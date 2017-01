APOTHEKE ADHOC: Mehr als 50 Mio. Seitenaufrufe 2016 / Wachstum +74%

Berlin (ots) - APOTHEKE ADHOC, das führende Newsportal imdeutschsprachigen Apotheken- und Pharmamarkt, hat 2016 mehr als 50Millionen Seitenaufrufe erzielt; das entspricht einem Wachstum vonrund 74 Prozent zum Vorjahr. 2017 wird sich die positive Entwicklungfortsetzen. Neben der dynamischen Digitalisierung in der Pharma- undApothekenlandschaft werden dafür Portalerweiterungen und derweiterhin starke Zuwachs bei Lesern, allen voran Apothekern und PTA,sorgen, kündigt Herausgeber Thomas Bellartz an.Bei Seitenaufrufen, Visits und Absprungrate auf Rekordniveau: Dasunabhängige Premiumportal www.apotheke-adhoc.de erzielte imvergangenen Jahr mit 50,51 Mio. Seitenaufrufen rund 21,47 Mio.Aufrufe mehr als 2015. Das entspricht einem Wachstum von knapp 74 %.Bei den Visits wuchs APOTHEKE ADHOC um ein Drittel auf 7,4 Mio.Besuche. Mehr als dreieinhalb Minuten dauerte ein Besuchdurchschnittlich. Die Absprungrate sank erneut und lag imJahresmittel bei 20,3 %. Auch beim Media-Income wuchs APOTHEKE ADHOCerneut kräftig und baute sein Beraterteam deshalb deutlich aus.Das Angebot "PTA Live" sowie die Markenrubrik Kompendium trugenzum Erfolg 2016 wesentlich bei. Mit durchschnittlichen Öffnungsratenvon knapp 33 Prozent ist das Newsletterangebot von APOTHEKE ADHOCweiterhin eine starke Säule für die schnell wachsende Reichweite inder Fachzielgruppe von Apothekerinnen, Apothekern, PTA und weiterenBerufsgruppen, die insbesondere in den Apotheken tätig sind. LautLeserbefragung (07/16) kommen 77 Prozent der Leserschaft aus deröffentlichen Apotheke.Herausgeber Thomas Bellartz erwartet eine weiterhin dynamischeEntwicklung der Angebote: "Auch 2017 wird unser überragendesredaktionelles und digitales Angebot der Wachstumstreiber sein. Hinzukommen neue, nützliche Servicetools für das Apothekenteam. Und auchin der Online-Fortbildung wird APOTHEKE ADHOC in Kürze mit einemeigenen Angebot live sein." Zudem werde man weiterhin in neue Ideenund Formate investieren, insbesondere im Bereich der sozialenNetzwerke.Pressekontakt:APOTHEKE ADHOCGeschäftsführunginfo@apotheke-adhoc.deTel. 030-802080-500www.apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuell