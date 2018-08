APA ots news: value one holding AG begibt Euro Vario-Zinsanleihe 2018-2028

Wien (APA-ots) -

* Zeichnungsfrist von 24. bis 30. August 2018 (vorzeitige

Schließung vorbehalten)

* 30 Mio. Euro-Emission mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu 60

Mio.



Euro

* Floater 12-MON-EURIBOR plus 4%

Die value one holding AG begibt eine Unternehmensanleihe mit einem

Volumen von 30 Mio. Euro und einer Laufzeit von zehn Jahren. Die

Anleihe ist variabel mit 12-MON-EURIBOR plus 4% verzinst, mit

jährlicher Anpassung zum Zinstermin (02.09.). Das Angebot unterliegt

einem Mindestinvestment von 100.000 EUR. "Mit der Emission können wir

aktuelle Immobilienprojekte im In- und Ausland effizienter

finanzieren und stärken dabei unsere Eigenkapitalquote weiter",

erklärt Michael Griesmayr, Vorstand der value one holding AG. Ein

Teil der Emissionserlöse soll zur partiellen Finanzierung von

Projekten in Österreich, insbesondere im VIERTEL ZWEI, sowie für

Immobilienprojekte in Portugal verwendet werden. Die Anleihe wird

nicht in einen börslichen Handel einbezogen werden und kann bei der

value one holding selbst bezogen werden. Das Angebot erfolgt auf

Basis einer Angebotsunterlage, die jederzeit während der

Zeichnungsfrist auf der value one Website eingesehen werden kann:

[www.value-one.at] (http://www.value-one.at/).

Über die value one holding AG

Die value one Holding AG ist die Holding-Aktiengesellschaft einer

Unternehmensgruppe mit den strategischen Geschäftsfeldern

Immobilienentwicklung sowie Asset-/Facility Management & Consulting.

Wesentliche Tochterunternehmen der value one holding AG sind IC

Development (Immobilienentwicklung in Österreich), value one

development international (internationale Immobilienentwicklung) und

MILESTONE Operations GmbH (internationaler Betrieb von temporären,

insb. studentischen Wohnen).

Disclaimer

Dies ist eine Werbemitteilung. Die vollständigen Informationen zu

den Wertpapieren sind den jeweiligen Endgültigen Bedingungen in

Verbindung mit dem Basisprospekt nebst allfälligen Nachträgen zu

entnehmen, die am Sitz der Emittentin value one holding AG,

Stella-Klein-Löw-Weg 8, 1020 Wien, während der üblichen

Geschäftszeiten kostenlos aufliegen bzw. auf der Internetseite

www.value-one.at abrufbar sind. Stand: August 2018

Rückfragehinweis:

Judith Erlfelder

Unternehmenskommunikation

Stella-Klein-Löw-Weg 8

1020 Wien

Tel: +4312171210

J.Erlfelder@ic.at

