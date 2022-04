APA ots news: Österreich und IWF verlängern Übereinkommen über das Joint Vienna Institute

Wien (APA-ots) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) und Österreich

blicken mittlerweile auf eine 30-jährige Erfolgsbilanz des Joint

Vienna Institute (JVI) in Wien zurück. Diese Zusammenarbeit wurde am

23. April 2022 von der Geschäftsführenden Direktorin des IWF,

Kristalina Georgieva, dem österreichischen Finanzminister, Magnus

Brunner, dem Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB),

Robert Holzmann, und dem Vize-Gouverneur der OeNB, Gottfried Haber,

um weitere vier Jahre verlängert.

"Unsere Kooperation am JVI zeigt eindrucksvoll, welche Bedeutung

Österreich und der IWF dem Aufbau von Kapazitäten,

politikorientierter Ausbildung und dem Knüpfen regionaler Netzwerke

in den aufstrebenden Volkswirtschaften Europas, am Kaukasus und in

Zentralasien beimessen", so IWF-Chefin Kristalina Georgieva. "Unter

den aktuellen herausfordernden Bedingungen sind der Aufbau starker,

widerstandsfähiger Institutionen sowie Investitionen in die

politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger von heute und morgen

wichtiger denn je. Der IWF ist Österreich außerordentlich dankbar für

seine kontinuierliche Unterstützung am JVI und für alles, was es in

der Region leistet."

Finanzminister Brunner betonte, dass "die Stärkung der Kapazitäten

wirtschaftspolitischer Institutionen zu einer wirkungsvolleren

Wirtschafts- und Finanzpolitik führt und somit stabile und

nachhaltige wirtschaftliche Rahmenbedingungen fördert. Durch das

Angebot an Schulungen für Expertinnen und Experten aus der

öffentlichen Verwaltung, das laufend an die Bedürfnisse in den

Zielregionen des JVI angepasst wird, leistet Österreich schon seit

vielen Jahren einen wichtigen Beitrag als Brückenbauer."

OeNB-Gouverneur Holzmann unterstrich weiters: "Seit 30 Jahren ist das

JVI der Förderung solider, evidenzbasierter Wirtschaftspolitiken in

der Region wie auch dem Wissensaustausch auf Expertenebene zwischen

Zentralbanken und öffentlichen Einrichtungen verpflichtet. Angesichts

der aktuellen Herausforderungen spielt der persönliche Austausch über

zentrale politische Fragestellungen eine noch wichtigere Rolle als

bisher."

Über das JVI

Das JVI ist eine unabhängige internationale Organisation und das

älteste Mitglied eines Netzwerks aus regionalen Zentren für den

Kapazitätsaufbau, das der IWF betreibt. Zusammen mit einer Reihe

internationaler Institutionen und Partner bietet das JVI vor allem

Expertinnen und Experten aus Zentralbanken und aus der öffentlichen

Verwaltung ein breit gefächertes politikorientiertes Kursangebot. Die

Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer stammen aus Zentral-, Ost- und

Südosteuropa, dem Kaukasus, Zentralasien, dem Iran und der Türkei.

Ziel ist es, diese Länder bei der Stärkung ihrer

wirtschaftspolitischen Institutionen und Politik zu unterstützen, die

Zusammenarbeit in dieser Region zu fördern und den Aufbau regionaler

Expertennetzwerke in der öffentlichen Verwaltung zu ermöglichen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1992 zählte das JVI rund 50.000

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Kursen, welche die Bereiche

Wirtschafts-, Fiskal-, Geld- und Finanzmarktpolitik abdecken. Unter

den Alumni des JVI finden sich zahlreiche amtierende und ehemalige

Zentralbankgouverneurinnen und -gouverneure, Ministerinnen und

Minister sowie andere hochrangige Persönlichkeiten aus mehr als 30

Ländern.

Das zwischen dem IWF und Österreich geschlossene Memorandum of

Understanding wird alle vier Jahre überprüft - so zuletzt geschehen

im Jahr 2018.

Gehalten werden die JVI-Kurse in der Regel gemeinsam von Österreich

(BMF und OeNB) und dem IWF als Primärmitgliedern. Weitere JVI-Partner

sind die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD),

die Europäische Investitionsbank (EIB), die Internationale Bank für

Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), die Organisation für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die

Welthandelsorganisation (WTO), die Europäische Kommission (EK), die

Internationale Arbeitsorganisation (ILO), die Europäische Zentralbank

(EZB) sowie die Zentralbanken Deutschlands, Frankreichs, Polens, der

USA und des Vereinigten Königreichs.

