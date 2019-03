APA ots news: Die Unternehmer-Milliarde der Volksbank geht in die dritte Runde - BILD

An die Erfolge der Vorjahre soll nahtlos angeknüpft werden

Wien (APA-ots) - Wien, 12.03.2019 - Bereits zwei Jahre in Folge konnten

die Volksbanken das Rückgrat der Österreichischen Wirtschaft - die

Klein- und Mittelunternehmen - erfolgreich mit Finanzierungen aus der

Unternehmer-Milliarde stärken.



2017 konnten Finanzierungen von EUR

1,05 Mrd. abgeschlossen werden. 2018 waren es sogar EUR 1,21 Mrd.

2019 soll diese Erfolgsgeschichte um ein drittes Kapitel verlängert

werden.

Unternehmer-Milliarde 2019

Verteilte sich das Finanzierungsvolumen von über EUR 1 Mrd. Euro

im Rahmen der "Unternehmer-Milliarde" im Jahr 2017 auf über 3.500

Einzelkredite, konnte die Zahl 2018 auf insgesamt 4.093 Kredite mit

einem Gesamtvolumen von EUR 1,21 Mrd. gesteigert werden.

Der Fokus lag dabei klar auf der Kernzielgruppe der Volksbank, den

KMUs. Nach den Erfolgen der beiden Vorjahre, geht die

Finanzierungsoffensive in diesem Jahr in die dritte Runde. So sollen

auch 2019 wieder österreichische Unternehmen mit über einer Milliarde

Euro an Kreditvolumen gestärkt werden.

DI Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG: "Die

Unternehmer-Milliarde ist eine Initiative, auf die wir besonders

stolz sind. Mit über 328.000 Betrieben, 68% aller Beschäftigten und

63% aller getätigten Umsätze, stellen KMUs das Fundament der

österreichischen Wirtschaft dar. Als Hausbank wollen wir diesen

weiterhin als verlässlicher Partner zur Seite stehen. Im letzten Jahr

konnten wir mit dem Aufwind einer guten Konjunktur die Milliarde an

vergebenem Kreditvolumen noch schneller vergeben als 2017. Dies ist

nicht zuletzt unserer Neuausrichtung geschuldet. Nach den

strukturellen Veränderungen vergangener Jahre, konnten sich die

Volksbanken zuletzt noch stärker auf die Bedürfnisse der

Unternehmerkunden konzentrieren, was sehr gut gelungen ist. Wir sind

überzeugt davon, dass die Unternehmer-Milliarde auch in der dritten

Auflage bei anhaltend starker Konjunktur ein voller Erfolg wird."

Die Hausbank für Unternehmer in Österreich

Wie in den Vorjahren erwarten die Volksbanken eine breite Streuung

bei der Kreditvergabe. Dabei ist es auch 2019 das Ziel, die Zahl der

Einzelkredite erneut zu steigern und noch mehr Unternehmer zu

unterstützen. "Unsere Kundengespräche in den letzten Jahren haben uns

in der Annahme gestärkt, die dieses Projekt erst ins Rollen gebracht

hat: gerade auch kleinere Unternehmen können von einer anziehenden

Konjunktur profitieren. Dazu brauchen sie einen vertrauensvollen

Finanzpartner, der ihnen bei ihren Investitionen zur Seite steht,

ihre Bedürfnisse und Anliegen kennt und sie auf Augenhöhe berät. Sie

benötigen eine Hausbank. Wir übernehmen diese Funktion für mehr und

mehr heimische Unternehmer in allen Branchen. Die

Unternehmer-Milliarde demonstriert unsere Finanzierungsbereitschaft

und unsere Wachstumsziele", so Fleischmann.

Gutes Kreditwachstum: Volksbanken-Verbund +7,2% und VOLKSBANK WIEN

AG +12,4%

Dass die Volksbanken einen zentralen Platz in der österreichischen

Bankenlandschaft einnehmen, beweist auch das generelle Wachstum des

Kreditvolumens. Im Volksbanken-Verbund ist das gesamte Kreditvolumen

im Vorjahr um EUR 1,39 Mrd. bzw. +7,2% von rund EUR 19,42 Mrd. auf

rund EUR 20,81 Mrd. gestiegen.

Einen besonders deutlichen Anstieg der Finanzierungen konnte die

VOLKSBANK WIEN AG verzeichnen. Das gesamte Kreditvolumen im Jahr 2018

ist um EUR 579 Mio. bzw. +12,4% von rund EUR 4,66 Mrd. auf rund EUR

5,24 Mrd. gestiegen.

"Das ist ein tolles Ergebnis für den Volksbanken-Verbund, wir

freuen uns über den wachsenden Zuspruch", so Fleischmann.

