APA veröffentlicht Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen, Fünfte Ausgabe, Textrevision (DSM-5-TR)

Washington, 21. März 2022 (ots/PRNewswire) -Heute hat die American Psychiatric Association (APA) das Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen, Fünfte Ausgabe, Textrevision (https://www.appi.org/dsm5tr) (DSM-5-TR) veröffentlicht. Das Handbuch, das die APA seit 1952 herausgibt und aktualisiert, definiert und klassifiziert psychische Störungen, um Diagnose, Behandlung und Forschung zu verbessern.DSM-5-TR wurde mit Hilfe von mehr als 200 Fachleuten entwickelt und enthält den vollständig überarbeiteten Text und die Referenzen des DSM-5, sowie aktualisierte Diagnosekriterien und ICD-10-CM-Versicherungscodes. Sie enthält eine neue Störung, anhaltende Trauerstörung (https://www.psychiatry.org/newsroom/news-releases/apa-offers-tips-for-understanding-prolonged-grief-disorder), sowie Kodes für suizidales Verhalten und nicht-suizidale Selbstverletzungen.Während der Vorbereitung der Überarbeitung überprüften 29 US-amerikanische und internationale Experten für kulturelle Psychiatrie, Psychologie und Anthropologie den Text auf kulturelle Einflüsse auf die Merkmale von Störungen und nahmen relevante Informationen in die Abschnitte über kulturbezogene diagnostische Fragen auf. Eine zusätzliche Arbeitsgruppe, die sich aus 14 Fachleuten für psychische Gesundheit mit unterschiedlichen ethnischen Hintergründen zusammensetzte, die über Fachwissen im Bereich der Verringerung von Ungleichheiten verfügen, überprüfte die Verweise auf ethnische Zugehörigkeit und verwandte Konzepte im gesamten Handbuch, um zu vermeiden, dass Stereotypen aufrechterhalten werden oder diskriminierende klinische Informationen enthalten sind.„Diese Textüberarbeitung spiegelt die neuesten Aktualisierungen in der Literatur wider und berücksichtigt zusätzlich ethnokulturelle und rassische Konstruktionen in der Diagnose sowie Geschlechts- und Genderkonstruktionen", sagte die Präsidentin der APA, Vivian Pender, M.D. "Es wird ein leistungsfähiges Werkzeug in den Händen von Psychiatern und anderen Klinikern der psychischen Gesundheit sein, wenn wir unsere Patienten diagnostizieren und behandeln. Mit der Herausgabe dieses Bandes bringt die APA die Wissenschaft des Geistes weiter voran"Das DSM-5 wird seit 2013 im Rahmen eines Online-Verfahrens aktualisiert; Forscher, die Aktualisierungen des Handbuchs vorschlagen möchten, reichen diese über das Online-Portal ein. Jeder Vorschlag durchlief ein umfangreiches mehrstufiges Prüfungsverfahren durch Expertengremien, bevor er endgültig genehmigt und gegebenenfalls aufgenommen wurde. Letztendlich enthält das DSM-5-TR alle diese Aktualisierungen sowie technische Korrekturen. Das Online-Verfahren wird auch für DSM-5-TR offen bleiben.„Zweihundert fachkundige Forscher und Praktiker haben unzählige Stunden investiert, um sicherzustellen, dass das DSM-5-TR einen unverzichtbaren Beitrag zu unserem Verständnis psychischer Erkrankungen leistet", sagte APA-Geschäftsführer und Medizinischer Direktor Saul Levin, M.D., M.P.A. „Wir sind allen, die an der Erstellung des Buches mitgewirkt haben, sehr dankbar und freuen uns darauf, dass es von Forschern, Klinikern und Studenten weltweit genutzt wirdWeitere Informationen finden Sie unter psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm.