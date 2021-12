APA ots news: Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank

Wien (APA-ots) - Das Direktorium der Oesterreichischen Nationalbank hat

in der 2. Vergabesitzung 2021 die Finanzierung nachstehender 18

Forschungsprojekte (39 Anträge) mit 3,4 Mio EUR aus Mitteln des

Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der

Wissenschaft genehmigt:

EXLER, Florian (Universität Wien/Institut für Volkswirtschaftslehre):

Financial Mistakes and Credit Market Regulation

FIDLER, Philipp Erwin (Wirtschaftsuniversität Wien/Institut für

Unternehmensrecht): Sustainable Finance: Nachhaltige Corporate

Governance durch institutionelle Investoren

GEHRIG, Thomas (Universität Wien/Institut für Finanzwirtschaft):

Common Ownership and Systemic Risk in the Banking Sector

HAUZENBERGER, Niko (Universität Salzburg/Department of Economics -

Salzburg Centre of European Union Studies): Non-parametric volatility

modeling in macroeconomics and finance

KOFLER, Georg (Wirtschaftsuniversität Wien/Institut für

Österreichisches und Internationales Steuerrecht): Introduction of a

Global Minimum Tax

KUHN, Michael (Internationales Institut für angewandte Systemanalyse

- IIASA): Long-term spillover impacts of financial markets on the

environment

MEYER, Ina (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung -

WIFO): Who is disrupting the food value chain: Regulators,

Incumbents, Startups or Consumers?

ORATOR, Andreas (Wirtschaftsuniversität Wien/Institut für Europarecht

und Internationales Recht): Die Fiskalverfassung der Europäischen

Union nach dem Europäischen Aufbauplan

PAETZOLD, Jörg (Universität Salzburg/Fachbereich für Sozial- und

Wirtschaftswissenschaften): How to foster lifelong learning: Evidence

from a large and generous educational leave program

PFARRHOFER, Michael (Universität Salzburg/Department of Economics -

Salzburg Centre of European Union Studies): Inference with Bayesian

nonparametric models in the presence of measurement errors and

outliers

PIRIBAUER, Philipp (Österreichisches Institut für

Wirtschaftsforschung - WIFO): The role of structural changes in the

labour market for monetary policy

PRETTNER, Klaus (Wirtschaftsuniversität Wien/Institut für

Makroökonomie): The Viral Transmission Risk of Occupations in Austria

and its Implications for Automatability

REINPRECHT, Christoph ( Universität Wien/Institut für Soziologie):

Housing trajectory - Immigrants and home-ownership in the Vienna

metropolitan area

REISCHAUER, Georg T. (Wirtschaftsuniversität Wien/Institut für

Strategisches Management): Strategic Choices of Sourcing Platforms

SANCHEZ-ROMERO, Miguel (Österreichische Akademie der Wissenschaften -

ÖAW/Vienna Institute of Demography): Reducing Inequality Within and

Across Generations (RIWAG)

SÖGNER, Leopold (Institut für Höhere Studien - IHS): Monitoring

Structural Change in Vector Error Correction Models

TÁLOS, Emmerich (Zukunftsforum Österreich): Das subjektive

Sicherheitsempfinden der Österreicherinnen und Österreicher in der

Krise und ihre Einstellung zu einem bedingungslosen Grundeinkommen

WALTL, Sofie Regina (Wirtschaftsuniversität Wien/Institut für

Makroökonomie): Local Effects of a Pandemic: A Holistic Assessment of

the Austrian Residential Housing Market

Im Vergabejahr 2021 wurden 34 Projekte aus den Fördermitteln des

originären Jubiläumsfonds mit insgesamt 6.571.000 EUR gefördert.

Primärer institutioneller Fördermittelempfänger war heuer die

Wirtschaftsuniversität Wien mit 7 bewilligten Projekten (1.433.000

EUR), gefolgt von der Universität Wien mit 6 bewilligten Projekten

(1.044.000 EUR).

