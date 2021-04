APA ots news: UNIQA: Neue Landesdirektoren im Osten Österreichs - BILD

Wien (APA-ots) -

* Mit 1. Juli 2021 Führungswechsel in den Landesdirektionen

Niederösterreich, Wien und Burgenland

* Thomas Zöchling designierter Landesdirektor Niederösterreich

* Bisheriger Landesdirektor Burgenland Alfred Vlcek übernimmt die

Leitung der Landesdirektion Wien

* Ihm folgt Herbert Kaiser als designierter Landesdirektor

Burgenland

* Landesdirektoren Karl Jungwirth und Franz Stiglitz übergeben nun

ihre Agenden und treten Ende 2021 in den Ruhestand

2021 brachte nicht nur den Start der neuen Unternehmensstrategie

UNIQA 3.0, im Osten des Landes kündigten sich weitere Veränderungen

an: Mit Karl Jungwirth in Niederösterreich und Franz Stiglitz in Wien

treten Ende des Jahres zwei langjährige und verdienstvolle

Landesdirektoren in den Ruhestand.





"Karl Jungwirth und Franz Stiglitz haben ihre exzellent geführten

Landesdirektionen und durch ihr Mitwirken auch den Erfolg des UNIQA

Vertriebs in Österreich ganz maßgeblich geprägt. Für ihren beherzten,

persönlichen Einsatz über viele Jahre und Jahrzehnte im Unternehmen

gilt den beiden ganz besonderer Dank", erklärt Peter Humer, UNIQA

Vorstand Kunde & Markt Österreich. "Mit den designierten

Landesdirektoren übernehmen drei erfahrene Führungskräfte mit 1. Juli

ihre neuen Rollen. Alle drei zeichnet eine vorbildliche

Kundenorientierung und über viele Jahre erfolgreiche

Führungserfahrung im Vertrieb aus."

Thomas Zöchling übernimmt die Leitung der Landesdirektion

Niederösterreich. Er ist seit fast 30 Jahren Teil von Team UNIQA,

denn Zöchling begann seine Karriere bei der

Bundesländer-Versicherung. Derzeit ist er als Verkaufsleiter im

ExklusivVertrieb in Niederösterreich tätig. Zöchling ist 49 Jahre alt

und Vater zweier Kinder.

Der designierte Landesdirektor Wien bringt Erfahrung in dieser

Rolle mit, denn Alfred Vlcek hat die Position bereits seit 2014 im

Burgenland inne und blickt auf über 20 UNIQA Jahre zurück. Der

58jährige erhielt 2018 das große Ehrenzeichen des Landes Burgenland.

Vlceks Wechsel in die Bundeshauptstadt bedeutet, dass ein

Nachfolger für seine aktuelle Position gesucht wurde. Die Wahl fiel

auf Herbert Kaiser als designierten Landesdirektor Burgenland. Der

48jährige ist derzeit Leiter des zentralen ExklusivVertriebes in

Österreich und feiert kommendes Jahr sein 25jähriges UNIQA Jubiläum.

