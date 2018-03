APA ots news: Strategie 2025: Die OMV wird größer und wertvoller

Wien (APA-ots) -

* OMV Vorstand präsentiert Wachstumsstrategie 2025

* Verstärkte Internationalisierung des Upstream- und

Downstream-Geschäfts

* Ausbau der Position im europäischen Gasmarkt und des

Petrochemie-Geschäfts

* Fortsetzung der Effizienzsteigerung

Der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft präsentiert heute in

London vor Medien und Kapitalmarktvertretern die OMV Strategie 2025.

Das internationale Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Wien will in

den kommenden Jahren Marktposition und operatives Ergebnis

substanziell stärken.



Das erfolgreiche Geschäftsmodell der

integrierten Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Öl und Gas

wird international ausgebaut, die Petrochemie-Kapazitäten werden

erhöht. Konzernziel ist ein CCS operatives Ergebnis vor

Sondereffekten von über 5 Milliarden Euro im Jahr 2025. Das

entspricht einer Steigerung von 70 % auf Basis 2017.

OMV Vorstandsvorsitzender Rainer Seele: "Wir haben die OMV in den

vergangenen drei Jahren kerngesund gemacht. Auf dieser Basis bauen

wir nun auf. Wir werden entlang einer integrierten Strategie

international, profitabel und verantwortungsbewusst wachsen, mit dem

Ziel, den Wert des Unternehmens zu steigern."

Starke Basis für künftiges Wachstum

Die Anfang 2016 präsentierte Strategie wurde mit Abschluss des

Geschäftsjahres 2017 erfolgreich und in der Hälfte der vorgesehenen

Zeit umgesetzt. Der Vorstand hat das Portfolio umgebaut, die Kosten

gesenkt, die Produktion gesteigert sowie Ergebnis und Cashflow

verbessert. Das Upstream Geschäft wurde kostengünstiger und mit einer

Reserven-Ersatzrate von über 100 % auch nachhaltiger aufgestellt. Das

Downstream Ölgeschäft lieferte mit einer starken operativen Leistung,

verbesserter Wettbewerbsfähigkeit und Portfolioanpassungen einen

substanziellen Ergebnisbeitrag. Das Downstream Gasgeschäft wurde

durch eine neue strategische Ausrichtung und schlanke Organisation

profitabel gemacht. Dank eines klaren Fokus auf Effizienz,

Kosteneinsparungen und Cash-Generierung wurde die OMV binnen knapp

drei Jahren zu einem wettbewerbsstarken und ertragskräftigen

Unternehmen. 2017 erzielte sie mit knapp 3 Milliarden Euro operativem

Ergebnis ein 5-Jahres-Hoch. Das Unternehmen kann seit dem

abgelaufenen Geschäftsjahr ab einem Ölpreis von über 25 Dollar Free

Cashflow-positiv arbeiten.

Marktausblick: Globale Öl- und Gasnachfrage steigt

Laut Internationaler Energieagentur wird der globale Energiebedarf

infolge der wachsenden Weltbevölkerung im Zeitraum bis 2030 um rund

16 % auf 16 Milliarden Tonnen Öläquivalent pro Jahr steigen. Der

Anteil von Öl und Gas wird auch in Zukunft mehr als 50 % des

Gesamtbedarfs an Energie betragen. Der globale Ölbedarf wird um 7 %

auf 4,7 Milliarden Tonnen Öläquivalent steigen, getrieben vor allem

von den Regionen Asien-Pazifik und Mittlerer Osten / Afrika sowie

einem Nachfrageplus von 70 % bei petrochemischen Produkten bis 2030.

Der Bedarf an Erdgas steigt rund um den Globus, bis 2030 wird mit

einem Plus von 23 % auf 3,7 Milliarden Tonnen Öläquivalent gerechnet.

Strategie 2025: Integrierte Wachstumsstrategie

Die OMV wird ihre gute Ausgangsposition in diesem günstigen

Marktumfeld nützen und ihr integriertes Wachstum vorantreiben. OMV

Vorstandsvorsitzender Rainer Seele: "Unser Ziel ist es, die OMV

größer und noch besser zu machen. Dazu setzen wir auf vier

strategische Stoßrichtungen: Erstens richten wir unsere

Wachstumsstrategie an unserem erfolgreichen, integrierten

Geschäftsmodell aus. Zweitens werden wir die Produktion, Verarbeitung

und Vermarktung von Öl und Gas merkbar internationalisieren. Drittens

streben wir eine starke Position im europäischen Gasmarkt an.

Viertens werden wir die Optimierung unserer Prozesse vorantreiben und

unsere Performance weiter verbessern."

Das Wachstum soll von den beiden Standbeinen Upstream und

Downstream gleichermaßen getragen werden und sowohl organisch als

auch durch Akquisitionen erfolgen. Unter dem Strich erwartet die OMV

einen Anstieg des CCS operativen Ergebnisses vor Sondereffekten auf

über 5 Milliarden Euro im Jahr 2025.

Eine weitere erfolgreiche Internationalisierung der OMV setzt

diverse, flexible und leistungsstarke Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter voraus. Die HR-Strategie wird dementsprechend auf einen

ausgewogenen Mix aus eigenen, internationalen und lokalen Expertinnen

und Experten setzen.

Upstream: Aufwertung des Portfolios, Verdoppelung der Reserven,

Verbesserung der Performance

Der Upstream-Bereich der OMV hat von 2015 bis 2017 die Kosten um

42 % gesenkt, die Produktionsmengen um 15 % erhöht und das bereinigte

operative Ergebnis auf

1,2 Milliarden Euro verzehnfacht. Die Umgestaltung des Portfolios

sowie Effizienzsteigerungen haben zu einer Reduktion der

Produktionskosten auf 8,8 US-Dollar beigetragen.

Produktionssteigerungen insbesondere in Libyen, Norwegen und die

Akquisition des sibirischen Gasfeldes Juschno Russkoje resultierten

2017 in einer Rekordproduktionsmenge von 348.000 Barrel Öläquivalent

pro Tag.

Ausgehend von dieser Basis will die OMV ihr Portfolio bis 2025 in

Wert und Größe weiter ausbauen. Die Produktion soll bis 2025 auf

600.000 Barrel pro Tag ansteigen. Das Wachstum wird durch

Akquisitionen in kostengünstigen und reservenreichen Regionen

erfolgen. Die durchschnittlichen Produktionskosten sollen dabei unter

8 US Dollar liegen. Unter anderem sollen die russischen Felder

Juschno Russkoje, Achimov IV und V sowie das rumänische

Offshore-Gasfeld Neptun einen langfristigen, substanziellen Beitrag

liefern.

Zusätzlich zum Ersatz der geförderten Mengen - Ziel ist eine

durchschnittliche Dreijahres-Ersatzrate von über 100 % - wird bis

2025 eine Verdoppelung der sicheren Reserven auf über 2 Milliarden

Barrel Öläquivalent angestrebt. Mehr als die Hälfte davon soll Erdgas

sein.

Der geographische Fokus der Wachstumsstrategie liegt auf den vier

bestehenden Kernregionen CEE (Österreich und Rumänien), Nordsee,

Russland sowie Mittlerer Osten & Afrika. Zusätzlich will die OMV mit

Australasien eine weitere Kernregion entwickeln.

Zur Finanzierung des organischen Wachstums und des laufenden

Betriebs sind bis 2025 jährliche Investitionen zwischen 1,3 und 1,7

Milliarden Euro veranschlagt. Die OMV plant 300 Millionen Euro für

die Exploration und Bewertung möglicher Vorkommen. Pro Jahr sind

durchschnittlich 15 bis 20 Explorationsbohrungen vorgesehen.

Johann Pleininger, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und OMV

Upstream Vorstand: "Unser Ziel ist ein qualitativ verbessertes

Portfolio, das mehr liquide Mittel generiert. Deshalb werden wir

unsere Assets weiter verbessern, unsere Reserven mehr als verdoppeln,

unser operatives Know-how in die gesamte Organisation tragen sowie

die Kosten senken und die Produktion steigern."

Downstream: Stärkung der Wettbewerbsposition in Europa,

Internationalisierung des Raffineriegeschäfts

Im Downstream Geschäft führten die strategischen Maßnahmen 2017 zu

einem Rekordjahr. Mit einem bereinigten CCS operativen Ergebnis von

1,8 Milliarden Euro erzielte der Bereich das historisch beste

Ergebnis. Der freie Cashflow verdoppelte sich von 2015 bis 2017 auf

1,7 Milliarden Euro. Mit einer Nettovermögensrendite von 18 % wurde

ein europäischer Branchen-Höchstwert erzielt.

In Europa wird OMV Downstream angesichts der abnehmenden

Treibstoffnachfrage und des steigenden Petrochemie-Bedarfs seine

Wettbewerbsposition weiter stärken. Bis 2025 werden kumuliert bis zu

1 Milliarde Euro in den Raffinerieverbund Schwechat, Burghausen und

Petrobrazi investiert. Dadurch können mehr und höherwertige

petrochemische Produkte und Flugtreibstoffe produziert werden. Um

Absatz und Profitabilität in Europa zu sichern, soll bis 2025 mehr

als die Hälfte der Raffinerieproduktion über verlässliche, eigene

Vertriebskanäle verkauft werden.

Infolge des Kohleausstiegs wird im europäischen Markt die

Nachfrage nach dem klimafreundlicheren Erdgas steigen. Zusammen mit

dem stark wachsenden Importbedarf ergibt sich mittel- und langfristig

ein höheres Marktpotenzial. Dementsprechend will sich die OMV als

starker Marktplayer von Nordwest- bis Südosteuropa etablieren. Die

Gasverkäufe sollen bis 2025 auf über 20 Milliarden Kubikmeter

steigen. Dazu strebt die OMV in Deutschland einen Marktanteil von 10

% bis 2025 an. Außerdem ist geplant, zusätzliche, selbst produzierte

Gasmengen aus Norwegen und Rumänien in das europäische Netz

einzuspeisen. Hohe strategische Bedeutung hat für die OMV der Bau der

Nord Stream 2 Pipeline. In Verbindung mit dem Central European Gas

Hub in Baumgarten und dem Leitungsnetz der Gas Connect Austria

sichert sie beständige und langfristige Gasströme nach Europa.

Im Rahmen der Downstream Strategie wird die OMV das erfolgreiche

Raffinerie- und Petrochemie-Geschäftsmodell in internationale

Wachstumsmärkte exportieren. Ziel ist, die stark steigende Nachfrage

im Mittleren Osten und in Asien für weiteres Wachstum zu nützen, die

hohe Produktionsauslastungen bei guten Margen ermöglicht. Erste

Schritte wie eine gemeinsame Absichtserklärung mit ADNOC in Abu Dhabi

wurden bereits gesetzt.

Für die Finanzierung des internationalen Wachstums durch

Akquisitionen sind im Bereich Downstream bis 2025 rund 5 Milliarden

Euro vorgesehen.

Angesichts global fehlender Produktionskapazitäten will die OMV

ihre Raffinerie-Kapazitäten langfristig nahezu verdoppeln. OMV

Downstream Vorstand Manfred Leitner: "Wir sind heute das

effizienteste Downstream Ölgeschäft in Europa. Diese Position wollen

wir weiter ausbauen und unser Know-how für die Expansion in

internationale Zukunftsmärkte nützen."

Wertorientierte Finanzstrategie

OMV Finanzvorstand Reinhard Florey: "Die OMV hat ihr finanzielles

Profil nachhaltig gestärkt, speziell durch die verbesserte

Kostenbasis und durch strikten, disziplinierten Kapitaleinsatz. Im

Rahmen der finanziellen Steuerung orientiert sich die OMV an

folgenden Grundsätzen: Sicherstellung einer soliden finanziellen

Basis, Wertsteigerung des Unternehmens und Generierung einer

attraktiven Rendite für Aktionärinnen und Aktionäre sowie Erhaltung

eines starken Investmentgrade Kreditratings. Die Kombination aus

einem hohen operativen Cashflow und einer starken Bilanz gibt uns

genügend Spielraum für profitables Wachstum."

Im Zeitraum 2018 bis 2025 plant die OMV mit jährlichen

Investitionen in Höhe von durchschnittlich 2,0 bis 2,5 Milliarden

Euro sowie einem Akquisitionsbudget von

10 Milliarden Euro bis 2025. Darüber hinaus wird das Unternehmen die

operative Effizienz weiter verbessern. Ziel des neuen

Effizienzprogramms ist es, die Kosten bis 2020 um weitere 100

Millionen Euro gegenüber 2017 zu reduzieren.

Im Rahmen ihrer angepassten Dividendenpolitik strebt die OMV an,

die Dividende im Einklang mit der finanziellen Performance, im

Wesentlichen der Entwicklung des freien Cashflows und des

Jahresüberschusses des Konzerns, jährlich zu erhöhen oder zumindest

auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres zu halten. Zur Sicherung der

finanziellen Stabilität will die OMV auch weiterhin einen

langfristigen Verschuldungsgrad von kleiner gleich 30 %

aufrechterhalten.

Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative

Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte - in

verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 20 Mrd und

einem Mitarbeiterstand von rund 20.700 im Jahr 2017 ist die OMV

Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten

Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV

über eine starke Basis in Rumänien und Österreich und ein

ausgeglichenes internationales Portfolio mit der Nordsee, dem

Mittleren Osten & Afrika, sowie Russland als weitere Kernregionen.

2017 lag die Tagesproduktion bei rund 348.000 boe/d. Im Bereich

Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien mit einer jährlichen

Kapazität von 17,8 Mio Tonnen und über mehr als 2.000 Tankstellen in

zehn Ländern. Die OMV betreibt ein Gaspipelinenetz in Österreich und

Gasspeicher in Österreich und Deutschland. 2017 hat die OMV in etwa

113 TWh Gas verkauft.

