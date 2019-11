APA ots news: Snack around the world: Mondelz International präsentiert erste globale "State of Snacking (TM)" Studie

Die Konsumentenstudie analysiert nationale Vorlieben und

globale Trends

Wien (APA-ots) - Egal ob am Arbeitsplatz, unterwegs, in großer Runde oder

am Abend gemütlich vorm Fernseher: Snacks begleiten uns Tag für Tag.





Mehr noch: Wir empfinden sie als Teil unserer Identität, denn sie

begleiten uns meist schon seit unserer Kindheit. Doch wie snacken wir

heute? Welche Vorlieben haben die Menschen, und was bedeutet für sie

ein richtiger Snack? Diesen Fragen geht Mondelz International in der

ersten globalen Konsumentenstudie "State of SnackingTM" auf den

Grund, deren Ergebnisse jetzt vorliegen. Als weltweit führendes

Unternehmen von Snacking-Produkten fokussiert sich Mondelz

International mit seiner Strategie "Snacking Made Right" ganz konkret

auf die Bedürfnisse der Konsumenten. Die nun veröffentlichte

umfangreiche Analyse des Snacking-Verhaltens in 12 Ländern weltweit -

mit teils sehr unterschiedlichen Ergebnissen - ist Teil dieser

Initiative.

Zwtl.: Mit Snacks kurz dem Alltag entfliehen

Ein Leben ohne Snacks? Möglich - aber für den Großteil aller

Befragten keine Option. Immerhin mehr als die Hälfte (59 %) gibt an,

dass Snacks in ihrem Leben einen höheren Stellenwert haben als

größere Mahlzeiten. Gut zwei Drittel (66 %) der 18- bis 38-Jährigen

(Millenials) geben sogar an, dass kleine, schnelle Mahlzeiten viel

besser zu ihrem Lebensstil passen als ein komplettes Menü.

Snacks versüßen außerdem drei Viertel der Befragten den

Arbeitsalltag (73 %) - dabei greift die Mehrheit (66 %) jeden Tag zur

gleichen Uhrzeit zu. Im globalen Vergleich ist das durchschnittlich

um 13:35 Uhr. Die Vorlieben variieren dabei aber sehr stark von

Kontinent zu Kontinent: Während in Asien am liebsten vormittags

gesnackt wird, bevorzugt man in Europa Snacks am späteren Nachmittag

(nach 15 Uhr). Eines haben aber die Befragten aller Länder gemeinsam:

Sie teilen gerne.

Zwtl.: Sharing is caring: Snacks verbinden

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Snacks für viele Menschen

in unmittelbarer Verbindung zur Kultur stehen, in der sie

aufgewachsen sind. So geben sieben von zehn Befragten an, dass

bestimmte Snacks sie an ihre Kindheit und ihr Zuhause erinnern. Die

nostalgischen Erinnerungen teilen viele der Befragten auch gerne über

Generationen: 70 Prozent geben an, ihren Lieblingssnack schon selbst

als Kind verspeist zu haben und mehr 82 Prozent nutzen Snacks

bewusst, um Zeit mit dem eigenen Nachwuchs zu verbringen.

Für acht von zehn Befragten (79 %) sind Lebensmittel außerdem die

universelle Sprache der Welt. Millenials gehen sogar noch einen

Schritt weiter und sehen Lebensmittel als Teil ihrer Identität (78

%). Dabei ist gemeinsamer Genuss wichtiger als Kalorienzählen: drei

Viertel (74 %) der Befragten nehmen für einen Snack mit Freunden ein

paar extra Kalorien in Kauf.

Zwtl.: Eine globale Premiere: die Studie "State of Snacking (TM)"

Für "State of Snacking (TM)", die erste umfassende

Konsumentenstudie zu diesem Thema, hat das Marktforschungsinstitut

The Harris Poll im Auftrag von Mondelz International das

Snacking-Verhalten in 12 Ländern in Europa, Nordamerika,

Lateinamerika und Asien untersucht. 6.068 Erwachsene nahmen vom 16.

bis 27. September 2019 an der Online-Studie teil. Befragt wurden die

Generation Z (18 bis 22 Jahre), Generation Y (23 bis 38 Jahre),

Generation X (39 bis 54 Jahre), Baby-Boomer (55 bis 73 Jahre) und die

Generation 75+. Mit der Studie erweitert Mondelz International seine

Snacking-Expertise und Konsumentenforschung um eine weitere wichtige,

unabhängige und aussagekräftige Analyse. Die Unternehmensstrategie

"Snacking Made Right" soll dabei helfen, auf die Bedürfnisse der

Menschen reagieren und ihnen immer den richtigen Snack zur richtigen

Gelegenheit anbieten zu können. Mehr Informationen zur Studie finden

Sie auf: [www.stateofsnacking.com] (http://www.stateofsnacking.com/)

[Infografik zur Studie hier herunterladen.]

(https://www.ots.at/redirect/grayling.uncovr2)

Zwtl.: Über Mondelz International

Mondelz International Inc. (NASDAQ: MDLZ) bestärkt Menschen in

über 150 Ländern darin, auf die richtige Art und Weise zu snacken.

2018 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 26

Milliarden US-Dollar. Als führender Snacking-Anbieter gestaltet das

Unternehmen mit beliebten Marken wie Milka, Oreo, TUC, belVita,

Toblerone und Trident die Zukunft des Snacking. Mondelz

International ist im Standard & Poor's 500 Index, im NASDAQ 100 und

im Dow Jones Sustainability Index gelistet.

Mehr über uns erfahren Sie unter [www.mondelezinternational.com/]

(http://www.mondelezinternational.com/).

