APITs Lab Anwenderkonferenz: Zwei Jahre Niedersachsen spielend digitalisieren (FOTO)

Hannover (ots) -Was tut sich in der Welt der Applied Interactive Technologies? DieAPITs Lab Anwenderkonferenz brachte mit spannenden Impulsen aus derWissenschaft, Praxis Dialogen, Pitches und Ausstellungen Mittelstandund Gamesbranche noch näher zusammen.Am 16. Oktober 2019 wurde die Königliche Reithalle Cavallo inHannover zum digitalen Schauplatz der niedersächsischenAPITs-Akteure. Mit der ersten APITs Lab Anwenderkonferenzpräsentierte nordmedia in Kooperation mit dem game - Verband derdeutschen Games-Branche e. V. Ergebnisse aus zwei Jahren Netzwerk-und Vermittlungsarbeit in den Bereichen Serious Games, Gamification,Virtual- und Augmented Reality. Digitale Themen fanden hier dieideale Plattform zum Ausprobieren, Austauschen, Informieren undVernetzen. Von Offshore Industrie bis Landwirtschaft - APITs sind indiversen Branchen, unabhängig von der Unternehmensgröße, eineBereicherung.Dr. Bernd Althusmann, der niedersächsische Minister fürWirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, gratulierte demTeam: "Zwei Jahre APITs Lab! Das heißt zwei Jahre spannende Projekterund um die Welt der Virtual Reality, Augmented Reality und derSerious Games, die vom APITs Lab in den Mittelstand gebracht, mit derGamesbranche vernetzt und von der ersten Idee bis zum Prototypenbegleitet wurden. Die APITs, die aus der Computer- undVideospielindustrie kommen, leisten einen wesentlichen Beitrag zurDigitalisierung und diese Initiative des Landes bringt sie in diemittelständischen Unternehmen in Niedersachsen".Thomas Schäffer, Geschäftsführer der nordmedia, hebt die Chancenfür den Mittelstand hervor: "Die Anwenderkonferenz präsentiertewichtige Ergebnisse von Serious Games und Gamification-Anwendungen inWirtschaft und Wissenschaft aus Niedersachsen. Anschaulichverdeutlicht wurden die immensen Chancen, die sich in der gezieltenNutzung dieser Technologien auch für KMU oder Handwerk bieten".Als Initiative des Landes und Schnittstelle zwischen Games undMittelstand konnte das APITs Lab bereits viele unterschiedlicheAkteure erfolgreich begleiten und zusammenbringen: "Mit unserenVorträgen, Workshops und Beratungsgesprächen sind wir landesweitunterwegs. APITs-Themen erreichen mittlerweile kleinemittelständische Unternehmen aber auch große Player", so TimMittelstaedt, Senior Consultant beim APITs Lab. Coach und ConsultantAnna Weisenberger freut sich über das stetig wachsende Interesse:"Wir konnten nach anfänglichen Zögerlichkeiten beobachten, dass sichdie Wirtschaft und auch die Politik immer mehr diesen digitalenThemen öffnet".Amelie Künzler (Urban Invention) und Jan Sedelies (HannoverscheAllgemeine Zeitung) führten durch das interaktive Programm, welchesneben Praxis-Dialogen und Aussteller-Pitches informative Insights ausder Wissenschaft bereithielt. Malte Hedemann, Team Lead DigitalRealities der Volkswagen Gruppe, verdeutlichte den Einzug vonVR-Lösungen im Bereich E-Mobilität in Form von virtuellen Trainingsund in der Produktionsplanung.Praxisnahe Gespräche mit Dipl.-Ing. agr. Bernd Bureck (ZukunftEmden GmbH), Benito Weise (Landwirtschaftliches BildungszentrumEchem) und Jens Thiemann (VRTX Labs) zeigten, wie APITs erfolgreichin der Offshore-Industrie, der Landwirtschaft und im Handwerkeingesetzt werden. Die Echemer Kuhbrille wird beispielsweise in derAusbildung und Forschung zur Sensibilisierung im Umgang mit denTieren angewendet und lässt den Nutzer mithilfe von VR in dieWahrnehmungswelt der Rinder eintauchen. Die AR-Anwendung von VRTXLabs erlaubt eine interaktive Echtzeit-Visualisierung virtuellerMöbel der Tischlerei Mike Müller im eigenen Zuhause.APITs sind auch im Forschungskontext von großem Interesse: Prof.Dr. Jonas Schild von der Hochschule Hannover sprach über virtuelleNotfallversorgungstrainings (ViTAWiN), Prof. Dr.-Ing. Philipp Lensingvon der Hochschule Osnabrück präsentierte die Vorteile derVisualisierung von Landschaftsbauvorhaben und Dr.-Ing. Gerrit Posseltvon der TU Braunschweig zeigte, wie aus Planspielen moderne undinnovative Business Games werden (Plan A).Die Aussteller Rhetorik Trainer VR, Vollkorn Games,BitPioneers GmbH, Quantumfrog luden nach ihren Projektpräsentationzum Ausprobieren der virtuellen Anwendungen ein.Das APITs Lab hat sich zum Ziel gesetzt, weiterhin die Vielfaltder virtuell-digitalen Möglichkeiten nach außen zu tragen,verschiedenste Player zusammen zu bringen und das Wachstum derBranche zu stärken. Besonders wichtig sei dabei der Mut, mitSpieletechnologien an branchenfremde Unternehmen heranzutreten. APITsbieten Handlungsspielraum für Innovation und Digitalisierung.Bildmaterial: Fotos der Veranstaltung können für redaktionelleZwecke frei verwendet werden und lassen sich hier herunterladen:www.nordmedia.de/pressebilderZum APITs Lab:Das APITs Lab unterstützt als Projekt der nordmedia, im Auftragdes Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehrund Digitalisierung und in Kooperation mit der DigitalagenturNiedersachsen, den niedersächsischen Mittelstand bei derDigitalisierung. Das APITs Lab ist ein kostenloses und neutralesBeratungsangebot für Unternehmen in Niedersachsen über Nutzung undAnwendung interaktiver Technologien bis hin zur Projektentwicklung.Alle Informationen gibt es auf www.apitslab.de.Zu nordmedia:Fördern - Vernetzen - Entwickeln! Diese Begriffe bilden inKurzform den Kern der Aktivitäten der nordmedia. Seit 2001 gestaltet nordmedia als zentrale Medien-Fördereinrichtung für Niedersachsen und Bremen den Ausbau und die Entwicklung der Medienbranche in den beiden norddeutschen Bundesländern. Im Geschäftsbereich Film- und Medienförderung wird die Vergabe der Fördermittel nach kulturwirtschaftlichen Kriterien strukturiert, organisiert und begleitet. Im Bereich der Medien und Medienentwicklung initiiert und betreibt nordmedia Netzwerke für die Branchenakteure und organisiert in Kooperation mit Partnern regionale und überregionale Veranstaltungen im Besonderen zu technologisch getriebenen innovativen Entwicklungsfeldern.