APCOA Parkhaus Royal-Hamilius öffnet seine Pforten / Die Tiefgarage bietet 628 Stellplätze / In Zusammenarbeit mit der Stadt Luxemburg und CODIC schafft APCOA dringend benötigte Parkplätze

Stuttgart/Luxemburg (ots) - Die APCOA PARKING Luxemburg S.A.r.l.eröffnet heute, am 27. September 2018, ihr Parkhaus Royal-Hamilius imZentrum der Stadt Luxemburg. APCOA bietet der Öffentlichkeit absofort 628 neue Stellplätze in einer modernen, sicheren undhochfunktionalen Umgebung.Philippe Op de Beeck, Chief Executive Officer APCOA PARKINGHolding und Detlef Wilmer, Geschäftsführer der APCOA PARKINGDeutschland GmbH, die das Projekt maßgeblich mitentwickelt hat,freuen sich, dass APCOA nun auch in Luxemburg seine besonderenServices zur Verfügung stellen kann. Gemeinsam mit Thierry Behiels,CEO von CODIC International, und Lydie Polfer, Bürgermeisterin derStadt Luxemburg, weihen sie nach dem feierlichen Durchschneiden desroten Bandes das neuste Mitglied der APCOA Familie ein. Ebenfalls vorOrt sind Patrick Goldschmidt, Schöffe für Mobilität, sowie SergeWilmes, erster Schöffe und Verantwortlicher für die wirtschaftlicheEntwicklung und den Handel."Mit der Tiefgarage Royal-Hamilius eröffnen wir unser erstesParkhaus in Luxemburg, das zudem noch im Herzen der Stadt und damitan einem zentralen Knotenpunkt des Landes liegt. Entsprechend ist esals nahtlos integrierte, innovative Parkraumlösung konzipiert worden.Zusätzlich wird das fortschrittliche Verkehrsleitsystem, das wirgemeinsam mit der Stadt entwickelt haben, dabei helfen denVerkehrsfluss im Zentrum weiter zu optimieren sowie Verkehrsströmeeffizient und direkt in die ausgewiesenen Parkhäuser zu lenken",sagte Detlef Wilmer.Eröffnung ein erster, wichtiger SchrittDie Tiefgarage ist eines der Schlüsselelemente von Royal-Hamiliusund wurde unter dem Gebäudekomplex gebaut. Sie ist durchgängig, also24 Stunden an jedem Tag der Woche, geöffnet. Die Flächen sind modernund hell gestaltet, bieten Frauen- und Familienparkplätze sowiesolche für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Zusätzlichbeinhaltet die Tiefgarage sechs Stellplätze mit E-Ladesäulen."Wir sind stolz darauf, dieses richtungsweisende Premium-Parkhausnun auch für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Besucher werdenhier einen hohen Level an Komfort vorfinden, der ihnen auch dank derintegrierten Services ein angenehmes und einfaches Parkerlebnisermöglicht ", sagte Wilmer.Über die APCOA PARKING Luxemburg S.A.r.l.Die APCOA PARKING Luxemburg S.A.r.l. hat ihren Sitz in der StadtLuxemburg und ist Teil der APCOA Parking Group, die in 13europäischen Ländern aktiv ist und sich durch ein breit gestreutesKundenportfolio auszeichnet. Dabei garantiert APCOAs internationaleExpertise Autofahrern und Immobilieneigentümern zukunftsweisende undinnovative Mobilitätslösungen an über 9.000 Standorten. Mit ihremkonsequenten "Asset Light"-Geschäftsmodell ist APCOA einzuverlässiger Partner für private und öffentlicheImmobilieneigentümer.Über ihre IT-Plattform vernetzt APCOA ihre Garagen mitGeschäftskunden, Partnern, Autofahrern und deren Fahrzeugen. Daraufbasierend bietet das Unternehmen seinen Geschäfts- und Endkundeninnovative Dienstleistungen und Produkte für ein effizientes undkomfortables Mobilitäts-erlebnis. Davon profitiert neben den Nutzernselbst auch die Umwelt: Durch die Reduzierung des Parksuchverkehrsmithilfe digitaler Services und dem Einsatz des intelligentenTraffic-Management-Systems trägt APCOA aktiv zu einer Verringerungder CO2-Emissionen in Städten und Verkehrsknoten bei.www.apcoa.luPressekontakte:CODIC Luxembourg, Claudine Muller,T +352 26 10 25 38c.muller@codic.eu / www.royal-hamilius.com / www.codic.euAPCOA PARKING Luxembourg / www.apcoa.luSiccma Media GmbH, Hannah Polmans+49 221 34 80 38 29polmans@siccmamedia.deRoyal-Hamilius ist eine Bebauung der CODIC GruppeKontakt: APCOA PARKING Luxemburg S.A.r.l., 14, rue Edward Steichen,2540 LuxemburgOriginal-Content von: APCOA PARKING Luxemburg S.A.r.l., übermittelt durch news aktuell