APA ots news: Staatspreis Mobilität 2017: AIT-Forscherin gewinnt den...

AIT Batterieforscherin Dr. Arlavinda Rezqita entwickelt

Batterien für E-Fahrzeuge, die leichter, kostengünstiger und

leistungsfähiger sind

Wien (APA-ots) -

* Dr. Arlavinda Rezqita, Junior Scientist im Batterieforschungsteam

am AIT, gewinnt den Staatspreis Mobilität 2017 in der neuen Kategorie

"Zukunftspotenzial entfalten"

* Auszeichnung für die Entwicklung eines stabileren und

effizienteren siliziumbasierten Anodenmaterials für

Lithium-Ionen-Batterien

* Lösung für Elektrofahrzeuge: größere Effizienz der Autobatterie

steigert die Fahrzeugreichweite und reduzierte die Ladehäufigkeit

AIT/Wien: Beim diesjährigen "9. Staatspreis Mobilität 2017" gewann

Dr. Arlavinda Rezqita gestern Abend den erstmals ausgelobten

Zukunftspreis in der neuen Kategorie "Zukunftspotenzial entfalten",

der herausragende Dissertationen mit innovativen Denkansätzen

würdigt.



Dr. Rezqita ist Junior Scientist im Batterieforschungsteam

am AIT Austrian Institute of Technology und hat in den vergangenen

drei Jahren ein verbessertes Material für eine Antriebsbatterie für

E-Fahrzeuge entwickelt. Der Zukunftspreis ist ihr Ticket zur

Transport Research Arena (TRA) im April 2018 in Wien, wo sie ihre

Forschung einem internationalen Publikum präsentieren wird.

Zwtl.: Leichtere und leistungsfähigere Batterien durch Silizium

Das Ziel der Forschungsarbeit war die Steigerung der Effizienz von

Lithium-Ionen-Batterien, die in Smartphones wie auch

Elektrofahrzeugen vorkommen. Dr. Rezqita setzte bei der Anode, dem

negativen Pol der Batterie, an und ersetzte den herkömmlichen Graphit

durch Siliziumpartikel, die mit mesoporösem Kohlenstoff umhüllte

wurden. Der größte Vorteil von Silizium ist seine höhere

Energiedichte. "Silizium kann zehn Mal mehr Energie speichern als

Graphit. Dadurch werden die Autobatterien leichter, brauchen weniger

Platz und die Autos können länger fahren.", erklärt Dr. Rezqita.

Außerdem ist Silizium die zweithäufigste Substanz der Erdkruste und

die industrielle Verarbeitung ist durch die Halbleiterindustrie gut

entwickelt, was die Herstellungskosten dieser neuartigen Batterie

erheblich reduziert.

Zwtl.: Karbon-Hülle macht Silizium stabiler

Die Herausforderung beim Einsatz von Silizium-Legierungen ist,

dass Silizium beim Laden und Entladen sein Volumen um bis zu 400%

verändert, d.h. Silizium dehnt sich beim Laden aus und benötigt in

der Batterie mehr Platz. Diese Volumenänderung schwächt das Material,

bis es nach einigen Ladezyklen versagt und die Batterie keinen Strom

mehr speichern kann.

Die Lösung fand Dr. Rezqita in Karbon, da es eine bessere

mechanische Stabilität als Silizium hat: "Man kann sich das einzelne

Silizium-Nanopartikel als kleines Knäuel vorstellen, um das nun eine

Haut von Karbon gelegt wird. Damit die Lithium-Ionen aber weiterhin

eindringen können, habe ich kleine Löcher in die Karbon-Hülle geätzt.

So kann sich das Silizium kontrolliert ausbreiten und Ionen

aufnehmen, zerfällt aber nicht mehr", erläutert die 28-Jährige

Indonesierin.

Zwtl.: AIT-Solution: Verbesserte Batterietechnologie für

Elektrofahrzeuge

Der Erfolg gibt Dr. Rezqita recht: Im Labor blieben die Batterien

mit Silizium-Anoden über hunderte Ladezyklen stabil. Im nächsten

Schritt wird sie die neue Technologie in größeren Batterien im

semi-industriellen Maßstab testen. Dr. Christian Chimani, Head of

Center for Low-Emission Transport freut sich über diesen Durchbruch:

"Wir sind sehr stolz auf das besonders stabile Material, das Dr.

Rezqita in ihrer dreijährigen Forschungsarbeit entwickelt hat. Nach

über 400 Ladezyklen immer noch 99% Effizienz - das ist ein super

Ergebnis. Dr. Rezqita hat für die Verbesserung der

Lithium-Ionen-Batterie im E-Fahrzeug einen bemerkenswerten Beitrag

geleistet."

Die Effizienzsteigerung der Batterie erhöht die Reichweite des

E-Fahrzeugs und reduziert folglich die Ladehäufigkeit. Mit

innovativen Ideen und neuartigen Komponenten im Bereich der

Batteriespeichertechnologien leistet das AIT seinen Beitrag zum

Umstieg auf E-Mobilität und zu einer emissionsreduzierten Zukunft der

Mobilität.

Zwtl.: Zur Person

Dr. Arlavinda Rezqita wurde 1989 in Cirebon, Indonesien, geboren

und studierte "Chemical Engineering" am Bandung Institute of

Technology (ITB) in Indonesien. Über das Erasmus Mundus Programm kam

sie 2011 für das Masterstudium "Material for Energy Storage and

Conversion" nach Europa und lebte in Frankreich, Polen und Spanien.

Seit 2013 forschte Rezqita in Wien als Doktorandin für "Technische

Chemie" an der TU Wien und im Rahmen eines Marie-Curie-Projekts als

Dissertantin am AIT Austrian Institute of Technology. Seit 2017 ist

sie Junior Scientist im Batterieforschungsteam am AIT und befasst

sich mit Lithium-Ionen-Batterien, wie sie in Elektroautos eingesetzt

werden.

