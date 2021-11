APA ots news: Die österreichischen Volksbanken ziehen erfolgreiches Resümee zur Nachhaltigkeits-Initiative Bewusstessen21 - BILD

Rund 15.000 Teilnehmer:innen haben den ökologischen

Fußabdruckrechner des Volksbanken-Verbundes auf

bewusstessen21.at genutzt und sich dabei Tipps geholt.

Wien (APA-ots) - Nachhaltigkeit ist seit 150 Jahren Teil des

Geschäftsmodells der Volksbank. Ein erklärtes Ziel der österreichweit

tätigen Bankengruppe ist es, CSR künftig noch stärker im Kerngeschäft

zu verankern und dabei DIE regional nachhaltige Hausbank in

Österreich zu werden. Um die Konsumentinnen und Konsumenten zu einem

bewussteren Umgang mit Lebensmitteln anzuregen, hat die Volksbank

Anfang dieses Jahres die Nachhaltigkeits-Initiative Bewusstessen21

ins Leben gerufen. Nun zieht die Hausbank für Unternehmer und

unternehmerisch denkende Privatkundinnen und -kunden ein positives

Fazit: "Wir sind begeistert, wie viele Userinnen und User unserem

Aufruf gefolgt sind und sich unter bewusstessen21.at mit ihrem

ökologischen Fußabdruck beschäftigt, an Gewinnspielen teilgenommen

und unsere zahlreichen Partnerunternehmen kennengelernt haben", sagt

Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG. Er

ergänzt: "Wir sind durch Vertrauen mit unseren Kundinnen und Kunden

verbunden und regional verwurzelt. Egal, ob Unternehmerinnen und

Unternehmer oder Privatpersonen - wir wollen, dass es den Menschen

gut geht, aber auch der Umwelt und der regionalen Wirtschaft."

Zwtl.: 15.000 Euro Spende an die Österreichische Sporthilfe

Das Herzstück der Initiative war ein ökologischer

Fußabdruckrechner auf der Landingpage bewusstessen21.at. Damit

konnten die Konsumentinnen und Konsumenten einfach und rasch

berechnen, wieviel CO2 sie selbst durch ihr

Lebensmittelkonsumverhalten produzieren und wie hoch ihr persönlicher

Flächenverbrauch in "Globalen Hektar" ist. Unter einem "Globalen

Hektar" ist eine Maßzahl für die Biokapazität und den ökologischen

Fußabdruck zu verstehen. Personen, die den ökologischen

Fußabdruckrechner in Anspruch genommen haben, hatten die Chance auf

zahlreiche attraktive Gewinne.

"Mit insgesamt rund 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden

unsere Erwartungen bei weitem übertroffen", so Gerald Fleischmann.

"Dies freut uns besonders, da wir, wie zu Beginn der Initiative

angekündigt, für jede Teilnehmerin bzw. Teilnehmer beim

Fußabdruckrechner einen Euro an die Österreichische Sporthilfe

gespendet haben." Im Rahmen der Scheckübergabe sprach Gernot Uhlir,

Geschäftsführer der Österreichischen Sporthilfe, der Volksbank seinen

Dank aus. Uhlir konstatiert: "Nachhaltigkeit ist längst kein

Nischenthema mehr, sondern betrifft uns alle. Die Initiative

Bewusstessen21 ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass ein

achtsamer Umgang mit unseren Ressourcen schon in kleinen Schritten

für große Wirkung sorgt."

Zwtl.: Nachhaltige Partner und Bewusstsein statt Verzicht

Auch das ergänzende Angebot unter bewusstessen21.at wurde von den

Userinnen und Usern gut angenommen. Dieses umfasste neben konkreten

Tipps für einen bewussten und regionalen Einkauf auch eine Reihe an

nachhaltigen Rezepten. Im Zuge dessen konnte die Volksbank zahlreiche

Partnerunternehmen an Bord holen - darunter das Magazin Falstaff, den

Verband österreichischer Handelsunternehmen, Leitbetriebe Austria,

Spitz, Too Good To Go, Hakuma, bauernladen.at sowie den Austria Food

Blog Award (AFBA). "Es war uns ein besonderes Anliegen, mit unserer

Initiative nicht zu Verzicht oder Einschränkung aufzurufen, sondern

bei den Konsumentinnen und Konsumenten Bewusstsein zu schaffen. Und

zwar dafür, dass kleine Veränderungen bei der Ernährung und mehr

regionaler Einkauf nachhaltig positive Auswirkungen auf CO2-Ausstoß

und Flächenverbrauch haben. Die beeindruckende Resonanz auf unserer

Plattform zeigt, dass die Österreicherinnen und Österreicher bereit

sind, aktive Schritte in eine nachhaltige Zukunft zu machen", so

Fleischmann abschließend.

Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige

Bankengruppe zu der die acht regionalen Volksbanken, die Marke

SPARDA-BANK sowie die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank

zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die

VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine

Bilanzsumme von 31,8 Mrd. Euro und betreut mit 3.204 Mitarbeitern

(Vollzeitäquivalente) in 242 Vertriebsstellen über 1 Mio. Kunden in

ganz Österreich (Stand 30.06.2021). Weitere Informationen auf

www.volksbank.at. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz

sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen

Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

VOLKSBANK WIEN AG

Dir. Wolfgang Layr

PR & Kommunikation

Tel.: +43 (0)1 40137 - 3550

E-Mail: wolfgang.layr@volksbankwien.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0069 2021-11-30/10:05