APA ots news: techbold startet Aktieneigenemission für weiteres Wachstum

Wien (APA-ots) - techbold startet mit einer Emission junger Aktien für

Kunden, Mitarbeiter und private Investoren.



Der erfolgreiche Full

Service-Anbieter von IT-Lösungen und IT-Dienstleistungen hat sich am

Markt etabliert und ermöglicht interessierten Investoren durch eine

Beteiligung als Aktionäre, an der Strategie des anorganischen

Wachstums direkt teilzuhaben.

Das österreichische IT-Unternehmen techbold hat sich seit seiner

Gründung im Jahr 2015 zu einem der am schnellsten wachsenden Full

Service IT-Unternehmen in Österreich entwickelt. Mittlerweile betreut

techbold die IT-Infrastrukturen von über 350 Unternehmen aus 23

Branchen in 4 europäischen Ländern. Angefangen bei großen Schulen,

der Wiener Rechtsanwaltskammer, über die Amerikanische Handelskammer

bis zu einem der modernsten Tiernahrungsproduzenten in Europa. Aber

auch viele renommierte Finanzunternehmen, Rechtsanwalts- und

Steuerberatungskanzleien zählen zum Kundenkreis.

Damian Izdebski, Gründer und CEO von techbold, will nun durch die

Kapitalerhöhung den eingeschlagenen Kurs fortsetzen: "Bis zum 23.

September haben nun private Investoren die Möglichkeit, ein Teil

unserer Wachstumsgeschichte zu werden. Unser Ziel ist es, techbold in

unserem Kundensegment zum führenden IT-Dienstleister des Landes zu

entwickeln. Unsere Kunden sind mittelständische Unternehmen, die das

wirtschaftliche Rückgrat in Österreich bilden. Diese Unternehmen

benötigen einen IT-Partner auf Augenhöhe, der schnell und flexibel

ist. Genau diese Marktlücke hat uns dieses rasante Wachstum der

letzten Jahre ermöglicht. Und wir haben noch viel vor."

Für ihre Kunden ist techbold IT-Generalunternehmer, IT-Leiter und

IT-Berater in einem. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit Hauptsitz

in Wien spezialisiert auf maßgeschneiderte IT-Security-Lösungen und

auf die Überprüfung bestehender IT-Systeme, inklusive Erstellung von

Gutachten.

"In den letzten 6 Jahren wurden mehr als 4.500 Kundenprojekte

realisiert, aktuell sind das im Schnitt mehr als 100 Projekte pro

Monat. Mit unserem über 65-köpfigen IT-Spezialisten-Team decken wir

dabei die volle Bandbreite IT-Dienstleistungen, Lösungen und Services

ab", erklärt Gerald Reitmayr, COO von techbold. "Wir übernehmen die

Gesamtverantwortung über die IT-Systeme für die von uns betreuten

mittelständischen Unternehmen. Wir sehen uns als

Brandschutzunternehmen, während viele unserer Marktbegleiter nur am

Feuerlöschen sind."

Mit den Mitteln aus der Aktienemission wird techbold die bisher

sehr erfolgreiche Strategie des anorganischen Wachstums durch

Firmenübernahmen weiter fortsetzen. Damit will das Unternehmen

weitere Wettbewerbsvorteile erzielen, die Neukundengewinnung

beschleunigen, den gravierenden Facharbeitskräftemangel im IT-Bereich

umgehen und eine rasche Vergrößerung des Vertriebsgebietes in

Österreich erreichen.

"Wir planen die Übernahme von vier weiteren Gesellschaften mit

rund 45 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2021/2022. Schon bisher konnten

wir neben einem sehr erfolgreichen Crowdinvesting auch auf das

Vertrauen von bekannten österreichischen Investoren zählen. Wir sind

zuversichtlich, dass im Rahmen dieser Kapitalerhöhung noch viele

weitere dazukommen und unsere Aktien zeichnen werden", resümiert

Izdebski.

Alle Informationen zur Aktien-Eigenemission von techbold:

[https://aktien.techbold.at/] (https://aktien.techbold.at/)

</a>

</a>

DIESE PRESSEINFORMATION STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH

EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR

ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN

KANADA, IN JAPAN, IN AUSTRALIEN ODER IN ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN EIN

ANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG NICHT AUTORISIERT WURDE, ODER AN

PERSONEN, AN DIE EIN ANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG NICHT GERICHTET

WERDEN DARF, DAR.

DIESE PRESSEINFORMATION IST NICHT ZUR VERTEILUNG, FREIGABE ODER

VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, IN KANADA, IN JAPAN, IN AUSTRALIEN ODER IN

ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERTEILUNG, FREIGABE ODER

VERÖFFENTLICHUNG EINGESCHRÄNKT ODER VERBOTEN IST, BESTIMMT.

EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN ERFOLGT AUSSCHLIESSLICH

IN ÖSTERREICH. DIE WERTPAPIERE DÜRFEN NICHT IN EINEM STAAT ODER

RECHTSRAUM VERKAUFT WERDEN, IN DENEN EIN ANGEBOT, EINE AUFFORDERUNG

ODER EIN VERKAUF VOR DER REGISTRIERUNG ODER QUALIFIZIERUNG DIESER

WERTPAPIERE GEMÄSS DEN WERTPAPIERGESETZEN DES BETREFFENDEN STAATS

ODER RECHTSRAUMS UNGESETZLICH WÄREN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN

HINWEIS AM ENDE DER ANKÜNDIGUNG.

* * *

Über techbold:

Die techbold technology group AG wurde im Juni 2015 vom

Unternehmer Damian Izdebski mit Beteiligung der namhaften Business

Angels Stefan Kalteis, Michael Altrichter und Hansi Hansmann

gegründet. Später kamen neben der Compass-Gruppe und startup300 noch

weitere prominente Investoren an Bord. Unter der Dachmarke techbold

sind aktuell zwei Unternehmen tätig: techbold network solutions GmbH

und techbold hardware services GmbH.

Die techbold network solutions GmbH wurde mit dem Ziel gegründet,

alle Leistungen der führenden Full-Service-Systemhäuser auch für

kleine und mittlere Unternehmen erschwinglich zu machen. techbold

bietet IT-Lösungen und Digitalisierungsstrategien für KMU von 10 bis

100 Computerarbeitsplätzen, die sowohl IT-Lösungen als auch alle

IT-Dienstleistungen und Services aus einer Hand beziehen möchten. Das

Leistungsportfolio reicht von der Planung und Installation von

Computernetzwerken, über IT-Security und Server-Lösungen bis hin zu

laufenden IT-Support und IT-Outsourcing-Lösungen. Mittlerweile

betreut techbold über 350 Kunden aus 23 Branchen in 4 europäischen

Ländern. Das 65-köpfige techbold Team verbindet die Routine und das

Wissen erfahrener IT-Pioniere mit der Dynamik und Flexibilität eines

jungen Unternehmens.

Die techbold hardware services GmbH fertigt individuelle

PC-Systeme, Server und Gaming PCs nach Kundenwunsch. Jeder Computer

wird auf die jeweilige Anwendung maß­geschneidert. Die

Spezialisierung liegt auf Workstations für die Bearbeitung von Bild-,

Videodaten und 3D-Renderings, sowie auf Rechner für

technisch-wissenschaftliche Zwecke und Gaming PCs.

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.techbold.at]

(http://www.techbold.at)

Rechtlicher Hinweis: Diese Mitteilung dient Werbezwecken und

stellt Werbung im Sinne des § 4 Abs 8 AltFG, jedoch keine

Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren

der techbold technology group AG ("Emittentin") dar. Ein öffentliches

Angebot von Wertpapieren der Emittentin erfolgt ausschließlich in

Österreich durch und auf Grundlage des Informationsblatts gemäß

AltFG, welches in elektronischer Form auf der Website der Emittentin

https://aktien.techbold.at kostenlos verfügbar ist. Ein dem

Kapitalmarktgesetz bzw. der Prospektverordnung (EU) 2017/1129

entsprechender und von der Finanzmarktaufsicht gebilligter Prospekt

ist gesetzlich nicht erforderlich und liegt nicht vor.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Presse techbold

Telefon: 0664/5321724

E-Mail: presse@techbold.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17486/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0017 2021-08-30/09:11