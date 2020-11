APA ots news: WE3D: Leichtmetallbauteile aus dem 3D-Drucker - BILD

Startschuss für das COMET-Projekt: LKR

Ranshofen/Wien (APA-ots) - Großer Erfolg für das LKR

Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen</a> des AIT Austrian

Institute of Technology: Mit der Förderzusage für das COMET-Projekt

"We3D" (Wire-based additive manufacturing - materials and

technologies - for 3D metal structures of the future) wird nun ein

umfassendes Forschungsvorhaben im Bereich der industriellen additiven

Fertigung realisiert.



Unter der Leitung des LKR wird ein breit

aufgestelltes Konsortium aus Forschungs- und Industriepartnern in den

kommenden Jahren das so genannte

"Wire-based Additive Manufacturing" (WAM)auf eine neue Stufe heben.

Zwtl.: Additive Manufacturing als Fertigungsverfahren der Zukunft

Additive Manufacturing (AM) steht für ein neuartiges

Fertigungsverfahren, bei dem ein Bauteil basierend auf

3D-Konstruktionsdaten durch definierten Materialauftrag von Pulvern

oder Drähten schichtweise hergestellt wird. Im Vergleich zur

herkömmlichen, subtraktiven Herangehensweise bei der

Bauteilherstellung hat die Technologie v. a. in Hinblick auf Kosten-

und Ressourceneffizienz enormes Potential - insbesondere in Bezug auf

die drastische Verkürzung von Fertigungs- und

Produktentwicklungszyklen sowie die Reduktion des notwendigen

Materialeinsatzes.

Ein Verfahren, welches zur Additiven Fertigung von Metallen

verwendet wird, ist die sogenannte "Draht-basierte Additive

Fertigung" - auch "Wire-based Additive Manufacturing". Dabei wird

herkömmliches Standardschweißequipment so adaptiert, dass damit eine

Bauteilherstellung durch direkten Metallauftrag aus Schweißdrähten

bei vergleichsweise hohen Aufbauraten und theoretisch unbegrenzter

Bauteilgröße möglich wird. Am LKR Leichtmetallkompetenzzentrum

Ranshofen werden sowohl Standardschweißzusätze auf Aluminium- und

Magnesiumbasis als auch hauseigens entwickelte und hergestellte

Sonderdrähte verarbeitet.

Zwtl.: We3D: Additive Fertigung der nächsten Generation

Wire-based Additive Manufacturing (WAM) gilt als künftige

Schlüsseltechnologie, bei der Schweißdrähte für den schichtweisen

Aufbau großer 3D-Teile verwendet werden, die mit pulverbasierten

AM-Technologien nicht hergestellt werden können. WAM kombiniert die

Vorteile neuester Schweißtechnologien, Roboterautomatisierung,

computer-gestützter Konstruktion und Fertigung. So können große

3D-Bauteile aus neuen WAM-tauglichen Schweißdrähten aus Aluminium und

Magnesium material- und energieschonend, hochqualitativ, kosten- und

zeiteffizient gefertigt werden.

Im Rahmen des COMET-Projekts "We3D" soll WAM nun entsprechend

weiterentwickelt werden: Ziel der Forschungsvorhabens mit einem

Gesamtvolumen von zirka 5,3 Mio. Euro ist es, die Technologie für

neue Anwendungen in unterschiedlichsten Industriefeldern - wie dem

Automobilsektor, der Luft- und Raumfahrt oder dem Maschinenbau -

weiterzuentwickeln.

Dr. Stephan Ucsnik, Thematischer Koordinator und

Einreich-Verantwortlicher am LKR: "Mit We3D wollen wir Wire-based

Additive Manufacturing auf eine neue Stufe heben: mit innovativen

Drahtwerkstoffen, neuartigen Prozess-, Sensor-, Steuerungs- und

Regelungstechnologien und validierten Softwaretools zur

Prozesssimulation. So eröffnen wir für dieses Fertigungsverfahren

völlig neue Anwendungsfelder in den Bereichen Luftfahrt, Oil & Gas,

Automotive und Eisenbahn. Durch die Weiterentwicklung von WAM leisten

wir mit We3D einen entscheidenden Beitrag zu einer prosperierenden,

modernen, wettbewerbsfähigen und klimaneutralen Wirtschaft - ganz im

Einklang mit den Zielen des European Green Deal für 2050."

Zwtl.: COMET: Zusammenarbeit von Industrie und Forschung für die

Technologien von morgen

Das Programm COMET Competence Centers for Excellent Technologies

fördert den Aufbau von Kompetenzzentren, deren Herzstück ein von

Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam definiertes Forschungsprogramm

auf hohem Niveau ist. Dies soll neue Forschungsimpulse setzen, zu

verstärktem Technologietransfer führen und die Innovationsfähigkeit

der Unternehmen stärken. Dadurch sollen neue Produkt-, Prozess- und

Dienstleistungsinnovationen entstehen. In diesem Sinne stellt COMET

einen wesentlichen Faktor zur Stärkung des Forschungsstandorts und

des Wirtschaftsstandorts Österreich dar.

Das COMET-Programm wird vom Bundesministerium für Klimaschutz,

Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und vom

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW),

sowie im Fall von We3D von den Bundesländern OÖ, NÖ, Stmk, Wien und

16 Wirtschaftspartnern finanziert. COMET ist seit 2008 ein konstanter

Erfolg. Die Abwicklung erfolgt durch die Österreichische

Forschungsförderungsgesellschaft FFG.

