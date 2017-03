APCOA PARKING Gruppe - Erfolgreiche Refinanzierung des Kreditrahmens abgeschlossen

Stuttgart (ots) - Die APCOA PARKING Gruppe ("APCOA"), Europasführender Parkraum-Manager, hat die Refinanzierung seines bestehendenKreditrahmens erfolgreich abgeschlossen. In einer deutlichüberzeichneten Syndizierung mit ausgewählten institutionellenInvestoren und Banken wurde ein Kreditvolumen von EUR 435 Millionenerfolgreich platziert. APCOA und die Kreditinstrumente sind mit einemRating von Standard & Poor's mit B+ und Moody's Investors Service mitB1 ausgestattet."Wir sind überaus zufrieden mit der großen Zustimmung undBestätigung unseres Kurses durch Investoren und Ratingagenturen.Unser diversifiziertes und stabiles Geschäftsmodell sowie unserelangfristigen Vertrags- und Kundenbeziehungen übersetzen sich in einpositives und attraktives Kreditprofil. Ich freue mich über denerfolgreichen Abschluss der Refinanzierung und der Sicherung einerlangfristigen Kapitalstruktur mit attraktiven Konditionen", soSteffen Bätjer, CFO von APCOA.Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, Niederlassung London und dieRoyal Bank of Scotland plc (handelnd als NatWest Markets) fungiertenals Mandated Lead Arrangers und Joint Bookrunners für APCOA. Barclaysfungierte als Rating Advisor und ist der Agent und Security Agent fürden neuen Kreditrahmen.Über APCOA PARKINGDie APCOA PARKING Gruppe ist der führende europäischeParkraum-Manager. Über 45 Jahre Erfahrung, Know-How aus 13europäischen Ländern und ein breit gestreutes Kunden-Portfoliozeichnen den Konzern aus. Mehr als 30 europäische Flughäfen habenAPCOA mit dem Management ihrer Parkierungsanlagen betraut.Die APCOA Gruppe bewirtschaftet über 1,4 MillionenEinzelstellplätze. Dabei garantiert APCOAs internationalerErfahrungshintergrund Kunden und Immobilieneignern zukunftsweisendeund innovative Parkservices an über 9.000 Standorten. 4.600Mitarbeiter arbeiten auf der Basis von internationalem Know-How,lokalen Ortskenntnissen, individuellen Verträgen undmaßgeschneiderten technischen Lösungen. Die Konzernzentrale und diedeutsche Niederlassung haben ihren Sitz in Stuttgart, Deutschland.Pressekontakt:Kontakt: APCOA PARKING Holdings GmbH, Sebastian Merkle, Flughafenstr.34, 70624 Stuttgart-Airport, T: +49 711-94791-0Original-Content von: APCOA Parking Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell