APOTHEKE ADHOC und apothekia® vereinbaren Plattform-Kooperation

Berlin/Köln (ots) - Mit einer starken Kooperation werden APOTHEKEADHOC und apothekia Information und Wissen für das Apothekenteamzusammenführen. So wird in Kürze das komplette Fortbildungsangebotvon apothekia direkt über die zentrale Plattformwww.apotheke-adhoc.de ansteuerbar sein. Das Ziel: Für Apothekerinnen,Apotheker und PTA wird der Zugang zu aktuellen Nachrichten,Brancheninformationen und Wissensinhalten verknüpft mitOnline-Fortbildung."Wir sind überzeugt, dass das Apothekenteam der Zukunft auf einerzentralen Plattform möglichst viele Informationen, aber auchWissensangebote nutzen will. Dem wollen wir mit unsereraußergewöhnlichen Plattform-Kooperation Rechnung tragen", sagt ThomasBellartz, Herausgeber und Gründer von APOTHEKE ADHOC. Marcus Kroll,Geschäftsführer von apothekia, sieht das nicht anders: "Mit derIntegration des einzigartigen Online-Fortbildungsangebots vonapothekia auf APOTHEKE ADHOC gewinnen alle, ganz besonders aber dieNutzerinnen und Nutzer der beiden Portale."apothekia wird als eigenständige Marke nicht nur auf derPlattform, sondern auch in sämtlichen begleitenden Medien undFormaten, z.B. in Newslettern und den Social Media Angeboten präsentsein. Der Zugang für die User wird damit einfacher, Interaktionenwerden vorangetrieben, neue Zielgruppen für Wissensthemen undOnline-Fortbildung auf höchstem Niveau begeistert. Davon profitierennicht zuletzt die Kunden der beiden Anbieter: "Kampagnen brauchennicht nur Tiefe, sondern auch Breite - mit einem stark vernetztenAuftritt gehen wir komplett neue Wege in derApotheken-Fachkommunikation", so Bellartz.Zusätzliche Verknüpfungspunkte bieten auch dieOnline-Marktforschung in der Apotheke via APOSCOPE, die Vernetzungmit der Apothekencrowd im LABOR sowie weitere Angebote von EL PATO.Beide Unternehmen streben eine größtmögliche Zusammenarbeit an,werden aber in Zukunft weiter eigenständig bleiben.Durchschnittlich mehr als 35.000 Besuche verzeichnet APOTHEKEADHOC täglich, zudem werden die News der 13-köpfigen Redaktion inviele andere Kanäle eingespeist. Von seinen Lesern und den fast25.000 Newsletter-Abonnenten wird das Portal hochgeschätzt, wie dieErgebnisse der jüngsten Leserbefragung zeigen. Zusätzlich erreichendie Social Media-Kanäle täglich zehntausende Kontakte. Alleine beiFacebook bringen es APOTHEKE ADHOC und PTA Live auf mehr als 55.000Fans.apothekia ist in nur wenigen Jahren zu einem führenden Anbietervon Online-Fortbildungen für das Apothekenteam, insbesondere die PTA,gewachsen. Dank einer starken Konzeption und intensiven Beratungunterstützt das erfahrene Team in Köln heute bereits vieleUnternehmen vornehmlich aus der Pharmabranche.Pressekontakt:APOTHEKE ADHOCSkalitzer Straße 6810997 BerlinE-Mail: info@apotheke-adhoc.deTel.: 030/80 20 80-500Original-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuell