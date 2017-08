VIG bleibt aktuell bestgeratetes Unternehmen im ATX

Wien (APA-ots) - Die internationale Ratingagentur Standard & Poors (S&P) hat am 17. August 2017 der Vienna Insurance Group (VIG) das Rating "A+" mit stabilem Ausblick bestätigt, verbunden mit der Erwartung weiterhin starker Erträge und hoher Kapitalausstattung.





Standard & Poors bewertet das Geschäftsrisikoprofil der VIG als "stark" aufgrund der weiter führenden Marktposition in Österreich und in Zentral- und Osteuropa. Positiv werden auch die geografische und produktspezifische Diversifikation sowie die gut etablierte Multikanalvertriebsstrategie hervorgehoben. Die exklusive Kooperation mit der Erste Group und auch die Mehrmarkenstrategie werden als starke Wettbewerbsvorteile gesehen. Die VIG profitiert laut Ratingagentur von der prosperierenden Wirtschaft in Österreich und CEE, wobei das Wachstumspotential primär in den Märkten in Zentral- und Osteuropa gesehen wird.

Das Finanzrisikoprofil der VIG wird als "sehr stark" beurteilt. Die beträchtliche Kapitalausstattung des Konzerns erreicht für 2016 die S&P-Richtgröße für "AAA". Eine konservative Investment- und Rückversicherungspolitik schützt die Gruppe aus Sicht von S&P gegen Volatilitäten bei Erträgen und Kapital. Die finanzielle Flexibilität wird von der Ratingagentur ebenfalls positiv erwähnt. Als Stärke wird die "außergewöhnlich" hohe Liquidität der VIG angesehen. In Kombination mit einem "adäquaten" Risikomanagement und "starkem" Management und Governance der Gruppe führte dies zur Bestätigung des Ratings, das auch weiterhin mit einem "stabilen Ausblick" versehen ist.

Rückfragehinweis: Vienna Insurance Group Konzernkommunikation & Marketing Schottenring 30, 1010 Wien public.relations@vig.com

Wolfgang Haas, Tel: +43 50 390-21029, wolfgang.haas@vig.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7674/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0018 2017-08-18/09:06