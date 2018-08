APOTHEKE ADHOC ist offizieller Medien- und Gesundheitspartner der Rollstuhlbasketball-WM 2018

Berlin (ots) - Vom 16. bis 26. August treffen in Hamburg diebesten Rollstuhlbasketball-Teams der Welt aufeinander. 16 Männer- und12 Frauen-Teams treten bei der Rollstuhlbasketball-WM 2018gegeneinander an - APOTHEKE ADHOC ist offizieller Medien- undGesundheitspartner.APOTHEKE ADHOC, das führende tagesaktuelleOnline-Nachrichtenportal im deutschen Pharma- und Apothekenmarkt, istoffizieller Medien- und Gesundheitspartner derRollstuhlbasketball-Weltmeisterschaft. Auf eine entsprechendeKooperation hatten sich die beiden Geschäftsführer Anthony Kahlfeldt(WM 2018 Rollstuhlbasketball gGmbH) und Thomas Bellartz (APOTHEKEADHOC) verständigt.Bestandteile der Kooperation sind gemeinsameKommunikationsmaßnahmen über die reichweitenstarken APOTHEKEADHOC-Kanäle, Informationen an mehr als 25.000 Newsletter-Abonnentenund damit auch an die Apotheken. Zusätzlich stattet APOTHEKE ADHOCdie Veranstaltung mit Erste-Hilfe-Kits aus, um kleinere Verletzungender großen und kleinen Besucher schnellstmöglich zu versorgen.Ein toller Service, den auch WM-Geschäftsführer Anthony Kahlfeldtzu schätzen weiß: "Es sind oftmals die kleinen Dinge, die eineVeranstaltung wie die WM zu etwas Familiärem werden lassen. Als Vaterzweier Kinder weiß ich, wie wichtig es ist, mal eben ein Pflaster zurHand zu haben oder einen Mückenstich mit kühlendem Gel zu behandeln.Aus diesem Grund, zu dem sich noch die fantastische und einmaligeKommunikationsunterstützung gesellt, bin ich APOTHEKE ADHOC, ThomasBellartz und seiner Mannschaft dankbar, dass Sie dieRollstuhlbasketball-Weltmeisterschaft unterstützen.""Wir sind stolz, als Partner diese grandiose Veranstaltungunterstützen zu dürfen. Rollstuhlbasketball ist eine Sportart, dienoch mehr Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit verdient", so ThomasBellartz, Herausgeber APOTHEKE ADHOC.Rollstuhlbasketball ist die bekannteste und attraktivsteBehindertensportart, weltweit spielen 86.000 Sportler in 106 Ländern,Deutschland stellt seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Teams. DieHamburger Veranstaltung, die von Schirmherr und NBA-Legende DirkNowitzki unterstützt wird, ist ein globaler Event.Fotomaterial erhältlich unter nicole.baumann@apotheke-adhoc.de.Pressekontakt:APOTHEKE ADHOCWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: +49 30 802080-560Fax: +49 30 802080-569E-Mail: info@apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuell