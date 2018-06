APA zeigte bei Fifteen Seconds Festival eigene Wege der Innovation - BILD

Interdisziplinäres Business-Festival versammelte von 7. - 8.Juni mehr als 4.000 Besucher in der Messe Graz - APA punktetemit Technologie- und InnovationsthemenWien (ots) - Das Fifteen Seconds Festival fand in diesem Jahrbereits zum fünften Mal statt und diente erneut als Plattform fürIdeenaustausch sowie Vernetzung in den Bereichen Marketing,Advertising, Media, HR, Technology und Leadership. DieDigital-Expertinnen und -Experten der APA - Austria Presse Agenturgewährten dabei exklusive Einblicke in die Arbeit des hauseigenenInnovations-Hub APA-medialab und stellten neue Lösungen der APA-ITfür Content Management und Cloud Hosting vor.Bei der jüngsten Ausgabe des Festivals traten über 100hochkarätige Speaker auf sechs unterschiedlichen Bühnen auf, um ihreVisionen, Erfahrungen und Geschäftsideen mit dem Publikum zu teilen.Nadine Rigele vom APA-medialab zeigte auf der Tech Stage, dass vieleUnternehmen der Illusion erliegen, die Bedürfnisse von Kundinnen undKunden schon ausreichend zu kennen. Deshalb arbeite derInnovations-Hub der Austria Presse Agentur seit etwa zwei Jahren mitder Design-Sprint-Methode, mit der es innerhalb von fünf Tagengelinge, einen digitalen Prototyp zu entwickeln und gemeinsam mitKunden und anderen potenziellen Usern zu testen. So ist bereits einContent-Roboter entstanden, der automatisiert Berichte überFußballspiele schreiben kann, oder ein Tool, das bei derVerifizierung von Web-Quellen hilft.Das interdisziplinäre Team des APA-medialab erforscht undentwickelt Lösungen rund um die Themen Artificial Intelligence,Automated Journalism, Conversational Services, Trusted Content undVoice enabled Media und konnte dabei mit Design Sprints dieInnovationsprozesse im eigenen Haus nachhaltig verbessern. "Der großeVorteil der Methode liegt in der Fokussierung auf dieKundenbedürfnisse - so ist es fast unmöglich, nicht mehr auf dieKunden zu hören", so Rigele. Zahlreiche Besucherinnen und Besuchernutzten die Gelegenheit, am Messestand des APA-medialab vertiefendeGespräche über Prototyping und Design-Methoden zu führen und sich mitdem Innovations-Hub zu vernetzen sowie Know-how auszutauschen.Die Expertinnen und Experten der APA-IT informierten über neueServices und Produkte. "Gentics Mesh" etwa, ein Open Source HeadlessCMS, versetzt Software-Entwickler in die Lage, für die Umsetzungihrer Projekte je nach Belieben Web-Technologien undProgrammiersprachen der eigenen Wahl zu verwenden - durch die Arbeitmit bereits vertrauten Tools können Web-Anwendungen oder Mobile-Appsrascher umgesetzt werden. Im Bereich Datensicherheit stellten dieDigitalprofis die neue Cloud-Lösung der APA-IT vor. Diese setztausschließlich auf ISO-zertifizierte Services und Rechenzentren mitStandort Österreich und ermöglicht den Usern rund um die Uhr eineflexible Erweiterung ihrer Infrastruktur ohne hohe Investitionskostenoder Wartezeiten.Das 2014 als kontemporäre Marketingkonferenz ins Leben gerufeneFifteen Seconds Festival ist seither beträchtlich gewachsen undversammelt mittlerweile in jedem Jahr eine globale Community vonPionieren, Querdenkern und Repräsentanten bedeutender Marken. Nebeninternationalen Größen wie Facebook-Manager Jay Hammonds, Kodak-CTOAsim Qureshi oder Heather Mills, Gründerin eines mehrfachausgezeichneten Food-Labels, sprachen etwa auch der bekannte Futuristund Autor Ben Hammersley oder Österreichs Skispringer-Legende GregorSchlierenzauer. In der 12.000 Quadratmeter großen Expo-Area botenmehr als 150 internationale Aussteller zahlreiche interaktiveMöglichkeiten, die neuesten Trends, Technologien und Produkte hautnahzu erleben.Weitere Bilder finden Sie in der [APA-Fotogalerie](https://www.apa-fotoservice.at/galerie/13797)Servicehinweis: Mehr Informationen zu neuen Prototypen der APAfinden Sie [hier] (https://medialab.apa.at/testing/)Zwtl.: Über APA-medialabDas APA-medialab ist der Innovations-Hub der APA - Austria PresseAgentur. Ein interdisziplinäres Team mit Experten aus den BereichenJournalismus, Technologie, User Experience, Forschung und Marketingerarbeitet mit modernsten Methoden, wie Rapid Prototyping oderInnovationsprints, in hoher Geschwindigkeit digitale Lösungen fürInformation und Kommunikation, die in Form von Tools, Services,Research Papers und Testing-Daten für die Branche nutzbar gemachtwerden. Als weitere Kernaufgabe erstellt das APA-medialab - basierendauf laufenden Trend-Monitorings - Zukunftsprognosen zugesellschaftlichen, technologischen sowie branchenrelevanten Themenund versteht sich als Netzwerk- und Austauschplattform fürAPA-Genossenschafter, -Kunden und Experten.Zwtl.: Über APA-ITDie APA-IT Informations Technologie GmbH bietet Komplettlösungenmit Fokus auf die Bereiche Media Solutions, IT-Outsourcing undContent Management. Als Tochterunternehmen der APA - Austria PresseAgentur betreibt die APA-IT die Infrastruktur der österreichischenNachrichtenagentur sowie zahlreicher weiterer Medienbetriebe.Etablierte Systeme und Tools werden kontinuierlich weiterentwickeltund für individuelle Kundenbedürfnisse maßgeschneidert. Dabei stehtdie APA-IT ihren Kunden als zuverlässiger Partner - von derKonzeption bis zum laufenden Betrieb - zur Verfügung. 