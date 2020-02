APA ots news: UNIQA expandiert in CEE

Wien (APA-ots) -

* UNIQA kauft AXA Töchter in den Wachstumsmärkten Polen, Tschechien

und Slowakei

* Akquisition bringt 5 Millionen Neukunden und 800 Millionen Euro

Mehrprämie

* Kaufpreis rund 1 Milliarde Euro

Rund fünf Millionen Kunden, 2100 Mitarbeiter und 800 Millionen Euro

Prämie - das sind die Eckpfeiler jener Gesellschaften der

französischen AXA Group in Polen, Tschechien und der Slowakei, die

UNIQA - vorbehaltlich der rechtlichen Genehmigungen - erwirbt.





Kaufgegenstand sind Versicherungsunternehmen in den Bereichen Leben

und Nicht-Leben sowie Wertpapierfirmen, Pensionskassen und

Servicegesellschaften der AXA Group in diesen drei Ländern. Der

Kaufpreis beträgt rund eine Milliarde Euro.

UNIQA CEO Andreas Brandstetter: "Wir kennen die Gesellschaften von

AXA schon lange, sie passen hervorragend zu unserer langfristigen

Strategie. Mit ihrem Schwerpunkt auf profitables Retailgeschäft und

einem ausgewogenen Produktmix ergänzen sie unser bestehendes Geschäft

und machen uns zur Nummer Fünf in der Wachstumsregion Zentral- und

Osteuropa."

UNIQA verfügt heute als Nummer Sieben in CEE über ein

flächendeckendes Netzwerk in 15 Märkten und bietet dort aktuell 6,8

Millionen Privat- und Firmenkunden das gesamte Spektrum an

Versicherungslösungen an.

Jetzt in drei Wachstumsmärkte investieren

In den Märkten Polen, Tschechien und der Slowakei verfügt UNIQA über

eine knapp 20-jährige Erfahrung. Mit Start des langfristigen

Strategieprogramms UNIQA 2.0, das 2011 vorgestellt wurde und das bis

Mitte 2020 läuft, hat das Unternehmen die Länder Zentral- und

Osteuropas als zweiten Kernmarkt - neben Österreich - definiert. Die

Gruppe tritt in allen Ländern - außer Russland - unter der Marke

UNIQA auf.

Die Wirtschaft in Polen, Tschechien und der Slowakei hat sich in den

letzten Jahren erfolgreich entwickelt. Mit Wachstumsraten von 3

Prozent im Durchschnitt der letzten 10 Jahre liegt das

Bruttoinlandsprodukt dieser Länder deutlich über jenem Österreichs

(1,6 Prozent). "Unsere Analysen zeigen, dass das Wachstum langfristig

weitergehen und signifikant über jenem Österreichs liegen wird. Mit

dieser Akquisition investieren wir also in nachhaltiges und

anhaltendes Wachstum", so Brandstetter. Während der

Versicherungsmarkt in Österreich im kommenden Jahr um 1,5 Prozent

wachsen sollte, sehen die Prognosen für Polen (6,2 Prozent),

Tschechien (6,8 Prozent) und Slowakei (2,7 Prozent) deutlich höhere

Erwartungen.

Marktposition stärken

In Polen ist UNIQA derzeit mit 1,5 Millionen Kunden die Nummer Zehn

am Markt, in Tschechien mit 800.000 Kunden die Nummer Sechs und in

der Slowakei mit 500.000 Kunden die Nummer Vier. AXA wiederum bringt

in Polen 3,2 Millionen Kunden, in Tschechien 800.000 und in der

Slowakei 750.000 Kunden ein, wodurch UNIQA gemessen an der Prämie in

Polen und Tschechien zur Nummer Fünf aufsteigen und in der Slowakei

Platz Vier weiter festigen wird. "Wir werden in jedem dieser Märkte

unsere Marktposition signifikant verbessern", so Andreas

Brandstetter.

"AXA passt ausgezeichnet zu uns: Die Gesellschaften sind erstklassig

geführt und haben eine starke Marktposition. Wir gewinnen mit dieser

Transaktion Privat- und Firmenkunden in drei Wachstumsmärkten, in

denen wir schon heute hoch profitabel sind." Mit 35 Prozent

Lebensgeschäft und 65 Prozent Sachgeschäft ist der Produktmix fast

ausgeglichen.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erlangung

aller notwendigen behördlichen Bewilligungen. UNIQA wurde bei der

Transaktion von HSBC beraten. Das HSBC Team wurde angeführt von

Ulrich Gericke, Graeme Lewis, Shashank Bhalla und Pascal Ehrler.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren

Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Aktuell

(Stand 2019) betreuen rund 20.000 Mitarbeiter und exklusive

Vertriebspartner in 18 Ländern mehr als 10,1 Millionen Kunden. In

Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent der

zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist

UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina,

Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien,

Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber

hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein

zur UNIQA Group.

