined Ratio trotz Geschäftsausbaus mit 89,9 Prozent auf sehrgutem Niveau- Versicherungstechnisches Ergebnis um 10 Prozent stark verbessert- ARAG setzt Wachstum im ersten Halbjahr 2018 fort und expandiertnach Australien"Das Übergangsjahr 2017 verlief deutlich besser als von unserwartet und beweist damit klar, dass uns die Neuausrichtung desKonzerns neuen, frischen Schwung bringt", erläuterte Dr. Paul-OttoFaßbender, Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsaktionär des ARAGKonzerns bei der Bilanzvorlage. Durch den Verkauf seinesLebensversicherungsgeschäftes hat der ARAG Konzern seineBeitragseinnahmen rein rechnerisch im Berichtszeitraum um 8,4 Prozentverringert. Er ist nun konsequent auf das Sach- undKrankenversicherungsgeschäft fokussiert. Dieses erzielte in 2017einen deutlichen Zuwachs von 69,0 Millionen EUR oder 4,6 Prozent auf1,59 Milliarden EUR bei den gebuchten Bruttobeiträgen. Damit istbereits knapp ein Drittel der abgegebenen Lebensversicherungsbeiträgekompensiert worden. Die Konzern-Gesamtleistung - inklusive derUmsätze der Dienstleistungsgesellschaften - belief sich auf 1,61Milliarden EUR. Das versicherungstechnische Ergebnis stieg deutlichum 10,2 Prozent auf 73,5 Millionen EUR - ein neuer Spitzenwert imZehnjahresvergleich. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeitzeigte mit 81,2 Millionen EUR ebenfalls einen guten Wert und lagdeutlich über den ursprünglichen Erwartungen.Mit einem Prämienzuwachs von 6,5 Prozent verlief dasinternationale Versicherungsgeschäft besonders dynamisch. Zudem lagdas deutsche Versicherungsgeschäft mit seinem Beitragsplus von 3,3Prozent erneut höher als der Marktdurchschnitt von 1,3 Prozent. Dabeilieferte das deutsche Rechtsschutzgeschäft einen besonders starkenWachstumsimpuls von 6,1 Prozent. Die Combined Ratio konnte imVergleich zum Vorjahr noch einmal leicht abgesenkt werden undverzeichnet mit 89,9 Prozent den besten Wert der vergangenen zehnJahre. An ihre Kunden hat die ARAG in 2017 insgesamt Leistungen von854,0 Millionen EUR ausbezahlt. Im Zuge des veräußertenLebensversicherungsgeschäfts sank die Konzern-Schadenquote auf 54,4Prozent ab (Vorjahr: 59,5 Prozent), die Kostenquote erhöhte sichhingegen erwartungsgemäß - von 32 Prozent auf 35,6 Prozent. DerSteueraufwand wurde durch Wertkorrekturen bei den aktiven latentenSteuersalden zusätzlich belastet. Der Konzernjahresüberschuss sankdadurch von 43,1 Millionen EUR auf 27,8 Millionen EUR. DasEigenkapital des Konzerns erreichte mit 461,4 Millionen EUR dasNiveau des Vorjahres (461,7 Millionen EUR). Das Familienunternehmenerwirtschaftete in 2017 eine Eigenkapitalrendite nach Steuern von 6,2Prozent. "Das war für dieses ausgesprochen anspruchsvolleÜbergangsgeschäftsjahr ein weiterhin guter Wert. Es gibt keinenerkennbaren Grund, sich als Eigner bei der ARAG nicht gut aufgehobenzu fühlen", unterstrich Dr. Paul-Otto Faßbender aus seiner Warte alsMehrheitsaktionär des Konzerns.Das Rechtsschutzgeschäft, die größte Einzelsparte der ARAG, bleibtweiterhin der stärkste Wachstumsmotor des Konzerns. Es lieferte einBeitragsplus von 45,8 Millionen EUR beziehungsweise 5,1 Prozent aufnunmehr 938,8 Millionen EUR (Vorjahr: 893,0 Millionen EUR). DieBeitragseinnahmen aus dem internationalen Rechtsschutzgeschäftstiegen um 4,9 Prozent auf 568,0 Millionen EUR (Vorjahr: 541,5Millionen EUR). Besonders positiv entwickelte sich das Geschäft inSpanien, den USA, Skandinavien und Österreich. DasRechtsschutzgeschäft auf dem deutschen Heimatmarkt legte im selbstabgeschlossenen Geschäft um 6,1 Prozent von 329,3 Millionen EUR auf349,2 Millionen EUR zu. Dieses Wachstum ist nachhaltig, weil es klarmit dem Ausbau der Kundenbasis verbunden ist. Die Zahl der Verträgestieg um 49.600 Stück. Mit einem Ergebnis der normalenGeschäftstätigkeit von 97,2 Millionen EUR zeigte das gesamteRechtsschutzsegment erneut einen sehr guten Ergebniswert (Vorjahr:103,7 Millionen EUR).Das Kompositsegment im Konzern erhöhte seine Beitragseinnahmen mit5,6 Prozent auf 281,0 Millionen EUR (Vorjahr: 266,1 Millionen EUR).Größere Schadenereignisse blieben im Berichtsjahr aus. Allerdingstrugen mehrere kleinere Unwetterereignisse zu einem erhöhtenSchadenaufwand bei. Die Bruttoschadenquote erhöhte sich daher leichtvon 54,8 Prozent auf 55,9 Prozent. Der versicherungstechnische Gewinnverbesserte sich deutlich von 2,5 Millionen EUR auf 12,5 MillionenEUR.Das Krankenversicherungsgeschäft bleibt ebenfalls auf derErfolgsspur und baute seine Beitragseinnahmen um 2,3 Prozent auf365,1 Millionen EUR aus (Vorjahr: 356,8 Millionen EUR). Dabei lagendie Beitragsanpassungen im Bestand mit etwa 1 Prozent im Vergleichzum Wettbewerb auf einem sehr moderaten Niveau. Im Interesse derKunden wurden aus dem Rohüberschuss von 58,8 Millionen EUR (Vorjahr75,9 Millionen EUR) 82 Prozent der Rückstellung fürBeitragsrückerstattung zugeführt. Das versicherungstechnischeErgebnis hat sich deutlich von 8,5 Millionen EUR auf 17,3 MillionenEUR verbessert.Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2018Das erste Halbjahr 2018 schließt lückenlos an die erfolgreicheEntwicklung des Geschäftsjahrs 2017 an. Erwartet wird einBeitragsplus im Konzern von 3,4 Prozent auf 830 Millionen EUR(Vorjahreszeitraum 802,3 Millionen EUR). Auf dem deutschen Marktwerden die Einnahmen um 3,6 Prozent zulegen. Hervorzuheben ist einerneut starkes Wachstum im deutschen Rechtsschutz von 5,6 Prozent.International wächst die ARAG um 3,2 Prozent. Am besten in das ersteHalbjahr gestartet sind die Niederlande, Italien, die USA undSkandinavien.Auf Basis ihrer erfolgreichen Entwicklung richtet die ARAG nunihre volle Aufmerksamkeit auf die nächste große Schicksalsfrage derAssekuranz: die digitale Transformation. Der DüsseldorferVersicherungskonzern hat dieses Thema sehr frühzeitig für sichbesetzt. Bereits seit fünf Jahren verbessert die ARAG mitInnovations- und Experimentierfreude die Services für ihre Kunden mitdigitalen Lösungen. "Wir sind davon überzeugt, dass dieDigitalisierung für unser Haus weniger eine schicksalhafteEpochenfrage, sondern vielmehr ein echter Glücksfall ist. Mit ihrbekommen wir alle Trümpfe in die Hand, unsere Stärken alsinnovativer, schneller und pfiffiger Versicherer voll auszuspielen -eben, weil wir keine gewaltige und träge Massen-Organisation bewegenmüssen", betonte der Vorstandsvorsitzende Dr. Paul-Otto Faßbender.Damit könne die ARAG ihre Stärken als eher mittelständischerVersicherer gegenüber Großkonzernen gut ausspielen.Auch auf neuen internationalen Märkten wird die ARAG aktiv. Dazumacht der Konzern in diesem Jahr einen geografisch großen Schritt undwird Australien erschließen. Der dortige Markt wurde hierfür in denvergangenen Monaten gründlich analysiert. Dabei zeigen sich guteEntwicklungschancen für Rechtsschutzleistungen.Pressekontakt:Klaus HeiermannVorstandsmitglied ARAG Holding SETelefon: 0211 963-2219Fax: 0211 963-2220E-Mail: klaus.heiermann@arag.dewww.arag.comOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuell