APA ots news: Mit Strukturreformen europäische Herausforderungen meistern

OeNB-Konferenz wirft neues Licht auf Strukturreformen in CESEE

und Europa

Wien (APA-ots) - Strukturreformen in Zentral-, Ost- und Südosteuropa

(CESEE) und in Europa insgesamt stehen im Mittelpunkt der

diesjährigen Conference on European Economic Integration (CEEI) -

veranstaltet von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) am 20. und

21. November im Vienna Marriott Hotel.



Auf der hochkarätig besetzten

Konferenz werden unter dem Motto "A modern take on structural reforms

- past and future challenges for CESEE and Europe at large"

Reformstrategien für zukunftsfähige europäische Arbeits-, Güter und

Kapitalmärkte beleuchtet.

Europas Zukunft hängt von weiteren wohldurchdachten Strukturreformen

ab, die nachhaltiges Wirtschaftswachstum ermöglichen und den

Konvergenzprozess vorantreiben. Vor diesem Hintergrund blicken auf

der CEEI 2017 international renommierte Vortragende auch auf die tief

greifenden marktwirtschaftlichen Reformen zurück, die die

CESEE-Länder in den vergangenen Jahrzehnten durchgeführt haben.

Eine moderne, über Liberalisierung und Deregulierung hinausgehende

Sicht auf Strukturreformen bezieht auch soziale Aspekte und

Verteilungseffekte von Reformen ein. Weitere wichtige Themen sind

jene Herausforderungen, die durch Digitalisierung,

Deindustrialisierung und den aufkommenden Protektionismus entstehen

werden.

Unter dem Vorsitz von OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny werden auf der

CEEI 2017 unter anderem die Gouverneure Botjan Jazbec (Banka

Slovenije), Jozef Makúch (Národná banka Slovenska), György Matolcsy

(Magyar Nemzeti Bank), Jií Rusnok (eská národní banka) und

Direktoriumsmitglied Pawe Szaamacha (Narodowy Bank Polski) diese

Themen diskutieren. Als Keynote-Speaker konnten Georg Fischer

(ehemaliger Direktor in der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales

und Integration der Europäischen Kommission) sowie Chefökonom Sergei

Guriev (Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) gewonnen

werden.

Nähere Informationen sind der OeNB-Website unter

www.oenb.at/Termine/2017/20171120_21_ceei.html zu entnehmen.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Dr. Christian Gutlederer

Pressesprecher

(+43-1) 404 20-6900

christian.gutlederer@oenb.at

www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0067 2017-11-16/10:02