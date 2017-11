APRC-Rallye Indien: Gill siegt und verteidigt Titel-Doppelsieg für MRF SKODA - Veiby auf Rang 2 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Chikmagalur/Indien (ots) -- SKODA Pilot Gaurav Gill aus Indien bei Heim-Rallye unschlagbar,gewinnt nach 2013 und 2016 zum dritten Mal die FIA Asien-PazifikRallye-Meisterschaft (APRC)- Teamkollege Ole Christian Veiby startet nach Getriebeproblemenfuriose Aufholjagd und erkämpft sich im SKODA FABIA R5Gesamtrang zwei bei der Rallye und in der Meisterschaft- SKODA erzielt vorzeitig Hersteller- und Teamwertung in der APRC,SKODA Crew gewinnt außerdem Fahrer- und Beifahrertitel- SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek: "Glückwunsch an Gauravzum dritten Titel, jeden einzelnen konnte er mit einem SKODAFABIA gewinnen"Nach einer spannenden Saison in der FIA Asien-PazifikRallye-Meisterschaft (APRC) 2017 hat SKODA alle zu vergebenen Titelgewonnen. Der Gewinn der Hersteller- und Teamwertung stand schon vordem Finale fest, bei der Rallye Indien kamen nun noch die Titel inder Fahrer- und Beifahrerwertung für Gaurav Gill (IND) und BeifahrerStéphane Prévot (BEL) hinzu. Ihre MRF SKODA Teamkollegen OleChristian Veiby/Stig Rune Skjærmoen (NOR/NOR) verloren durchGetriebeprobleme zunächst Zeit. Mit einer beeindruckenden Fahrtkämpften sie sich im SKODA FABIA R5 auf Rang zwei zurück undsicherten sich damit auch den Vizetitel in der APRC 2017. Gaurav Gillist inzwischen dreimaliger APRC-Meister. 2013 war er siegreich miteinem SKODA FABIA S2000, 2016 und 2017 fuhr er im SKODA FABIA R5 zumTitel."Ich bin in diesem Jahr die WM-Rallye Korsika gefahren, die denSpitznamen 'Rallye der zehntausend Kurven' hat. Die Rallye Indien istnoch anstrengender, man müsste sie 'Rallye der eine Million Kurven'nennen", scherzte Indien-Neuling Ole Christian Veiby nach demTraining zum Finale der FIA Asien-Pazifik Rallye-Meisterschaft(APRC). Seine Aufgabenstellung war schon vor dem Start klar: Ermusste sieben Punkte mehr als sein in der Meisterschaft führender MRFSKODA Teamkollege Gaurav Gill holen. "Diese Rallye ist extremschwierig. Wenn du in einer Kurve nur um einen Hauch zu spät bremst,ist die Rallye für dich vorbei", betonte APRC-Titelverteidiger Gill.Auf dem Gelände der Amber Valley Residential School begann vor überzehntausend begeisterten Rallye-Fans das Duell um Sieg undMeisterschaft. Lokalmatador Gill war hier um hauchdünne 0,2 Sekundenschneller als Veiby und ließ sich von der Menge gebührend feiern.Alle Weichen für einen spannenden Kampf im indischen Dschungelschienen gestellt.Kaum wechselte die Rallye in die Kaffeeplantagen rund umChikmagalur im Südwesten von Indien, waren alle Hoffnungen auf einenspannenden Titelkampf beendet. Bereits in der zweiten Prüfung wurdenOle Christian Veiby und Stig Rune Skjærmoen von einem Defekt imGetriebe gebremst. Noch bitterer schmeckte der Kaffee für Veiby, alser wenig später nur noch den dritten Gang zur Verfügung hatte. "Aufder zweiten Prüfung hörten wir zunächst komische Geräusche, dannhatten wir plötzlich nur noch Hinterradantrieb und schließlich nurnoch den dritten Gang zur Verfügung. Mein Beifahrer Stig musste dieHandbremse bedienen, während ich den Schalthebel festhalten musste.Wir haben uns ein paar Mal gedreht und waren einmal auf die Hilfe derFans angewiesen, die uns zurück auf die Strecke schoben", berichteteein erschöpfter Veiby.Dank der robusten Mechanik des SKODA FABIA R5 retteten sich diebeiden immerhin in die mittägliche Servicepause nach Chikmagalur. DieMechaniker des Teams von MRF SKODA spuckten kräftig in die Hände undwechselten Getriebe und Kupplung in rund 20 Minuten. "Welchgroßartige Mechaniker. Jetzt geht's um alles", versprach ein hochmotivierter Veiby. Tatsächlich gewann er acht der neun verbleibendenWertungsprüfungen und kämpfte sich bis ins Ziel auf Platz zweizurück.Durch das Pech des Teamkollegen fand sich Gaurav Gill am Ende derersten Etappe mit einem mehr als komfortablen Vorsprung an der Spitzewieder. Auch am Finaltag der Rallye leistete er sich keinerlei Fehlerund fuhr einem ungefährdeten Sieg und der Meisterschaft für sich undBeifahrer Stéphane Prévot entgegen. "Es tut mir wirklich leid für OleChristian, so wollte ich nicht gewinnen. Aber dies war wirklich eineunheimlich schwierige und lange Rallye. Auch ich musste das Auto ersteinmal an einem Stück ins Ziel bringen", bekannte Gill im Ziel inChikmagalur, wo er von den einheimischen Fans begeistert gefeiertwurde. "Ich hätte wirklich gerne bis ins Ziel um Sieg und Titelgekämpft. Aber ich konnte wenigstens einige Bestzeiten fahren undviel unter den schwierigen Bedingungen in dieser Meisterschaftlernen", zog Ole Christian Veiby für sich ein versöhnliches Fazitseiner ersten APRC-Saison, die er mit der Vizemeisterschaft beendete.SKODA kann in der prestigeträchtigen FIA Asien-PazifikRallye-Meisterschaft (APRC) auf eine beispiellose Erfolgsbilanzzurückblicken. Seit 2012 saß jeder Meister in einem SKODA. Die erstendrei Titel wurden mit dem SKODA FABIA S2000 mit Saugmotor gewonnen.Nun gelang der zweite Hattrick mit dem turbo-befeuerten SKODA FABIAR5, dem erfolgreichsten Rallye-Auto seiner Kategorie.SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek freute sich über den Erfolg:"Glückwunsch an Gaurav dafür, dass er seinen dritten Titel mit einemSKODA FABIA gewinnen konnte. Seine Routine und Schnelligkeit warender Schlüssel zum Erfolg. Ole Christian hat seine Schnelligkeit undsein Fahrkönnen während der gesamten Saison klar unter Beweisgestellt. Ohne sein Pech in Japan und Indien hätte er ebenso gut dieMeisterschaft gewinnen können."Endergebnis APRC Rallye Indien6. Lauf zur FIA Asien-Pazifik Rallye-Meisterschaft (APRC)1. Gill/Prévot (IND/BEL), SKODA FABIA R5, 3:20.19,8 Std.2. Veiby/ Skjærmoen (NOR/NOR), SKODA FABIA R5, +17.38,4 Min.3. Sharfaz/Akhry, (SRL/SRL), VW Polo, +16.02,8 Min.4. Sumit/Nitin (USA/IND), Mitsubishi Lancer Evo VII, +1:01.42,8Min.Zahl des Tages: 20In nur 20 Minuten wechselten die Mechaniker von MRF SKODA Getriebeund Kupplung des SKODA FABIA R5 von Ole Christian Veiby.Der Kalender 2017 der FIA Asien-Pazifik Rallye-Meisterschaft(APRC)Veranstaltung DatumRallye Whangarei - Neuseeland 28.04.-30.04.2017 Rallye Canberra -Australien 26.05.-28.05.2017 Rallye China (abgesagt)07.07-09.07.2017 Rallye Malaysia 11.08.-13.08.2017 RallyeHokkaido - Japan 15.09.-17.09.2017 Rallye Indien24.11.-26.11.2017