APA ots news: UNIQA: Starkes Ergebnis der ersten 9 Monate 2020 als Basis...

* Trotz COVID-19 verliefen die ersten drei Quartale 2020 deutlich

besser als erwartet: Prämien und starkes EGT von 214 Millionen Euro

gehen seitwärts, versicherungstechnisches Ergebnis verdoppelt,

Combined Ratio unverändert auf guten 95,9%.





* Im vierten Quartal 210 Millionen Euro an Einmalbelastungen:

Restrukturierungsrückstellung von 110 Millionen Euro (Streichung von

600 Stellen in Österreich, Schließung von einem Drittel der Standorte

in Österreich) sowie Abschreibung von CEE- Firmenwerten in der Höhe

von 100 Millionen Euro

* 2020 als Absprungbasis für neues, langfristiges Strategieprogramm

UNIQA 3.0 (2021-2025): tiefgehende Kundenzentrierung in den beiden

Kernmärkten Österreich und CEE, unverändert hohe Investments in IT,

Data und Digitalisierung, Expansion mit neuer Digital-Tochter

Cherrisk nach Deutschland, neue Tochtergesellschaft SanusX für

Ökosystem Gesundheit gegründet

* Nachhaltigkeitsstrategie: 1 Milliarde Euro nachhaltige

Investments bis 2025

* AXA- Integration verläuft plangemäß

Strategieprogramm UNIQA 2.0 (2011-2020) erfolgreich abgeschlossen

UNIQA schließt heuer das 2011 implementierte Strategieprogramm

UNIQA 2.0 erfolgreich ab: UNIQA verdoppelte in den letzten 9 Jahren

die Anzahl der Kunden von 7,5 auf 15 Millionen, trennte sich vom

Nicht-Kerngeschäft, verbesserte deutlich die Profitabilität in beiden

Kernmärkten Österreich und CEE, lancierte ein langfristiges

Investitionsprogramm in IT und Digitalisierung, stärkte erheblich die

Eigenkapitalbasis, weist eine europaweit starke Solvenzquote von 215%

auf und erhöhte 7 Mal in Folge die Dividende pro Aktie.

Die ersten drei Quartale 2020 verliefen trotz COVID-19 erfreulich

Mit verrechneten Prämien von 4.091,2 Millionen Euro und einem

gegenüber 2019 fast unveränderten Ergebnis vor Steuern von 214

Millionen Euro hat UNIQA die ersten drei Quartale 2020 - mitten in

der COVID-19-Krise - erfolgreich abgeschlossen. Nach einem negativen

EGT für das erste Quartal und einem bereits deutlich verbesserten

Ergebnis für das zweite erwirtschaftete die Gruppe alleine für die

drei Monate von Juli bis September ein äußerst zufriedenstellendes

EGT von 159 Millionen Euro.

Das versicherungstechnische Kerngeschäft von UNIQA verlief weiter

erfreulich und verdoppelte sich in den ersten drei Quartalen auf

124,9 Millionen Euro. Darin sind außerordentliche Aufwendungen von

rund 70 Millionen Euro an zusätzlichen Versicherungsleistungen für

COVID-19-bedingte Betriebsunterbrechungen und abgesagte

Veranstaltungen enthalten. Die Combined Ratio blieb mit 95,9%

konstant.

Ausblick auf das Jahresergebnis 2020 - Einmalaufwendungen von 210

Millionen Euro

Für den Abbau von 600 Stellen in Österreich sowie die Schließung

von rund einem Drittel aller Standorte in Österreich bildet UNIQA im

vierten Quartal eine einmalige Rückstellung für Restrukturierungen in

der Höhe von 110 Millionen Euro, die das Jahresergebnis 2020

reduzieren wird. Gleichzeitig hat die Neubewertung aller

Geschäftspläne Wertminderungen auf Firmenwerte in Rumänien, Bulgarien

und Serbien in der Höhe von rund 100 Millionen Euro ausgelöst, die

ebenfalls das Jahresergebnis 2020 belasten werden. Angesichts der

COVID-19-bedingten, volatilen Entwicklung der Wirtschaftslage ist

eine detaillierte Prognose für das Jahresergebnis 2020 derzeit nicht

möglich.

Diese einmaligen Restrukturierungsaufwendungen stehen am Beginn

des Strategieprogramms "UNIQA 3.0 - Seeding The Future", das von 2021

bis 2025 läuft. Basierend auf einem tiefgehenden Programm zur

Kostensenkung in Österreich und zur weiteren Profitstabilisierung des

Kerngeschäfts richtet sich UNIQA radikal kundenorientiert aus,

investiert unverändert stark in die drei Zukunftsthemen

Digitalisierung, IT und Data, forciert weitere Beteiligungen des

Tochterunternehmens UNIQA Ventures in Insur- und Fintechs, expandiert

mit dem digitalen Versicherungsunternehmen "Cherrisk"

(www.cherrisk.com) nach Deutschland und gründet für das Ökosystem

Gesundheit ein neues Tochterunternehmen SanusX (www.sanusx.com).

UNIQA 3.0 - Seeding The Future (2021-2025): Antworten auf die

Megatrends der Zukunft

Die Gesellschaft steht vor massiven Herausforderungen: Neben dem

ungebrochen niedrigen Zinsniveau wird die COVID-19-Pandemie eine der

größten realwirtschaftlichen Krisen verursachen. Wohnen und

Altersvorsorge werden teurer, die Vermögensverteilung ungleicher.

Menschen in Europa werden immer älter und sie bekommen weniger

Kinder. Die Digitalisierung bringt Chancen für Innovation, aber auch

Umbrüche in Gesellschaft und Wirtschaft. Ressourcen werden knapper.

Klimawandel und Naturkatastrophen stellen die Welt bereits jetzt vor

große Herausforderungen in der Landwirtschaft und haben Einfluss auf

die Gesundheit der Menschen.

Das Wachstumsprogramm "UNIQA 3.0 - Seeding the Future" ist die

positive Antwort auf die entlang dieser Megatrends entstehenden

Herausforderungen. Die übergeordnete Vision ist es, die Gesundheit

und den Wohlstand der Kunden zu verbessern und nicht, nur die Folgen

von Krankheit, Schaden und Verlust abzuwenden oder zu mildern.

Die strategischen Eckpfeiler von UNIQA 3.0

Kernmärkte Österreich und CEE unverändert

Die beiden geografischen Kernmärkte bleiben unverändert Österreich

und CEE, wo wiederum Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn im

Fokus stehen. Kommen heute 65% aller Kunden, 30% der Prämien und 25%

der Erträge aus CEE, so werden das in Zukunft - nach Integration der

AXA-Gesellschaften - 75% der Kunden sein, mit denen mehr als 40% der

Prämien und mehr als 50% der Erträge erwirtschaftet werden.

500-Millionen-Euro-Investment in IT, Digitalisierung und

Innovation zeigt erste Wirkung

Mit einem Investment von mehr als 500 Millionen Euro startete

UNIQA bereits 2016 das größte Innovationsprogramm in der

Firmengeschichte.Diese Investitionen werden zum Großteil in das

"Re-Design" des Geschäftsmodells, die erforderlichen IT-Systeme und

digitale Innovationen getätigt. Darüber hinaus entfalten neue

Geschäftsmodelle erste Wirkung.

Digitale Expansion nach Deutschland mit Cherrisk

Mit ihrer digitalen Zweitmarke Cherrisk (www.cherrisk.com)

expandiert UNIQA - basierend auf den positiven Erfahrungen in Ungarn

- nach Deutschland, wobei weitere Schritte in andere Länder

Westeuropas folgen können.

Als rein digitale Vertriebsplattform bietet Cherrisk einfache und

jederzeit kündbare Reise-, Haushalts- und Unfallversicherungenan. Mit

der Cherrisk-Go-App wird die eigene Gesundheit auf spielerische Weise

gefördert, indem gesundheitsbewusstes Verhalten belohnt und dadurch

gemeinnützige Initiativen unterstützt werden - also zurück zu den

Wurzeln der Risikogemeinschaft. Denn mit den gesammelten Bonuspunkten

- Cherries genannt - können Kunden nicht nur ihr eigenes Vermögen

absichern und durch risikobewusstes Verhalten Schaden vermeiden,

sondern mittels Spenden auch der Gesellschaft Gutes tun.

SanusX - Gesundheit neu gedacht

Das im April gegründete Tochterunternehmen Sanusx (sanusx.com)

verantwortet die Entwicklung der Gruppe zu einem holistischen

Gesundheitsanbieter - über das reine Versicherungsgeschäft hinaus.

Die ersten Gesundheitsangebote jenseits klassischer

Versicherungslösungen setzt SanusX im Bereich der mentalen

Gesundheit, der Primärversorgung und der Betreuung der älteren

Generation. Auf den Erfahrungen als führender Gesundheitsversicherer

Österreichs mit einem Netzwerk von mehr als 250 Ärzten, Vitalcoachs

und fünf Spitälern (PremiQaMed) aufbauend, verfügt UNIQA im

Gesundheitsbereich schon heute über hohe Erfahrung und Kompetenz.

Als Antwort auf die steigenden COVID-19-Fallzahlen hat SanusX

bereits ein erstes Produkt auf den Markt gebracht: SanusX Health

Shield bietet Unternehmenskunden schnelle, einfache und zuverlässige

COVID-19-Testungen an individuellen Standorten in ganz Österreich an.

UNIQA-Ventures - weitere Innovationen in der Pipeline

Mit seinem Corporate Incubator-Programm UNIQA Ventures hält UNIQA

26 Beteiligungen in ganz Europa und hat bisher circa 40 Millionen

Euro in wachstumsstarke Start-ups im FinTech-, InsurTech- und Digital

Health-Sektor investiert. Das Portfolio besteht aus

Finanzinvestments, die schon heute einen Wertzuwachs erwirtschaftet

haben, und - noch viel wichtiger - bildet die Grundlage für weitere

Geschäftsmodell-Innovationen, die Neukunden für UNIQA bringen -

bisher über 25.000.

Digitalisierungsbeschleuniger COVID-19

Beschleunigt durch COVID-19 wurde noch ein anderes

Gesundheitsservice für Kunden entwickelt: UNIQA bietet seit Beginn

des ersten Lockdowns im März 2020 die Möglichkeit zum Arztbesuch per

Telemedizin an. Die ärztliche Beratung findet via Videotelefonie am

Smartphone statt - ortsunabhängig, ohne lange Wartezeit oder

Terminvereinbarung. Dieser Service ist für jene 220.000 Kunden mit

einer UNIQA Krankenversicherung, die das Zusatzpaket "Akut-Versorgt"

abgeschlossen haben, gratis inkludiert.

Ein durchschlagender Erfolg in der Digitalisierung war vor allem

die Entwicklung der myUNIQA App. Heute erfolgen bereits über 40

Prozent der Einreichungen von Krankenversicherungsrechnungen über

unsere App. Damit haben die Kunden meist binnen weniger Tage die

Vergütung für ihre Arzt- oder Apothekenrechnung bei sich am Konto.

Zum kontinuierlichen Ausbau der digitalen Services stellt UNIQA

weitere 100 Mitarbeiter ein, die digitale Zukunftsinvestments

vorantreiben und die erforderlichen Entwicklungsfähigkeiten bei UNIQA

sichern sollen.

Nachhaltigkeitsstrategie: 1 Milliarde Euro Investments bis 2025

Abgerundet wird UNIQA 3.0 durch eine Nachhaltigkeitsstrategie im

Veranlagungsbereich: Versicherungen sind in Europa der größte private

Investor. Gestützt auf diese Marktmacht treibt UNIQA konsequent den

Ausstieg aus dem Kohlegeschäft voran - als Investor genauso wie als

Versicherer. Schon heute hat UNIQA rund 600 Millionen Euro in

Infrastrukturinvestments und davon rund 200 Millionen Euro in

Projekte zur Energiewende aus den Bereichen Solar, Windkraft, Wasser

oder Energie aus Abfall investiert. Zudem emittierte UNIQA im Juli

des heurigen Jahres einen "Green Bond" mit einem Volumen von 200

Millionen Euro. Bis 2025 soll ein Portfolio von 1 Milliarde Euro in

nachhaltige Investments aufgebaut werden.

Kundenzentrierter Konzernumbau und 100 Millionen Euro

Kostensenkung in Österreich

Die Basis für die ambitionierten Ziele der UNIQA 3.0-Strategie

bilden der bereits im Vorjahr eingeleitete Konzernumbau und eine

tiefgehende kostenseitige Restrukturierung. Mit der Zusammenlegung

von UNIQA Österreich Versicherungen AG und UNIQA International AG in

eine Gesellschaft und der damit verbundenen Reduktion der Vorstände

wurde ein erster Schritt in Richtung einer kundenzentrierten

Organisationsstruktur gesetzt. Mit 1. Jänner kommenden Jahres werden

darüber hinaus alle operativen UNIQA Versicherungsgesellschaften nach

Kundensegmenten organisiert.

Neben massiven Sachkosteneinsparungen wird insbesondere der Abbau

von rund 600 bestehenden Stellen am Standort Österreich in den

kommenden 24 Monaten für eine nachhaltige Kostensenkung von mehr als

100 Millionen Euro sorgen.

Wachstumsstrategie: Rückkehr zum kontinuierlich steigenden

Dividendenpfad

UNIQA startet die neue Strategie aus einer Position finanzieller

Stärke und steckt messbare Ziele für die Fortsetzung des

Wachstumskurses: Angepeilt werden ein kontinuierliches

Prämienwachstum von 3 Prozent pro Jahr bei einer gleichzeitigen

deutlichen Senkung der Kosten und damit einhergehend der Combined

Ratio in den kommenden Jahren auf nachhaltig unter 95 Prozent. Die

Solvency Capital Ratio soll konstant über 170 Prozent liegen. Damit

soll die Wiederaufnahme des Pfades einer progressiven - also jährlich

wachsenden - Dividendenausschüttung der "Vor-COVID-19-Jahre"

beginnend ab dem Geschäftsjahr 2021 sichergestellt werden.

UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren

Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.300

Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern

rund 15,5 Millionen Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem

Marktanteil von über 21 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern.

In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause:

Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien,

Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien,

Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch

Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

Rückfragehinweis:

Gregor Bitschnau

Konzern-Pressesprecher

Untere Donaustraße 21

1029 Wien

Tel: +43 1 211 75-3440

Mobil: +43 664 889 155 64

Fax: +43 1 211 75-3619

E-Mail: gregor.bitschnau@uniqa.at

