APITech kündigt Teilnahme an der AOC Europe 2022 an

Marlborough, Massachusetts (ots/PRNewswire) -APITech™ (API Technologies Corp.), ein führender Anbieter von Funktionen zum Schutz, zur Stromversorgung und zur Verarbeitung kritischer HF- und Elektronikanwendungen, freut sich, seine Teilnahme an der AOC Europe 2022 in Pérols, Frankreich, bekannt zu geben. Die Messe findet vom 10. bis 12. Mai 2022 im Parc des Expositions de Montpellier statt und APITech wird am Stand B19 ausstellen.Die AOC Europe bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, neue und bestehende Kunden zu treffen, um über unsere Produkte und Technologien zur Unterstützung von Anwendungen im Bereich der elektronischen Kriegsführung zu sprechen, so Michael Schwarm, Vice President, Worldwide Sales and Marketing bei APITech. „Wir sind einzigartig positioniert, um unsere Kunden im Verteidigungsbereich bei der Bewältigung aktueller und neuer Herausforderungen zu unterstützen - von der Komponentenebene bis hin zu hochintegrierten Subsystemen und Baugruppen.APITech wird seine fortschrittlichen Lösungen für die elektronische Kampfführung vorstellen, darunter Breitbandverstärker, RF/EMI-Filter, RF-Multifunktionsmodule, Begrenzer und Dämpfungsglieder sowie RF-Verteilungsschalter.Später im Jahr 2022 wird APITech an der IMS in Denver im Juni und an der AOC US in Washington, DC im Oktober teilnehmen.Weitere Informationen über das Messeprogramm von APITech finden Sie unter https://info.apitech.com/events (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3507008-1&h=3187786648&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3507008-1%26h%3D2262546598%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finfo.apitech.com%252Fevents%26a%3Dhttps%253A%252F%252Finfo.apitech.com%252Fevents&a=https%3A%2F%2Finfo.apitech.com%2Fevents)Informationen zu APITechAPITech™ (API Technologies Corp.) ist ein innovativer Entwickler und Hersteller von leistungsstarken Subsystemen, Modulen und Komponenten zum Schutz, zur Stromversorgung und zum Prozess grundlegender HF- und Elektronikanwendungen. Als Pionier der Hochzuverlässigkeitstechnologie mit einer über 70-jährigen Tradition werden die Produkte von APITech von weltweiten Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Industrie und Handel für kritische Anwendungen wie elektronische Kriegsführung, Radar, C4ISR, Raumfahrt, Raketenabwehr, kommerzielle Luft- und Raumfahrt, drahtlose Kommunikation, Medizin, Öl und Gas sowie raue Umgebungen eingesetzt.Madeline.lee@apitech.comKontakt:Madeline LeeAPITech+1 508-251-6486Madeline.lee@apitech.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/362549/api_technologies_corp__logo.jpgOriginal-Content von: API Technologies Corp., übermittelt durch news aktuell