APA ots news: Volksbank präsentiert Nachhaltigkeitsbericht 2020 - BILD

Mit dem aktuellen vierten Nachhaltigkeitsbericht legt die

VOLKSBANK WIEN AG offen, wie das Institut Nachhaltigkeit

künftig noch stärker im Kerngeschäft implementiert.





Wien (APA-ots) - Nachhaltigkeit: Was einst ein Nischenthema war, ist

heute in aller Munde. Für die Volksbank ist Nachhaltigkeit jedoch

nicht nur ein populäres Schlagwort, sondern seit 150 Jahren gelebte

Realität. Mit dem Nachhaltigkeitsbericht 2020 bekennt sich die

VOLKSBANK WIEN AG einmal mehr zu einer nachhaltigen

Unternehmenskultur und skizziert, mit welcher Strategie sie

Nachhaltigkeit künftig noch stärker im Kerngeschäft verankert. Das

erklärte Ziel: "Wir möchten DIE regional nachhaltige Hausbank in

Österreich sein", so Gerald Fleischmann, Generaldirektor der

VOLKSBANK WIEN AG. Der Nachhaltigkeitsbericht des Instituts wurde zum

zweiten Mal in Folge in Übereinstimmung mit den Global Reporting

Initiative (GRI)-Standards erstellt und stellt zudem den jährlichen

Fortschrittsbericht gemäß dem UN Global Compact dar. Der

Berichtszeitraum erstreckt sich vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020.

Zwtl.: Regionales Geschäftsmodell beweist sich in Krisenzeiten

Der Nachhaltigkeitsbericht 2020 zeigt auf, dass Nachhaltigkeit und

Regionalität für die Volksbank Hand in Hand gehen. Dazu erklärt

Fleischmann: "Unser regionales Geschäftsmodell hat sich im

herausfordernden Umfeld 2020 bewährt. Die Nähe zu den Kundinnen und

Kunden hat es uns ermöglicht, schnell und flexibel auf deren

Bedürfnisse einzugehen und individuelle Hilfe zu leisten. Und so

bleiben wir auch in diesen besonderen Zeiten ganz bewusst

Regionalbank." Im Zuge des Nachhaltigkeitsberichts 2020 hebt die

Volksbank auch die großen Fortschritte bei der Digitalisierung

hervor. Das betrifft sowohl die interne Zusammenarbeit als auch das

Kundengeschäft, wo das "hausbanking" parallel zur persönlichen

Beratung in den Filialen, den SB-Foyers und Beratungsmöglichkeiten

per Telefon auf immer breitere Akzeptanz stößt. "Dieser Trend wird

sich auch längerfristig fortsetzen und dazu beitragen, dass wir

unsere Geschäftstätigkeit nicht nur effizienter, sondern auch

ressourcenschonender durchführen können", konstatiert der

Generaldirektor.

Zwtl.: Nachhaltigkeitsstrategie wird auf den Volksbanken-Verbund

ausgerollt

"2020 haben wir umfangreiche Schritte eingeleitet, um die

Nachhaltigkeitsstrategie der VOLKSBANK WIEN AG auf den gesamten

Volksbanken-Verbund auszurollen", berichtet Fleischmann. Und so

wurden in allen Verbund-Banken Nachhaltigkeitsverantwortliche

definiert, in allen Bereichen der VOLKSBANK WIEN AG

Nachhaltigkeits-Botschafterinnen und -Botschafter ernannt sowie ein

eigenes Strategieteam zum Thema Nachhaltigkeit gebildet. Was

nachhaltiges Handeln für die Volksbank bedeutet, ist ebenso klar

definiert: Sie wirtschaftet regional auf Basis genossenschaftlicher

Werte, übernimmt Verantwortung für das langfristige Wohlergehen von

Kundinnen und Kunden sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und

handelt umwelt- und klimabewusst. Das bedeutet unter anderem, dass

die VOLKSBANK WIEN AG den Ausdruck und das Kopieren von Papier in

ihrer Zentrale 2020 um 75% verringern konnte, aber auch, dass

ausschließlich CO2-neutral produzierter Strom eingekauft wurde. Der

Nachhaltigkeitsanspruch der Volksbank endet jedoch nicht am eigenen

Tellerrand, sondern betrifft auch die Produktpartner, mit denen die

Bankengruppe zusammenarbeitet. Im Konsumkreditbereich kooperiert das

Unternehmen beispielsweise mit der TeamBank, bei Fonds mit Union

Investment und die bereits seit 36 Jahren bestehende Partnerschaft

mit der ERGO-Versicherung wurde ebenfalls sukzessive ausgebaut und

erst kürzlich bis 2032 verlängert. "Jeder Vertragspartner macht das,

was er am besten kann, während sich die Volksbank auf ihr

Kerngeschäft konzentriert. Auch so definiert sich nachhaltiges

Handeln", sagt Gerald Fleischmann.

Zwtl.: Du bist, was du isst: bewusstessen21

Aktuell macht die Volksbank mit der Ende 2020 gestarteten

Nachhaltigkeits-Initiative bewusstessen21 von sich reden. "Damit

wollen wir das Bewusstsein für den nachhaltigen Umgang mit

Lebensmitteln bei den Konsumentinnen und Konsumenten fördern",

berichtet Fleischmann. Das Herzstück bildet ein Fußabdruck-Rechner

auf der Website [bewusstessen21.at] (https://bewusstessen21.at/).

Damit können die Österreicherinnen und Österreicher messen, wie

nachhaltig ihr Lebensstil ist und mit welchen simplen Tricks sie

ihren ökologischen Fußabdruck verbessern können. Für jede Teilnahme

am Fußabdruckrechner spenden die Volksbanken zudem einen gewissen

Betrag an die Sporthilfe in Österreich. Mit ihrer Initiative will die

Volksbank nicht zu Verzicht oder Einschränkung aufrufen, sondern ein

Bewusstsein dafür schaffen, dass kleine Veränderungen bei der

Ernährung und mehr regionaler Einkauf nachhaltig positive

Auswirkungen haben.

Abschließend hält Generaldirektor Gerald Fleischmann fest:

"Nachhaltigkeit ist Zukunftsfähigkeit." Nur, wer maßgebliche

gesellschaftliche, ökologische und wirtschaftliche Trends im Auge

behält und dementsprechend agiert und reagiert, ist fit für die

Zukunft.

Den Nachhaltigkeitsbericht 2020 der VOLKSBANK WIEN AG finden Sie

zum Download unter https://www.volksbankwien.at/cr-bericht

Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.302 Mitarbeitern (Konzern) und 58

Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel,

Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke

SPARDA-BANK die Größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem

eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015

als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den

Volksbanken-Verbund (Stand 31.12.2020). Weitere Informationen auf

www.volksbankwien.at. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz

sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen

Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

