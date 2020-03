APA ots news: Volksbank Banking vereinfacht den Bankalltag mit innovativer Technologie - BILD

Wien (APA-ots) - Wien am 02.03.2020: Durch die Einführung des

"Einkaufswagens" im Digitalen Banking stellt die Volksbank ihren

Kundinnen und Kunden hilfreiche Produkt- und Serviceaufträge rund um

die Uhr zur Verfügung. So können beispielsweise ganz bequem von zu

Hause via Online Banking, unterwegs via App oder auch in der Filiale

via Tablets gemeinsam mit den Beraterinnen oder Beratern dringende

Produkt- und Serviceaufträge durchgeführt werden.

Die Hausbank der Österreicherinnen und Österreicher stellt deren

Bedürfnisse in den Mittelpunkt und verbessert laufend ihre Services

im Banking.

Bedarfsorientierte Services

Jeder kennt das: ein Abbuchungsauftrag an eine Firma wird erteilt

und nach einiger Zeit die Leistung gekündigt. Trotzdem wird der

Betrag weiterhin unberechtigt abgebucht. Die neuen Serviceaufträge

der Volksbank bieten hier die einzigartige Möglichkeit, den Betrag

zurückzufordern, sowie den Lastschriftauftrag für die Zukunft zu

stornieren.

Dies ist eine von vielen neuen Funktionen im "Einkaufswagen" des

Volksbank Bankings.

Robotics Technologie für eine noch bessere Kundenorientierung

Um die zeitnahe Durchführung der Serviceaufträge - auch außerhalb

der Banköffnungszeiten - zu gewährleisten, setzt die Volksbank auf

neue Technologien wie Robotics (Prozessautomatisierung durch

Softwareprogramme). Der Einsatz von solch smarten Lösungen ermöglicht

ohne Programmieraufwand in den Kernbankensystemen rasch

kundenorientierte Services anzubieten. DI Gerald Fleischmann,

Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG zeigt sich begeistert über die

neue Technologie: "Mit dem Einsatz von neuen, smarten Technologien

bieten wir unseren Kundinnen und Kunden mehr Zeit für Gespräche mit

ihren Beraterinnen und Beratern der Volksbank. Die alltäglichen

Service und Produktaufträge können flexibel online erledigt werden."

Nachhaltige Neuerung

Dieser innovative Kundenservice verbindet zeitliche Flexibilität

und Nachhaltigkeit. Denn alle Aufträge können ab sofort online

getätigt werden. Die Freigabe erfolgt kundenseitig durch eine

Zeichnung nach SCA-Standard (starke Kundenauthentifizierung). So

entfällt beim Eröffnen eines Online-Sparkontos für Kundinnen und

Kunden in Zukunft die Anfahrt in die Filiale - das Sparkonto steht

innerhalb von wenigen Minuten zur Verfügung und kann über das

Online-Banking sofort verwaltet werden. Ebenfalls einfacher und

schneller werden die Änderungen der Zustellvereinbarungen für Konto

und Depot (in Kürze), sowie Telefonvereinbarungen, welche nicht mehr

persönlich in der Filiale unterschrieben werden müssen.

Damit werden wertvolle Zeit, Papier und die Verwendung von

Verkehrsmitteln eingespart. Im Zuge dessen wird der ökologische

Fußabdruck jedes einzelnen Volksbank-Kunden verringert. "In Zukunft

wird es nicht nur darum gehen möglichst fortschrittlich zu sein,

sondern verantwortungsbewusst mit Ressourcen umzugehen," ist sich DI

Gerald Fleischmann sicher.

Zukunftsorientiertes Banking

Bei der VOLKSBANK WIEN AG haben Kundinnen und Kunden bereits das

Privileg gemeinsam mit ihrer Beraterin oder ihrem Berater mittels

Tablet ins Banking einzusteigen. Dadurch können die online Produkt-

und Serviceaufträge auch in der persönlichen Beratung in der Filiale

genutzt werden. Im Volksbanken-Verbund erfolgt die Umsetzung im

aktuellen Jahr. Damit genießen alle Hausbank Kundinnen und Kunden in

ganz Österreich zukünftig die einfache Anwendung der Produkt- und

Serviceaufträge.

Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe

zu der die acht regionalen Volksbanken, die Marke SPARDA-BANK sowie

die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank zählen. Die

Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK

WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von

27,5 Mrd. Euro und betreut mit rund 3.500 Mitarbeitern in 267

Vertriebsstellen rund 1,1 Mio. Kunden in ganz Österreich. (Stand

31.12.2019)

Weitere Informationen auf [www.volksbank.at]

(http://www.volksbank.at/)

