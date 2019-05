APA ots news: OeNB-Sonderheft zu den Auswirkungen von 20 Jahren Euro in Österreich

Wien (APA-ots) - Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Euro-Einführung

widmet die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) die aktuelle Ausgabe

von Monetary Policy & the Economy dem Thema "20 years of the euro in

Austria".



Im Schwerpunktheft werden in acht Studien die Auswirkungen

der Euro-Einführung auf die österreichische Wirtschaft analysiert

sowie die Rolle und Aufgaben der OeNB im Eurosystem/ESZB beleuchtet.

"Der Euro ist viel mehr als die Verkörperung der europäischen Idee.

Die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) ist eine tragende Säule der

europäischen Politik", so Ewald Nowotny, Gouverneur der OeNB. Die

europäische Geldpolitik war in den vergangenen 20 Jahren nicht nur

bei der Sicherung der Preisstabilität erfolgreich, sondern auch bei

der Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise, indem rasch

Entscheidungen, wie die Senkung der Leitzinsen und die Einführung

unkonventioneller Maßnahmen, gefällt wurden. Wie sich die

Euro-Einführung und die Geldpolitik des Eurosystems auf Österreich

ausgewirkt haben, steht im Fokus des vorliegenden Schwerpunkthefts.

Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaft

Der erste Teil des Schwerpunkthefts beschäftigt sich mit der

Entwicklung der Inflation, der Finanzierungsbedingungen, der Löhne

und der Fiskalpolitik seit der Einführung des Euro 1999. Unter

anderem werden folgende Fragen behandelt: Wie entwickelte sich die

Inflation in Österreich im Vergleich zum Euroraum-Durchschnitt und

anderen Euro-Ländern? Waren die Finanzierungsbedingungen für

österreichische Unternehmen und private Haushalte günstig bzw.

angemessen? Sind die Löhne in den letzten 20 Jahren flexibler

geworden? Welche Herausforderungen für die Fiskalpolitik brachte die

Einbettung in den europäischen Fiskalrahmen?

Die OeNB und ihre Aufgaben im Eurosystem/ESZB

Die Aufgaben und die Rolle der OeNB stehen im Fokus des zweiten Teils

des Schwerpunkthefts. Die Geldpolitik wird zentral vom EZB-Rat

beschlossen, in dem der OeNB-Gouverneur Sitz und Stimme hat. Die

Umsetzung der geldpolitischen Beschlüsse erfolgt dann dezentral durch

die nationalen Zentralbanken. Wie hat sich die Bilanz der OeNB seit

Einführung des Euro entwickelt und wie ist dies zu interpretieren?

Inwiefern hat sich die Verwendung und Produktion von Bargeld in den

letzten 20 Jahren verändert? Wie hat sich der unbare Zahlungsverkehr

gewandelt? Können Maßnahmen, die auf die Stabilität des Finanzsystems

als Ganzes abzielen - sogenannte makroprudenzielle Maßnahmen - auch

zur Reduktion makroökonomischer Ungleichgewichte zwischen

Euro-Ländern beitragen? Mit diesen Fragen befassen sich die

Autorinnen und Autoren der Fachbeiträge dieses Teils.

Die Publikation ist auf der OeNB-Website verfügbar:

www.oenb.at/Publikationen/Volkswirtschaft/Geldpolitik-und-Wirtschaft.

html

