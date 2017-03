APEGO macht den Pferdeflüsterer digital

Düsseldorf (ots) - Deutschlands erste digitale Lernplattform fürReiter wird auf der Reitmesse Equitana in Essen vorgestellt/Startupbietet exklusiv das interaktive Lernprogramm EQS, das auchWeltklassereiter nutzen/Reiter können auf ein deutschlandweitesReittrainer-Netzwerk zugreifenGlück und Frust liegen beim Reiten nah beieinander. Wenn das Pferdnicht auf Kommandos reagiert, scheut oder durchgeht, sind Reiter oftüberfordert. APEGO, Europas erste digitale Lernplattform für Reiter,bringt jetzt mit dem weltweit exklusiven Schulungsprogramm EquineQuality System (EQS) Hilfe auf das Smartphone. Es vereintjahrzehntelange Erfahrung sowie fachliches Wissen mit didaktischerMethodik und ermöglicht Amateuren wie Profis, die Fähigkeiten ihresPferdes zu verstehen und eigenständig zu verbessern. Auf der Equitanain Essen, Europas größter Messe für Reitsport, wird APEGO am 18. März2017 zum ersten Mal vorgestellt.Ralf Dickopf, Co-Gründer von APEGO: "Der Markt für Reitsport istüber 3 Milliarden Euro groß und dennoch weitgehend analog geprägt.Mit APEGO transferieren wir eine der faszinierendsten Sportarten indie digitale Welt und ermöglichen jedem Pferde-Begeisterten denZugang zu umfassendem Expertenwissen. Reiter und Reittrainer findenhier spielend leicht zusammen und profitieren gleichermaßen vomeinmaligen Angebot von APEGO."Entwickelt von Profis für ProfisEntwickelt wurde das EQS von zwei der weltweit renommiertestenReit-Coaches: der deutschen Horseman-Legende Birger Gieseke und demAustralier Tony Lander. Das Programm, mit dem sogarReit-Olympiasieger arbeiten, besteht aus Lernvideos, Lernkarten undgezielten praktischen Übungen. Es ist systematisch so aufgebaut, dasses sich dem individuellen Entwicklungsstand des Pferdes anpasst. ÜberAPEGO können Reiter und Trainer jederzeit und standortunabhängig aufein deutschlandweites Netzwerk zugreifen. So erhalten Reittrainer dieMöglichkeit, ihren Kundenstamm zu erweitern und über eineVideofunktion von überall aus persönlich zu unterrichten.Birger Gieseke, Partner bei APEGO: "Verständnis ist der Schlüsselzum perfekten Reiter. Nur wer sein Pferd als Partner versteht,schafft ein ideales und glückliches Team. Mit dem Equine QualitySystem bieten wir Reitern und Reittrainern Zugang zu mehr als 70Jahren Erfahrung mit Pferden. Und ermöglichen so einen artgerechtenund sicheren Umgang."Präsentation auf der Equitana Messe in EssenVom 18. bis 26. März haben Reitbegeisterte auf der Equitana inEssen in Halle 2/Stand B52 die Möglichkeit, einen exklusiven Blickauf die neue Plattform zu werfen sowie einen Wochenendkurs mitHorseman-Legende Birger Gieseke zu gewinnen.APEGO wird zum Launch im Sommer 2017 als Desktop-Version und alsApp für iOS und Android verfügbar sein.Druckfähiges Bildmaterial können Sie sich unter folgendem Linkherunterladen: http://bit.ly/APEGO_PRÜber APEGOAPEGO ist die erste digitale Lernplattform für Reiter in Europa.Sie bietet exklusiv das weltweit einmalige Schulungsprogramm EquineQuality System (EQS), von dem sogar Olympiasieger profitieren.Entwickelt von den weltbekannten Horsemen Birger Gieseke und TonyLander vereint es jahrzehntelange Erfahrung sowie fachliches Wissenmit didaktischer Methodik. Es ermöglicht sowohl Amateuren als auchProfis über einen Mix aus Lernvideos, Lernkarten und gezieltenpraktischen Übungen, die Fähigkeiten ihres Pferdes zu verstehen undeigenständig zu verbessern. So fördert und stärkt EQS diepartnerschaftliche Beziehung von Mensch und Pferd. APEGO wird abSommer 2017 als Desktop-Version und als App für iOS und Androidverfügbar sein.Infos zum Pferdemarkt in Deutschland- Fast vier Millionen Menschen betreiben in Deutschland denReitsport. Laut AWA-Erhebung reiten 1,17 Millionen Menschen"häufig" und zusätzlich 2,52 Millionen "ab und zu"- Knapp eine Million Menschen besitzen dabei sogar ein eigenesPferd- Durch Reitstunden, Zubehör, Stallkosten u.a. werden pro Jahretwa 3,5 Milliarden Euro umgesetztQuellen:Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) 2016"Reiter und Pferdebesitzer in Deutschland" (Department fürAgrarökonomie und rurale Entwicklung Georg-August-UniversitätGöttingen) 2013"Reiterleben Reiterwelten - Zielgruppen zwischen Reitweisen, Motivenund der Liebe zum Pferd" (Georg-August-Universität Göttingen) 2013Pressekontakt:MAYR PRMarkus MayrBrüderstraße 1720355 Hamburg+49-176-387 56 380markus@mayr-pr.dewww.mayr-pr.deOriginal-Content von: APEGO, übermittelt durch news aktuell