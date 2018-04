APA setzte Gründerteams und Expertenwissen in Szene - BILD

Das 4Gamechangers-Festival füllte von 18. bis 20. April dieMarx Halle in Wien - die APA-Gruppe war mit spannenden Talks,innovativen Inputs und einem Start-up-Pitch dabeiWien (ots) - Das von ProSiebenSat1PULS4 veranstalteteDigitalfestival diente auch in diesem Jahr als Plattform fürInfluencer, Start-ups, Business-Angels, Managerinnen und Manager,Künstlerinnen und Künstler sowie prominente Speaker aus aller Welt,um Ideen und Erfolgsgeheimnisse auszutauschen. Die APA - AustriaPresse Agentur machte den eigenen Messestand zur Bühne für einenStart-up-Pitch sowie Impuls-Speeches und offene Fragerunden zuMedien, Kommunikation, Innovation und Technologie.Zwtl.: 18. April - 4Start-upsAm ersten Tag des Festivals trafen sich fünf ausgewählte Start-upsmit potenziellen Investorinnen und Investoren zum "Media MatchVienna" am APA-Stand. Beim gemeinsam mit dem next media accelerator(nma), dem internationalen Start-up-Cluster für Medieninnovationen,veranstalteten Pitch präsentierten die Gründerteams ihre Ideen undGeschäftsmodelle für die Zukunft von Content, Technologie undServices in der Medienbranche. Mit helloguide setzte sich einStart-up durch, das einen Chatbot-Builder entwickelt, mit demUnternehmen via Messenger-Diensten auf unkomplizierte Weise mit ihrenKunden in Dialog treten können. Der Preis war ein Startplatz beimFinale des SevenVentures Pitch Day am Abend desselben Tages.Bei den Keynotes und hochkarätig besetzten Panels auf derMainstage drehte sich am ersten Tag alles um Trendthemen wieBlockchain und Kryptowährungen, während auf der Entertainment Stagebei Pitches, Open-Mic-Sessions und Fuck-up-Talks neue Konzepte undModelle sowie authentische Erfahrungen aus der Gründerszeneausgetauscht wurden.Zwtl.: 19. April - 4GamechangersDer zweite Tag bot den Besucherinnen und Besuchern des APA-Standsreichlich Gelegenheit, anwendungsorientiertes Wissen über Medien,Kommunikation und Innovation mit nach Hause zu nehmen. Unter demMotto "Meet the Experts" zeigte ein APA-Redakteur, wie dieösterreichische Medienlandschaft täglich mit unabhängigen undzuverlässigen Nachrichten versorgt wird. So stellte die Redaktion derAustria Presse Agentur im vergangenen Jahr etwa 180.000Nachrichtenmeldungen und über 40.000 Bilder zur Verfügung - neueFormate wie Live-Blogs oder Live-Video komplettieren das Service. Beiden Kommunikationsprofis von APA-OTS und APA-DeFacto konnten dieBesucherinnen und Besucher anhand anschaulicher Beispiele lernen, wieman mit Video-PR punktet oder wie man mit Social-Media-Monitoringeinen Shitstorm verhindern kann. Mit "Egon" stellte schließlich dasAPA-medialab, der hauseigene Innovations-Hub, einen Textroboter vor,der über Fußballspiele berichten kann - einer der Prototypen, die mitder Design-Sprint-Methode in nur fünf Tagen entwickelt wurde.In den Diskussionsrunden und Talks standen am zweiten Tagdisruptive Technologien, wie Social Media oder künstlicheIntelligenz, und deren weitreichende Auswirkungen auf Bereiche wieJournalismus, Datenschutz, Mobilität und Umwelt im Zentrum.APA-Geschäftsführerin Karin Thiller erläuterte anhand einerumfangreichen Zusammenschau verschiedener Trendstudien, welcheEntwicklungen die Medienlandschaft bis 2025 verändern werden und wiePublisher davon profitieren können.Zwtl.: 20. April - 4FutureGemäß dem Tagesmotto "4Future" startete APA-Science, dasösterreichische Newsportal für Zukunftsthemen, das Programm amAPA-Stand und lud die Besucherinnen und Besucher ein, eigene Ideen indie Gestaltung des geplanten Info-Channels für Digitaltrendseinzubringen. Danach gewährten die Technologie-Profis der APA-ITEinblicke in die "game-changing Moments" des User-Interface-Designund zeigten, wie mit einem im eigenen Haus entwickeltenInstant-Video-Tool ein Nachrichten-Clip mit nur wenigen Klicksentstehen kann. Interessierte konnten sich im Anschluss selbst alsVideo-Redakteure versuchen und ihre eigenen Nachrichten-Clips zum4Gamechangers-Festival schneiden.Zum Abschluss richtete sich der Fokus des Festivals auf dieJugend. Einerseits gab es die Möglichkeit, Influencer und Web-Starsin der realen Welt kennenzulernen. Andererseits wurde dasSpannungsfeld zwischen Bildung und digitaler Transformation in denPodiumsdiskussionen beleuchtet.Bruce Dickinson, Frontman von Iron Maiden und erfolgreicherUnternehmer, Heather Mills, Gründerin eines mehrfach ausgezeichnetenFood-Labels, Niki Lauda, Star-Designer Stefan Sagmeister und vieleweitere Größen aus der heimischen Wirtschaft und Politik traten alsSpeaker während des Mega-Events auf und sprachen über ihre Visionen,die Zukunft zu gestalten. Musik-Acts wie Rea Garvey, Julian Le Play,Tagtraeumer oder der Nino aus Wien begeisterten die Besucherinnen undBesucher an allen drei Festivaltagen und sorgten an den Abenden fürden richtigen Beat.Weitere Bilder zum 4Gamechangers-Festival 2018 in der[APA-Fotoservice-Galerie](https://www.apa-fotoservice.at/galerie/13103).Mehr Informationen zum Event finden Sie [hier](https://4gamechangers.io/).